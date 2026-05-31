Si l’ICE se présente à la Coupe du monde, les travailleurs des services essentiels sont prêts à faire grève

À l’approche de la Coupe du monde, les employés des services de Los Angeles – ceux qui travaillent dans les hôtels et font fonctionner les restaurants et les bars à l’intérieur du grand stade de la ville – ont menacé de se mettre en grève si le tournoi devenait un terrain de chasse pour l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Ils ont de bonnes raisons de s’inquiéter. Le Département de la Sécurité intérieure (DHS) a indiqué qu’il ne vérifierait pas systématiquement le statut d’immigration des participants, mais il a esquivé sur la question plus large de la présence de l’ICE, affirmant que ses agents seraient disponibles lors des matchs de football.

Le directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, a déclaré au Congrès plus tôt cette année que « l’ICE, en particulier les enquêtes sur la sécurité intérieure, est un élément clé de l’appareil de sécurité global de la Coupe du monde ». Le nouveau chef du DHS, Markwayne Mullin, a demandé aux agents d’être prêts à être « là-bas tous les jours ». Pourtant, face au retard des réservations d’hôtels dans tout le pays pour la Coupe du Monde et au risque que les supporters internationaux soient effrayés par les informations faisant état de préparatifs pour des actions musclées de l’ICE, les responsables du DHS ont également tenté d’assurer aux villes hôtes qu’ils ne procéderaient pas à des arrestations dans les stades.

Unite Here Local 11, qui a connu récemment de nombreux succès dans ses efforts pour syndiquer les hôtels, les concessions aéroportuaires et d’autres secteurs de l’industrie hôtelière de Los Angeles, veut insister sur le problème. La direction du syndicat a indiqué la semaine dernière que plus de 2 000 travailleurs étaient prêts à quitter leur travail au stade SoFi si des agents de l’ICE se présentaient pendant la Coupe du monde.

Yolanda Fierro, soixante-dix ans, qui travaille au stade SoFi depuis son ouverture en 2020, en tant que « coureuse de suites » – apportant de la nourriture et des boissons aux participants qui ont des billets pour regarder les matchs dans les suites – craint que l’ICE n’introduise ses tactiques de profilage racial dans la Coupe du monde.

« Pourquoi allez-vous venir dans un stade et terroriser nos employés qui essaient de faire leur travail depuis le premier jour ? Et qu’en est-il de tous les supporters du monde entier ? Allez-vous les cibler ? Alors non, nous n’avons pas besoin d’ICE là-bas. ICE doit aller dans le désert et fondre. »

Le fait de savoir que certains de leurs collègues ont déjà été ciblés par l’ICE alimente une partie de la colère des employés des stades de l’agence. « Si l’ICE se présentait, nous lancerions une grève », dit Fierro avec colère. « Et si nous ne sommes pas là, qui va s’occuper du stade et faire tout le reste ? »

La section locale du syndicat demande à la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du monde, de s’engager à ne pas coopérer avec l’ICE. Le syndicat a également informé les hôtels et autres sites liés à la Coupe du monde que la présence d’agents de l’ICE constituerait des « conditions inhabituellement dangereuses » et, selon les termes de sa convention collective de travail, déclencherait le droit des travailleurs de refuser de travailler dans de telles conditions. Cela pourrait potentiellement entraîner des arrêts de travail au-delà du stade SoFi lui-même alors que le tournoi démarre.

La position de Unite Here Local 11 contre l’intégration de l’ICE dans les stades à travers le pays intervient après qu’Amnesty International, l’ACLU et plus de 120 autres organisations de défense des droits humains ont publié un avis commun aux voyageurs avertissant les visiteurs de la Coupe du monde venant de l’étranger qu’ils risquent d’être victimes du « programme draconien en matière d’immigration et d’anti-droits humains » de l’administration Trump.

Pour les employés du stade SoFi, comme Eva Miles, 61 ans, originaire de Los Angeles, qui travaille comme barman au stade depuis son ouverture, les préparatifs de la Coupe du monde ont apporté un mélange d’exaltation et de peur. Elle est heureuse de pouvoir être à SoFi pour le match d’ouverture, dans lequel les États-Unis affronteront le Paraguay, le 12 juin. Mais elle craint que le match ne se transforme en un cirque anti-immigrés. «J’espère que nous pourrons les empêcher d’entrer», a-t-elle déclaré à propos d’ICE. « Parce qu’ils n’ont pas de place pour entrer. C’est un jeu et c’est là que tout le monde devrait s’amuser et s’amuser sans avoir à craindre d’être arrêté pour des choses qu’il n’a pas faites. »

Miles prévoit que l’énergie parmi les fans sera déjà intense au début du tournoi. « Nous n’avons pas besoin d’ICE pour rendre les choses encore plus folles », a-t-elle déclaré. « Mais que pouvez-vous faire s’ils entrent de force ? » Ensuite, elle a répondu à sa propre question. « Oui », a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé si elle allait faire grève. « Je le ferais. Nous nous rassemblons. Nous sommes tous pour les empêcher d’entrer. »