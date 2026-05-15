La Cisjordanie est confrontée à une crise économique alors qu’Israël retient les recettes fiscales et les permis de travail

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

S’il n’avait pas été arrêté à un poste de contrôle militaire israélien en Cisjordanie, le camion poubelle transportant plus de 70 travailleurs palestiniens à la recherche de travail aurait probablement pu entrer en Israël sans incident.

Mais le 13 avril, le conducteur a été arrêté à l’extérieur de la colonie israélienne d’Ariel parce qu’il n’était pas en possession d’un permis adapté au véhicule, et après une inspection plus approfondie, la police des frontières israélienne a découvert des dizaines de travailleurs cachés dans la benne à ordures du camion, au bord de l’étouffement.

Les Palestiniens ont été détenus sous la menace d’une arme, soupçonnés de « tentative d’infiltration », selon les autorités israéliennes, ou en d’autres termes, de tentative de franchir la « Ligne verte » vers Israël sans permis.

Mais comme Haaretz Selon certaines informations, les travailleurs palestiniens n’étaient pas tous armés et tentaient simplement d’entrer en Israël pour y travailler. Ils avaient payé des milliers de shekels aux passeurs dans l’espoir de passer le point de contrôle, ce qui leur permettrait de gagner un salaire en Israël avant de retourner dans leur famille.

L’incident a illustré le désespoir des Palestiniens vivant en Cisjordanie, qui sont confrontés à une crise économique d’une ampleur sans précédent : le PIB s’est contracté d’environ 17 pour cent depuis le 7 octobre et le chômage se situe actuellement à environ 28 pour cent.

Deux facteurs sont en jeu : la fermeture par Israël des permis d’accès aux travailleurs palestiniens de Cisjordanie et la retenue des revenus de l’Autorité palestinienne (AP) par le ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, qui ont tous conduit l’économie à un arrêt fonctionnel.

À la veille du 7 octobre 2023, plus de 100 000 Palestiniens de Cisjordanie détenaient un permis pour entrer en Israël en tant que travailleurs, et un nombre encore plus élevé sont entrés sans permis, principalement dans les secteurs de la construction et de l’agriculture.

Les salaires en Israël sont plus du double de ceux de Cisjordanie et les emplois sont plus faciles à trouver. La politique de permis de longue date était tout autant une tentative du gouvernement israélien de capitaliser sur les coûts de main-d’œuvre bon marché des travailleurs palestiniens.

Depuis qu’Israël a occupé la Cisjordanie après la guerre des Six Jours en 1967, les travailleurs palestiniens font depuis longtemps partie intégrante de l’économie israélienne, y compris dans ses colonies illégales. De nombreux Palestiniens ont construit les colonies qui entouraient leurs villages d’origine, sur des terres réquisitionnées par l’État.

Tout cela a changé après le 7 octobre, lorsqu’Israël a imposé une interdiction complète et immédiate d’entrée aux travailleurs palestiniens. Cela a coupé une bouée de sauvetage économique cruciale pour l’économie palestinienne, qui en était venue à dépendre de l’injection de liquidités provenant des salaires comparativement plus élevés payés en Israël, même dans les secteurs de l’agriculture et de la construction dans lesquels travaillaient principalement les travailleurs palestiniens.

Montez dans un taxi à Ramallah et le chauffeur a probablement déjà détenu un de ces permis de travail, mais a été contraint de trouver un autre travail après sa révocation.

Abdelrahim Abu Ahmad, 32 ans, faisait partie de ces travailleurs. Il est originaire du village palestinien de Bir Nabala, qui était autrefois un bastion des cols blancs à la périphérie de Jérusalem jusqu’à ce que la barrière de séparation le coupe de la municipalité de Jérusalem.

Abu Ahmad dépendait du salaire qu’il gagnait en travaillant dans le bâtiment en Israël pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. « Mais maintenant, nous n’avons plus rien », a-t-il déclaré. « Je vais au travail, j’ai peut-être une ou deux personnes dans le taxi avant le déjeuner, et c’est à peine suffisant pour payer l’essence. »

Abou Ahmad n’est pas seul. Prenez le bus depuis le cœur de Jérusalem en direction de Ramallah, et en passant la barrière de séparation à Beit Hanina et à la limite d’al-Ram, deux communautés palestiniennes situées dans la municipalité de Jérusalem mais coupées de la Cisjordanie, vous verrez peut-être des ouvriers palestiniens descendre le mur, éviter le fil accordéon au sommet et descendre une corde de l’autre côté.

