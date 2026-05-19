La guerre du Tennessee contre le pouvoir politique des Noirs exige non seulement l’indignation mais aussi la résistance

Une partie de la série Voter à tort

Il y a des moments où l’histoire avance si vite que toute distraction devient dangereuse. La semaine dernière a été l’un de ces moments. Alors qu’une grande partie de Memphis et du comté de Shelby étaient entraînés dans les rythmes familiers de l’analyse électorale, de la frustration politique et des débats axés sur la personnalité, quelque chose de bien plus conséquent se déroulait à Nashville.

Les récents efforts de redécoupage du Congrès du Tennessee, y compris le démantèlement et la fissuration de l’ancien district 9 du Congrès de Memphis, font suite à de récentes décisions de la Cour suprême qui ont encore affaibli les principales protections de la Loi sur les droits de vote, rendant beaucoup plus difficile la contestation du gerrymandering racial et de la dilution des électeurs avant que le mal ne soit causé. À la suite de ces décisions, les États du Sud, y compris le Tennessee, ont agi de manière plus agressive pour redessiner les cartes politiques de manière à affaiblir le pouvoir électoral des Noirs et à réduire les voies de recours juridiques, selon les critiques.

Avec une rapidité stupéfiante et une arrogance remarquable, les républicains du Tennessee ont adopté une nouvelle carte du Congrès destinée à diviser Memphis et à diluer davantage le pouvoir politique noir au sein de l’une des plus grandes concentrations d’électeurs noirs du Sud. L’effort visant à briser le District 9 du Congrès a été rationalisé sous le langage familier de « l’équité », de la « représentation » et de la nécessité politique. Mais pour beaucoup d’entre nous à Memphis, la vérité qui se cache derrière le jargon juridique est douloureusement familière.

Il ne s’agit pas simplement d’un redécoupage : il s’agit d’un confinement politique racialisé.

Et cela exige de la résistance.

Ce que les législateurs du Tennessee ont fait s’inscrit dans une longue tradition américaine de manipulation des cartes, des tribunaux et des lois pour diminuer l’influence politique des communautés noires, tout en prétendant que la race n’a rien à voir avec cela. Les anciens ségrégationnistes comptaient sur les taxes électorales, les tests d’alphabétisation, les clauses de droits acquis et les pots de bonbons. La politique ségrégationniste d’aujourd’hui arrive habillée d’un langage procédural, d’un raisonnement judiciaire et de points de discussion soigneusement construits destinés à donner à l’injustice un aspect administratif plutôt qu’idéologique.

Le stratège républicain Lee Atwater a expliqué cette évolution il y a plusieurs décennies lorsqu’il a admis que les politiciens ne pouvaient plus prononcer ouvertement les insultes raciales les plus laides ni faire campagne explicitement sur la suprématie blanche. Au lieu de cela, la politique soucieuse de la race serait masquée par un langage codé comme les « droits des États », le « transport forcé en bus », la politique fiscale et une gouvernance soi-disant neutre sur le plan racial, mais qui produirait néanmoins des résultats inégaux sur le plan racial.

La langue change. Les résultats demeurent.

Ils ne le disent plus fort

Les communautés comme la mienne ne subissent plus aussi fréquemment des insultes racistes explicites de la part des élus. Mais nous sommes toujours confrontés à une subordination raciale à travers les politiques publiques. Memphis, Jackson, Nashville, Birmingham, Atlanta et d’autres villes à majorité noire sont régulièrement gérées politiquement, économiquement contraintes, criminalisées ou structurellement affaiblies, tandis que les politiciens insistent sur le fait que la race n’a rien à voir avec cela.

Mais les résultats disent la vérité, même lorsque les intentions sont fausses.

Et le résultat de la carte du Congrès du Tennessee est évident : diluer le pouvoir politique noir concentré à Memphis en combinant des parties du comté de Shelby avec des comtés de banlieue et ruraux à prédominance blanche, de manière à favoriser le contrôle politique conservateur.

