Le juge rejette les accusations criminelles contre Kilmar Abrego Garcia les qualifiant de « vindicatives »

Vendredi, un juge fédéral a rejeté l’affaire pénale contre Kilmar Abrego Garcia, jugeant que l’administration Trump avait fait preuve d’un « esprit de vengeance présumé » et l’avait inculpé en représailles à son procès contestant son expulsion injustifiée vers le Salvador.

La juge Waverly Crenshaw a déclaré dans sa décision que le ministère de la Justice avait rouvert une enquête fermée vieille de quatre ans sur Abrego Garcia pour « abus de pouvoir de poursuite ». Elle a déclaré que sans le « procès réussi d’Abrego Garcia contestant son expulsion vers le Salvador, le gouvernement n’aurait pas engagé cette poursuite ».

Abrego Garcia, un père du Maryland qui vivait aux États-Unis depuis plus d’une décennie, a été expulsé vers le Salvador en mars 2025 avec 260 autres personnes lors des premières expulsions massives de l’administration Trump. Le groupe a été transporté à la prison CECOT dans le cadre d’un accord avec le gouvernement de droite du Salvador dirigé par Nayib Bukele. Selon ses avocats, Abrego Garcia a été sévèrement battu, privé de sommeil et soumis à des tortures psychologiques alors qu’il était détenu dans la célèbre prison.

Les enquêtes sur les droits de l’homme ont détaillé les abus systématiques commis contre les déportés, notamment la torture physique et psychologique, les passages à tabac quotidiens et les abus destinés à humilier les détenus, ainsi que les cas de violences sexuelles.

Pendant la détention d’Abrego Garcia au CECOT, Bukele a rencontré Trump lors d’une visite amicale à la Maison Blanche, où chaque président s’est vanté de ses prouesses en matière de sécurité des frontières et d’expulsions et a promis de collaborer davantage dans la répression de la migration. Tous deux ont convenu de refuser de renvoyer Abrego Garcia aux États-Unis.

En avril, le ministère de la Justice a admis avoir commis une « erreur administrative » en expulsant Abrego Garcia, contrairement à une ordonnance de 2019 qui interdisait spécifiquement son expulsion vers le Salvador, car il avait fui le pays alors qu’il était adolescent et serait probablement toujours persécuté. Mais des mois de batailles juridiques ont suivi, l’administration Trump s’opposant avec véhémence à son retour aux États-Unis. Trump et le vice-président JD Vance ont affirmé qu’Abrego Garcia était un « membre du gang MS-13 », affirmant sans fondement – ​​comme ils l’ont fait avec des dizaines, voire des centaines de ceux qu’ils ont expulsés vers le CECOT – que ses tatouages ​​prouvaient son appartenance à un gang.

Finalement, en juin 2025, Abrego Garcia a été renvoyé aux États-Unis suite à une ordonnance de la Cour suprême. Mais l’administration a rouvert l’enquête pénale de 2022 contre Abrego Garcia, qui, selon Crenshaw, visait à le punir pour avoir contesté son expulsion injustifiée.

Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a publié vendredi une déclaration qualifiant la décision de Crenshaw d’« activisme judiciaire nu ». Le communiqué affirme que l’ordre d’expulsion d’Abrego Garcia est toujours valable et que « ce Salvadorien ne restera pas dans notre pays ».

L’administration Trump a déjà tenté d’expulser Abrego Garcia vers l’Ouganda, l’Eswatini et le Ghana et, n’ayant pas réussi à l’envoyer vers ces pays, elle prétend maintenant qu’elle le renverra au Libéria. Mais Abrego Garcia dispose d’une décision de justice empêchant son expulsion, du moins pour le moment.

Sean Hecker, l’un des avocats d’Abrego Garcia, a salué cette décision, affirmant qu’Abrego Garcia était la « victime d’une Maison Blanche politisée et vindicative ».

Dans une déclaration sur cette décision, Abrego Garcia a déclaré : « La justice est un grand mot et une promesse encore plus grande à tenir ; et je suis reconnaissant qu’aujourd’hui, la justice ait fait un pas en avant. »