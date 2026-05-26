Les employeurs américains dépensent plus de 1,5 milliard de dollars par an pour lutter contre les efforts des syndicats, selon une étude

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Un nouveau rapport révèle que les employeurs américains dépensent plus de 1,5 milliard de dollars par an pour lutter contre les syndicats, en embauchant des consultants et des avocats pour éviter les syndicats afin d’empêcher la syndicalisation des travailleurs.

Le rapport, publié conjointement par l’Economic Policy Institute et le LaborLab mercredi, estime que les employeurs dépensent environ 1,7 milliard de dollars par an en consultants en matière de prévention des syndicats et en cabinets d’avocats pour empêcher les travailleurs « de s’organiser et de négocier pour de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail ».

Même si la syndicalisation aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, les travailleurs non syndiqués sont confrontés à des obstacles de plus en plus nombreux pour adhérer à un syndicat. Au cours des dernières décennies, les grands cabinets d’avocats ont développé une spécialisation commerciale dans la lutte contre les efforts de syndicalisation, note le rapport. Cela implique notamment de fournir aux employeurs des consultants en matière de prévention des syndicats pour empêcher les élections syndicales, pousser les travailleurs à voter contre les syndicats et bloquer les conventions collectives.

Des entreprises comme Littler Mendelson, Morgan Lewis et Jackson Lewis ont représenté les employeurs contre les efforts de syndicalisation des travailleurs chez Amazon, Starbucks et Trader Joe’s, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Les cabinets d’avocats antisyndicaux ont… construit une industrie fournissant des conseils en matière de lutte contre les syndicats », indique le rapport, ajoutant que les cabinets profitent des lacunes juridiques pour ajouter des obstacles à la syndicalisation et pour aider à dissimuler leurs conseils aux entreprises.

Le rapport révèle qu’en 2025, Amazon a dépensé plus de 26,6 millions de dollars en consultants pour éviter les syndicats, tandis que d’autres entreprises ont dépensé entre 400 000 et 2 millions de dollars en services antisyndicaux. Mais le rapport indique que ce chiffre reste sous-estimé, en raison de l’absence de déclaration obligatoire des « conseils » fournis par les consultants et de l’incapacité de déclarer les services même lorsque la déclaration est obligatoire.

« Il existe déjà un énorme déséquilibre de pouvoir entre les travailleurs et les employeurs », a-t-il poursuivi, ajoutant :

Dépenser des milliards en avocats et consultants antisyndicaux qui déploient des tactiques élaborées par des psychologues pour diviser et conquérir les travailleurs et pour donner l’impression que la syndicalisation est futile, voire dangereuse… cela amplifie et exploite encore davantage ce déséquilibre de pouvoir existant.

Le rapport note également que des décennies de politiques fédérales et de décisions de justice ont affaibli la loi nationale sur les relations de travail (NLRA), qui garantit aux travailleurs le droit de s’organiser et de négocier collectivement – ​​et que les cabinets d’avocats ont exploité les faiblesses et les lacunes de la loi.

« La syndicalisation est beaucoup plus difficile qu’elle ne devrait l’être », a déclaré Wiggin dans un communiqué de presse. « Cela s’explique en partie par le fait qu’il n’y a aucune limite quant au temps et à l’argent que les employeurs peuvent investir pour éviter les syndicats, et parce que les employeurs ne sont tenus de divulguer qu’une infime fraction des dépenses consacrées aux campagnes antisyndicales en raison de lacunes dans les rapports. »

Des révélations antérieures ont révélé que les antisyndicaux gagnent souvent 20 fois plus que les travailleurs sur lesquels ils tentent de faire pression pour qu’ils ne se syndiquent pas. LaborLab a estimé qu’un chauffeur moyen d’Amazon, par exemple, met 45 jours pour gagner ce que gagne en une journée le détracteur des syndicats de l’entreprise.