Les travailleurs noirs sont les canaris dans les mines de charbon pendant Trump 2.0

Il y a près de dix ans, Donald Trump demandait tristement aux électeurs noirs d’obtenir leur soutien : « Qu’avez-vous à perdre ?

La Réserve fédérale a répondu à la question de Trump dans son récent rapport sur le bien-être économique des ménages américains pour 2025 : les Noirs américains ont perdu plus financièrement que tout autre groupe racial. Selon le rapport, 60 % des Noirs américains ont déclaré que leur bien-être financier avait diminué, soit une baisse de 5 % par rapport à 2024. En revanche, 79 % des Américains blancs ont déclaré qu’ils « allaient bien » l’année dernière.

Les pertes d’emplois noirs en 2025 soulignent les rapports de la Fed. Selon Valerie Wilson de l’Economic Policy Institute, le taux de chômage des Noirs a augmenté de 1,2 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année dernière. Le Bureau of Labor Statistics a également récemment rapporté que le taux de chômage des Noirs, qui est généralement supérieur à la moyenne nationale, est passé à 7,3 %, ce qui rend le taux aussi élevé qu’il l’était lors de la pandémie en 2021. Comme je l’ai déjà noté, les femmes noires ont subi une perte d’emploi soudaine et stupéfiante puisque plus de 300 000 d’entre elles ont été licenciées au cours des premiers mois de 2025.

Les travailleurs noirs américains ont connu des pertes d’emploi dans tous les secteurs du travail au cours de la première année de la nouvelle administration Trump. Son ciblage des travailleurs fédéraux en utilisant le « Département de l’efficacité gouvernementale » (DOGE) comme bélier économique a frappé de manière disproportionnée les Noirs américains. Après l’adoption du Civil Rights Act de 1964, de plus en plus d’Américains noirs en sont venus à considérer le gouvernement fédéral comme un employeur fiable qui garantissait un certain degré de mobilité économique à un groupe racial de plus en plus marginalisé par l’économie croissante du secteur privé « postindustriel ». Fin 2024, les Noirs américains représentaient près de 19 % de la main-d’œuvre fédérale. Aujourd’hui, avec les coupes budgétaires du DOGE et les attaques de cette administration contre les plans de diversité, d’équité et d’inclusion et les programmes d’action positive pour les sous-traitants, les perspectives d’emploi des Noirs dans le gouvernement fédéral semblent plus sombres que jamais.

Les faiblesses du secteur manufacturier au cours du deuxième mandat de Trump ont nui aux travailleurs noirs, qui représentent près de 11 % de la main-d’œuvre de cette industrie. Malgré les promesses du président de créer des emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis, ce secteur a perdu plus de 70 000 emplois entre avril 2025 et janvier 2026, ce qui a sûrement eu un impact négatif sur la classe ouvrière industrielle noire.

Les tarifs douaniers et les chocs énergétiques provoqués par la guerre américano-israélienne contre l’Iran nuisent largement à l’agriculture américaine. La guerre fait grimper le prix des engrais et du diesel alors que les agriculteurs sont confrontés à la sécheresse. Cependant, les agriculteurs noirs en particulier subissent des pressions considérables : en plus de faire face à la hausse des coûts du carburant et des engrais, les agriculteurs noirs, autochtones, Latinx et autres agriculteurs de couleur qui ont besoin de l’aide des programmes d’aide fédéraux sont gênés par le choix du ministère de l’Agriculture d’éliminer les protections anti-discrimination. L’annulation par l’agence du Programme d’aide financière contre la discrimination est un exemple de la façon dont la réaction de cette administration contre toute allusion à la justice raciale laisse les travailleurs de couleur vulnérables aux guerres commerciales et militaires en cours. Une fois de plus, l’administration Trump adopte des politiques économiques qui nuisent de manière disproportionnée aux Noirs américains au nom du « daltonisme » et de la « méritocratie ». C’est plutôt Jim Crow.

Le vol des emplois, des salaires et des biens des Noirs américains est lié à la privation du droit de vote politique.

La dévastation économique survient alors que les Noirs américains connaissent un recul de leurs droits politiques sans précédent depuis la fin de la Reconstruction. Et, comme l’illustre l’histoire de la violence raciale et la mise en œuvre de la ségrégation Jim Crow aux États-Unis, le vol des emplois, des salaires et des biens des Noirs américains est lié à la privation de leurs droits politiques. Lorsque les Noirs américains se sont joints aux Blancs pour élire un « gouvernement de fusion » à Wilmington, en Caroline du Nord, en 1898, les Blancs ont mené une campagne de suprématie blanche pour délégitimer cette élection, aboutissant à ce que beaucoup ont appelé un coup d’État. Les Noirs de Wilmington ont non seulement perdu la possibilité de gouverner, mais de nombreux Blancs ont chassé les Noirs de leurs communautés et de leur emploi. Près de deux ans après que les suprémacistes blancs ont pris le contrôle du gouvernement de Wilmington, ils ont adopté les lois Jim Crow.

Bien entendu, les Noirs américains ne sont pas les seuls à subir des pertes économiques sous la deuxième administration Trump. Tout le monde paie le prix du gaz et de l’énergie en raison de la guerre contre l’Iran et des efforts du secteur technologique pour construire des centres de données gourmands en ressources dans des endroits comme Memphis et l’Utah rural ; la hausse de l’inflation réduit davantage les salaires des travailleurs ; et les travailleurs continuent de payer davantage pour l’épicerie, les véhicules et le logement. La plupart des Américains vivent dans une crise économique alors que les riches continuent de profiter des chocs pétroliers, du boom de l’IA et de la guerre. Toute cette tourmente politique et économique nous offre des opportunités de syndicalisation.

C’est pourquoi nous devons soutenir la syndicalisation de tous les travailleurs, y compris les travailleurs sans papiers, et nous engager dans d’autres actions collectives pour protéger et étendre les droits du travail. Des organisations de travailleurs et des syndicats comme le Federal Unionists Network, formé à la suite des coupes budgétaires du DOGE, et la Coalition des syndicalistes noirs ont également appelé à une journée nationale de protestation semblable à la mobilisation pour la Journée de solidarité de 1981 à Washington, DC. Leurs appels se sont matérialisés dans l’effort de coalition « May Day Strong » pour s’opposer à la guerre, à l’inflation et aux inégalités économiques alors que des milliers de travailleurs et d’étudiants restaient à la maison après le travail et quittaient l’école pour participer à près de 3 500 rassemblements du 1er mai. En fin de compte, nous devrons être plus nombreux à continuer à participer à davantage de ces manifestations et à envisager de les utiliser pour préparer l’organisation d’une grève générale.

Les Noirs américains sont les canaris de la mine de charbon. Les travailleurs noirs sont généralement les premiers à subir un ralentissement économique et ont tendance à subir les pires conséquences en raison du racisme structurel, du manque de richesse et du sous-emploi et du chômage disproportionnés. Alors que nous devons continuer à construire des coalitions multiraciales pour protéger et développer les syndicats, garantir des emplois et des salaires, et maintenir et développer les programmes sociaux, nous devons prêter attention aux perspectives économiques des Américains de manière disproportionnée au bas de l’échelle. De cette façon, davantage d’Américains pourraient se préparer à endurer les turbulences économiques et nous pourrions mieux nous positionner pour lutter collectivement contre le 1 %.