Ce qui rend ce moment particulièrement révélateur, c’est l’hypocrisie.

Même le maire de Memphis, Paul Young, qui a toujours tenté de travailler au-delà des lignes partisanes avec le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, et même avec des personnalités politiques alignées sur Donald Trump sur des questions telles que la sécurité publique et le développement économique, n’a pas été traité comme un partenaire gouvernemental lorsque l’avenir de la représentation de Memphis était en jeu. Young s’est certes distancié de certains aspects de la politique d’immigration de l’ère Trump, mais il a largement poursuivi sa coopération avec les dirigeants républicains sur les questions affectant la ville.

La politique ségrégationniste d’aujourd’hui arrive habillée d’un langage procédural, d’un raisonnement judiciaire et de points de discussion soigneusement construits destinés à donner à l’injustice un aspect administratif plutôt qu’idéologique.

Pourtant, ni le gouverneur Lee ni les républicains du Tennessee ne pensaient suffisamment à Memphis pour consulter de manière significative ses dirigeants avant de manœuvrer pour affaiblir la représentation politique des Noirs par le biais d’un redécoupage.

Cela devrait nous apprendre à tous quelque chose d’important sur le pouvoir politique : la coopération sans effet de levier produit rarement la justice.

De même, de nombreux conservateurs continuent de présenter cet effort de redécoupage comme s’il s’agissait simplement d’un simple exercice neutre de cartographie partisane plutôt que d’un processus entraînant des conséquences profondément racialisées. Le commissaire du comté de Shelby, Brent Taylor, a publiquement minimisé le rôle de la race en présentant les objections principalement comme des plaintes partisanes plutôt que comme des préoccupations concernant la dilution du pouvoir politique des Noirs. Mais la politique entourant les nouvelles cartes raconte une autre histoire.

Pendant des années, la candidate républicaine Charlotte Bergmann s’est présentée à plusieurs reprises dans l’ancienne circonscription 9 du Congrès malgré de longues chances dans une circonscription fortement démocrate et majoritairement noire. Pourtant, une fois que les républicains du Tennessee ont craqué le district 9 et redessiné la carte pour créer un siège plus favorable aux républicains s’étendant bien au-delà de Memphis, aucun effort sérieux n’a été fait pour préserver la candidature de Bergmann ou récompenser sa persévérance. Au lieu de cela, les manœuvres politiques se sont accélérées presque immédiatement. Quelques heures après que le gouverneur Lee ait signé les cartes, le commissaire Taylor a annoncé sa candidature au Congrès américain dans – attendez – le nouveau district 9.

Ce timing compte.

Parce qu’il révèle quelque chose de plus profond : cet effort n’a jamais été simplement une question d’idéologie abstraite ou de « représentation juste ». C’était (et c’est toujours) une question de pouvoir. Une fois que les cartes ont transformé un district historiquement noir en une opportunité républicaine plus favorable, les acteurs politiques ont agi rapidement pour consolider l’avantage électoral dans des conditions nouvellement conçues.

Encore une fois, les résultats disent la vérité.

Mais même si les législateurs du Tennessee croient avoir obtenu un avantage permanent, ils sous-estiment quelque chose que l’histoire nous enseigne à maintes reprises : les personnes organisées peuvent vaincre l’oppression organisée.

La foi sans organisation est morte

Le recul juridique a déjà commencé. Des organisations de défense des droits civiques, des défenseurs du droit de vote et des juristes ont déposé des recours juridiques fondés sur la dilution raciale, l’égalité de protection et l’équité démocratique. Ces poursuites sont importantes. Ils pourraient bloquer, remodeler ou affaiblir certains aspects de cet effort.

Mais les litiges à eux seuls ne nous sauveront pas.

Les mouvements gagnent lorsque les tribunaux et les communautés bougent ensemble.

