Comment les organisateurs autochtones ont déjoué les projets d’exploitation minière d’un site sacré des Black Hills

Les organisateurs autochtones et les groupes environnementaux célèbrent une victoire rare et âprement disputée après qu’une société minière du Dakota du Sud a retiré son projet de forage de graphite près de Pe’ Sla, un site sacré des Black Hills. Le retrait fait suite à une campagne coordonnée de plusieurs mois combinant prière, action directe et pression juridique – des tactiques qui pourraient offrir des leçons pour les futurs combats de défense terrestre, affirment les organisateurs.

Pete Lien & Sons a informé le Service forestier américain le 7 mai qu’il retirait son plan d’opérations pour le projet de forage exploratoire minéral de Rochford et qu’il n’avait pas l’intention de soumettre un autre plan de forage pour le site, selon une lettre partagée par les opposants au projet. La décision est intervenue quelques jours après qu’un juge fédéral a temporairement interrompu le forage, le 4 mai, en raison de l’opposition soutenue au projet de la part des nations autochtones et des protecteurs locaux de l’eau.

« Je pense que cela montre le pouvoir de l’organisation, le pouvoir de la communauté qui s’unit pour dire non par une action directe », a déclaré Wizipan Garriott, président du NDN Collective, qui était l’un des plaignants dans un procès visant à arrêter le forage. « Cela montre également le pouvoir de la capacité de porter des affaires devant les tribunaux. Et puis cela montre aussi le pouvoir des tribus, capables de s’organiser et d’agir. »

Black Hills Clean Water Alliance, une organisation à but non lucratif basée dans le Dakota du Sud, un autre plaignant dans l’affaire, a écrit dans une déclaration publiée sur Instagram que les organisateurs resteraient en alerte si la société minière décidait de présenter une nouvelle demande avec un autre plan.

« C’est un témoignage des personnes, des organisations et des gouvernements tribaux qui ont fait preuve d’une action unifiée, de détermination et de courage face à ce qui semblait être des obstacles insurmontables. Il est inhabituel qu’une société minière soit frappée de manière décisive. Pe’Sla est en sécurité ! » le groupe a écrit.

Pe’Sla, également connue sous le nom de Reynolds Prairie, est une prairie de haute montagne située dans le centre des Black Hills qui revêt une profonde signification spirituelle pour les peuples Lakota, Dakota et Nakota. Les nations tribales utilisent la terre pour la prière et les activités culturelles ; des buffles y paissent également. Le plan de forage exploratoire aurait permis à Pete Lien & Sons de rechercher du graphite à 0,6 mille au nord de Pe’ Sla, y compris sur des sites situés dans une zone tampon de protection de trois milles établie en 2016 dans le cadre d’un accord entre le Service forestier et les tribus.

Le Service forestier a approuvé le projet le 27 février en utilisant une exclusion catégorique, un processus d’examen simplifié qui a permis à l’agence d’éviter une évaluation environnementale complète. Les opposants ont fait valoir que la proximité du projet avec Pe’Sla nécessitait un examen plus rigoureux et une consultation tribale.

Deux contestations judiciaires ont suivi. Le 2 avril, NDN Collective, Black Hills Clean Water Alliance et Earthworks ont poursuivi le Service forestier, alléguant des violations de la loi sur la politique nationale de l’environnement et de la protection de la liberté religieuse. Le 30 avril, neuf nations autochtones ont déposé une plainte distincte accusant le Service forestier et le Département américain de l’Agriculture d’avoir violé les lois fédérales sur la préservation historique et l’environnement en approuvant le forage près de Pe’ Sla sans consultation ni examen adéquat.

Mais selon Garriott, les poursuites judiciaires à elles seules n’ont pas stoppé le projet. Il a déclaré qu’ils avaient appris que les forages avaient commencé sans avis public significatif. Garriott a déclaré que les routes d’accès avaient été déneigées et que l’équipement avait été installé avant que les opposants ne soient pleinement conscients que les opérations étaient en cours. Une fois que cette information a circulé parmi les organisateurs, les avocats et les chefs tribaux ont demandé une ordonnance d’interdiction d’urgence pour arrêter les travaux.

« Cette communication est nécessaire pour pouvoir coordonner notre stratégie politique et juridique ainsi que notre stratégie de relations publiques autour de ce sujet », a déclaré Garriott.