Ce faisant, la semaine dernière, j’ai vu cinq Palestiniens, chanceux de ne pas avoir été rattrapés par l’armée israélienne, descendre précipitamment d’une corde de fortune avant de s’enfuir. Selon la politique militaire israélienne, tout franchissement illégal du mur de séparation constitue une tentative d’infiltration. Cela entraîne une lourde peine de prison et, dans de nombreux cas, les personnes arrêtées sont abattues à vue.

L’armée israélienne a tué au moins 13 Palestiniens et blessé au moins 170 autres en traversant la barrière depuis le 7 octobre 2023, selon les Nations Unies, bien que la Fédération générale palestinienne des syndicats estime ce chiffre plus proche de 50. Abou Ahmad le sait et a déclaré qu’il tenterait probablement de traverser de toute façon : « Je n’ai rien à perdre. Nous ne pouvons pas acheter de pain, mes enfants sautent des repas et j’ai des dettes à payer. »

Même pendant la Première et la Deuxième Intifada, lorsque les autorités israéliennes ont imposé d’importantes restrictions de mouvement en Cisjordanie en parallèle de leurs opérations militaires, notamment l’Opération Bouclier défensif lancée par le Premier ministre Ariel Sharon en avril 2002, l’effondrement économique n’a été que temporaire.

Le niveau de la dette a grimpé en flèche en Cisjordanie, tant pour les consommateurs que pour l’Autorité palestinienne elle-même, qui est au bord de l’insolvabilité après que Smotrich a interrompu ses revenus après le 7 octobre 2023.

Conformément aux accords d’Oslo, Israël est obligé de distribuer les recettes fiscales qu’il collecte au nom de l’Autorité palestinienne, mais à la suite du 7 octobre, citant les paiements que l’Autorité palestinienne effectue aux proches des personnes détenues dans les prisons israéliennes, Smotrich a complètement retenu ces recettes.

L’Institut palestinien de recherche sur la politique économique a condamné cette action, déclarant que « les suspensions ou les transferts conditionnels motivés par des raisons politiques dépassent la portée de l’accord et constituent donc une forme de coercition économique, en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour influencer les actions de l’AP dans les arènes diplomatiques ou juridiques ».

Le résultat a été un effet de suivi, obligeant l’Autorité palestinienne à réduire les salaires de plus de 140 000 travailleurs du secteur public. Les employés ne reçoivent que 50 pour cent de leur salaire et ont encore des mois de retard. L’AP a soumis une demande de financement à l’Union européenne et aux pays donateurs, mais celle-ci a été refusée.

Shadya Saif, 40 ans, a ressenti durement les effets des réductions de revenus. Elle enseigne dans une école privée pour filles à Ramallah et son enfant souffre d’une forme rare de dystrophie musculaire nécessitant des soins fréquents à l’hôpital gouvernemental de Ramallah. «Je m’inquiète du moment où nous ne pourrons pas amener ma fille pour un traitement», a-t-elle déclaré. « Elle est toujours malade ou souffre d’une infection à cause de son système immunitaire faible. Nous essayons de payer nos factures, mais si nous ne sommes pas payés bientôt, nous ne saurons pas quoi faire. »

Les groupes Facebook de la communauté de Ramallah, qui étaient autrefois remplis de questions sur les endroits où acheter des marques spécifiques de produits capillaires ou de maquillage américains, sont désormais remplis d’appels anonymes de voisins pour des dons de nourriture. Ce sentiment de désespoir économique est devenu monnaie courante même dans les plus grandes villes de Cisjordanie.

Comme le rapporte Regard sur le Moyen-Orient en janvier, Ramallah est loin d’être seule.

Ce n’est qu’une indication de la rapidité avec laquelle les conditions économiques se sont détériorées depuis le 7 octobre. « Elles ont atteint un point de rupture », a déclaré Melhem, avertissant que ce n’est qu’une question de temps avant que la tension n’explose.