C’est pourquoi les organisations de base, les anciennes institutions de défense des droits civiques et les communautés confessionnelles doivent immédiatement passer en mode organisation. À Memphis et dans le comté de Shelby, des discussions ont déjà repris sur l’éducation des électeurs, l’engagement civique, les campagnes d’inscription et la constitution d’une coalition à l’échelle du district. Le clergé noir s’organise. Les dirigeants communautaires évaluent les réseaux relationnels dans les comtés nouvellement connectés au district 9 du Congrès. Les efforts d’autonomisation des électeurs se multiplient.

Parce que ce moment nécessite plus que de l’indignation : il nécessite des infrastructures.

Les cartes conçues par les républicains du Tennessee semblent fondées sur plusieurs hypothèses : que le taux de participation dans le comté de Shelby restera déprimé et que Memphis restera politiquement isolée des comtés environnants où existent déjà des églises noires, des électeurs noirs et des indépendants convaincants. Les républicains du Tennessee comptent sur le fait que les électeurs noirs ne se montreront pas à la hauteur et écraseront la répression avec une participation massive.

Ces hypothèses méritent d’échouer.

Si le taux de participation dans le comté de Shelby augmente considérablement, si l’éducation politique des Noirs s’approfondit, si les jeunes électeurs s’organisent et si une coalition significative émerge dans cette circonscription nouvellement configurée, les calculs politiques changent.

Mais il ne s’agit pas simplement de survivre aux prochaines élections.

Nous avons besoin d’une stratégie sur 10 à 15 ans pour récupérer et garantir les droits civils et humains pour la prochaine génération. Cela signifie (re)construire l’infrastructure politique, renforcer l’éducation civique des Noirs, former des candidats courageux, remodeler les institutions juridiques et élargir l’engagement des électeurs à long terme au-delà des moments de crise.

Les législateurs du Tennessee peuvent croire qu’ils ont obtenu un avantage permanent. Mais ils sous-estiment quelque chose que l’histoire nous enseigne à maintes reprises : les personnes organisées peuvent vaincre l’oppression organisée.

Nous devons également travailler plus dur pour garantir que ceux que nous élisons choisissent les communautés noires comme une priorité absolue, même si nous gouvernons pour le bien public au sens large – car la représentation sans responsabilité finit par devenir un symbolisme. Et le symbolisme ne peut à lui seul protéger ou préserver la démocratie.

Ce qu’a fait le Tennessee devrait alarmer quiconque prétend se soucier de la participation démocratique et du gouvernement représentatif. Mais Memphis a déjà vu cette histoire.

Et Memphis a déjà répondu.

Freedom Summer, lancé dans le Mississippi en 1964, n’était pas simplement une saison de protestation. Il s’agissait d’un effort coordonné mené par des organisateurs des droits civiques pour faire face à la suppression des électeurs noirs grâce à l’inscription massive des électeurs, à l’éducation politique, à l’organisation communautaire, aux Freedom Schools et à un courage moral extraordinaire face à la violence et à l’intimidation. Et Memphis a joué un rôle essentiel dans cette lutte, servant de centre stratégique pour l’organisation, la formation, la collecte de fonds, le transport, le soutien du clergé et la coordination des mouvements des militants travaillant dans tout le Mississippi et le Mid-South.

Cela nous rappelle que la démocratie ne s’est jamais développée parce que des personnes puissantes ont volontairement renoncé à leurs privilèges. Elle s’est développée parce que des gens ordinaires se sont organisés en mouvements extraordinaires. Freedom Summer n’a jamais été simplement une question de protestation. Il s’agissait d’éducation politique, d’inscription des électeurs, d’organisation disciplinée, de constitution de coalitions et de courage moral.

C’est pourquoi ce qui nous attend aujourd’hui n’est pas de la nostalgie, mais une nécessité.

Memphis redevient le point zéro de la démocratie et de l’autodétermination des Noirs.

Et nous ferons tout ce qu’il faut pour gagner encore une fois.