Alors que les litiges s’intensifiaient, Pete Lien & Sons a accéléré le forage, a déclaré Garriott. Il a déclaré que l’entreprise est passée d’une foreuse fonctionnant avec une rotation de 12 heures par jour à trois foreuses fonctionnant avec deux équipes de 12 heures par jour, fonctionnant effectivement 24 heures sur 24 dans ce qu’il prétend être un effort pour effectuer autant de forages que possible avant une audience au tribunal.

Pete Lien & Sons n’a pas répondu à Prismedemande de commentaire.

En réponse, les défenseurs des terres autochtones ont occupé deux plates-formes d’exercices actives le 30 avril et ont organisé une cérémonie sur le site. NDN Collective a déclaré qu’au moins 10 plates-formes de forage étaient situées dans la zone tampon de trois kilomètres autour de Pe’Sla. Le groupe a décrit ces actions comme faisant partie d’une campagne visant à mettre fin à ce qu’il appelle les forages illégaux à proximité de terres sacrées.

« Ce n’est que par une action directe que nous avons pu empêcher le forage de certains de ces trous », a déclaré Garriott, « et ce sont les trous qui étaient les plus proches et adjacents aux terres tribales elles-mêmes ».

Le retrait de l’entreprise est une victoire significative pour les protecteurs du Pe’Sla, mais Garriott a averti que le travail n’est pas terminé. Il a déclaré que les tribus devraient avoir accès à tous les échantillons de carottes prélevés lors du forage pour comprendre ce que l’entreprise recherchait, et que les observateurs culturels devraient être autorisés à évaluer les dommages déjà causés aux terres.

« Il doit y avoir une surveillance du processus de remise en état pour garantir qu’il est effectué correctement, correctement et adéquatement », a déclaré Garriott. «Ils ont vraiment tout détruit là-haut.»

La victoire à Pe’Sla intervient également dans un contexte d’inquiétude croissante concernant d’autres projets d’extraction proposés dans les Black Hills, notamment le forage exploratoire d’uranium près de Craven Canyon, une zone connue pour ses pétroglyphes autochtones.

« Ce qui se passe ici se produit ou va se produire dans d’autres régions du pays », a déclaré Garriott.

La lutte contre Pe’Sla révèle également un conflit plus profond sur la manière dont la transition énergétique verte est poursuivie. Le graphite est un minéral clé utilisé dans les batteries des véhicules électriques et d’autres technologies, et les sociétés minières considèrent de plus en plus l’extraction comme nécessaire pour répondre à la demande d’énergie propre.

« Depuis le tout début, il a toujours été question d’extraction de ressources aux dépens des peuples autochtones, aux dépens des cultures autochtones et aux dépens des ressources appartenant aux autochtones », a déclaré Garriott. « Il existe des moyens de faire progresser les énergies propres sans exploiter ni endommager notre environnement. »

Pour Garriott, la campagne contre le forage à Pe’Sla était également indissociable des droits issus de traités et de la longue histoire des Black Hills. En vertu du traité de Fort Laramie de 1868, les Black Hills étaient garanties à la nation Great Sioux, bien que les États-Unis se soient ensuite emparés des terres après la découverte de l’or. La Cour suprême des États-Unis a statué en 1980 que l’expropriation de terres sans juste compensation était illégale. Les Sioux ont rejeté la décision et la compensation monétaire qui l’accompagnait, mais la terre elle-même n’a jamais été restituée.

« Nous n’entrerions jamais dans l’église de quelqu’un pour commencer à forer », a déclaré Garriott. « C’est pourtant ce qu’ils font ici. »

Il a ajouté que le problème est également écologique, affirmant que le forage près de Pe’Sla pourrait contaminer les sources d’eau du bassin versant de Rapid Creek et menacer l’eau potable des communautés environnantes.

« Nous avons tous besoin d’eau propre », a déclaré Garriott. « Nous avons tous le devoir de protéger l’eau potable, et nous avons tous un droit humain à l’eau potable. »

Pour l’instant, les protecteurs du Pe’Sla célèbrent une victoire qui, selon eux, est la preuve de ce qui devient possible lorsque les nations autochtones, les groupes populaires, les avocats, les étudiants et les membres de la communauté agissent de concert.

Au cours de l’audience, plus de 100 lycéens ont quitté la classe et se sont rassemblés au palais de justice de Rapid City, dans le Dakota du Sud, pour s’opposer au forage, a déclaré Garriott.

«Cela montre ce qui peut arriver», a-t-il déclaré, «et le pouvoir des gens qui se rassemblent».

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