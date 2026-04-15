Les remboursements tarifaires affluent vers les entreprises alors que les consommateurs continuent de payer la facture

WLorsque Eileen Nusselt et Gio Cox se sont mariés plus tôt cette année, ils ont ignoré le registre traditionnel et ont demandé à leurs invités de faire un don à un fonds de rénovation domiciliaire. Pourtant, alors que les droits de douane ont fait grimper le prix de matériaux comme le bois et la peinture, cet argent ne va pas aussi loin que prévu.

« Nous devons abandonner des projets que nous voulons vraiment réaliser », a déclaré Cox, qui vit avec sa femme à Charleston, en Caroline du Sud.

De nombreux tarifs douaniers de l’administration Trump ont été annulés plus tôt cette année, mais le couple ne s’attend pas à une baisse des prix de si tôt. « Quelles sont les incitations de ces grandes entreprises à baisser leurs prix ? » » demanda Nusselt. Surtout, a-t-elle ajouté, « s’ils récupèrent de l’argent » du gouvernement sous la forme de remboursements de droits de douane.

Après que la Cour suprême a statué en février que l’administration Trump n’avait pas le pouvoir, en vertu de ses pouvoirs économiques d’urgence, de lever bon nombre de ses droits de douane, la Cour du commerce international a ordonné au gouvernement fédéral de procéder aux remboursements – plus les intérêts – des plus de 330 000 entreprises qui ont payé environ 166 milliards de dollars de droits de douane désormais considérés comme illégaux. Depuis, plus de 2 000 entreprises ont intenté une action contre le gouvernement fédéral pour exiger leur remboursement.

Toutefois, les consommateurs américains ne seront probablement pas compensés pour les coûts tarifaires qu’ils ont supportés, répercutés par des prix plus élevés. En effet, en tant que contribuables, ils peuvent être responsables des intérêts qui s’accumulent chaque jour où le gouvernement ne traite pas les remboursements.

Mais le coût des droits de douane a largement pesé sur les acheteurs et non sur les entreprises.

Transfert des coûts tarifaires

Selon une analyse du Budget Lab de Yale, les prix des biens de consommation (à l’exclusion des aliments et de l’énergie plus volatils) ont augmenté de plus de 2 % tout au long de 2025 et jusqu’en janvier 2026, inversant les baisses récentes et confirmant que les coûts des tarifs douaniers sont répercutés sur les consommateurs.

Les droits de douane ont représenté environ 86 % de la hausse des prix des articles ménagers importés jusqu’en janvier, la répercussion étant encore plus prononcée pour les biens durables de longue durée comme les voitures, les appareils électroménagers et les meubles, ont découvert les chercheurs de Yale.

Certains dirigeants d’entreprises ont parlé publiquement de l’intégration de tarifs dans leurs tarifs. Lors d’un appel aux investisseurs en mai dernier, le PDG de Walmart, Doug McMillion, a déclaré que le géant de la vente au détail « ferait de son mieux pour maintenir nos prix aussi bas que possible », mais aussi que « des tarifs plus élevés entraîneraient des prix plus élevés ». Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats en août 2025, Billy Bastek, vice-président exécutif du marchandisage de Home Depot, a évoqué « un léger mouvement de prix » en raison des tarifs douaniers.

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré CNBC en janvier, l’entreprise a stocké des articles avant l’instauration des tarifs douaniers pour maintenir les prix bas, mais cet approvisionnement s’est épuisé l’automne dernier. « Vous commencez à voir certains droits de douane s’infiltrer dans certains prix », a-t-il déclaré.

Une analyse réalisée par les démocrates du Congrès au sein du Comité économique mixte a révélé que les consommateurs américains ont payé plus de 231 milliards de dollars en coûts tarifaires totaux entre février 2025 et janvier 2026, soit environ 1 745 dollars par foyer.

« Les tarifs sont de nature régressive et ils ont plus d’impact sur les familles à revenus faibles et moyens que sur les individus riches », a déclaré Ryan Mulholland, chercheur principal spécialisé en politique économique internationale au sein du groupe de réflexion libéral Center for American Progress. Les personnes à faible revenu dépensent non seulement une plus grande part de leurs revenus, mais elles sont également plus susceptibles d’acheter des articles importés moins chers – ceux qui sont probablement soumis à des droits de douane. Dans le même temps, les tarifs douaniers peuvent contribuer à l’inflation de manière plus générale, ce qui affecte également de manière disproportionnée les ménages disposant de moins de flexibilité financière.

« À mesure que les budgets se resserrent, les pressions tarifaires s’accentuent », a déclaré Mulholland. En effet, des chercheurs du Budget Lab de Yale ont découvert que, en proportion du revenu, les tarifs douaniers peuvent peser sur les ménages les plus pauvres plus de trois fois plus que sur les plus riches.

Actuellement, seuls les « importateurs officiels » ont droit à des remboursements conformément à la loi commerciale américaine, et les entreprises n’ont aucune obligation légale de répercuter une partie de cet argent sur les consommateurs qui ont payé des prix plus élevés.

Poursuites collectives potentielles

Alors que les entreprises demandent le remboursement des droits de douane et que l’administration Trump impose de nouveaux droits de douane mondiaux pour remplacer ceux qui ont été annulés, certains consommateurs intentent leurs propres poursuites pour obtenir réparation pour les prix plus élevés payés en raison des droits de douane.

Des poursuites ont été intentées contre au moins cinq sociétés qui, selon les plaignants, ont augmenté leurs prix pour payer les tarifs – des coûts qui devraient être remboursés aux entreprises. Les recours collectifs proposés visent Costco, EssilorLuxottica (le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban), la société de vêtements de sport Fabletics, UPS et FedEx.

« En représentant les consommateurs aussi longtemps que je le fais, je sais que chaque centime compte », a déclaré John Yanchunis, avocat du cabinet de droit de la consommation Morgan & Morgan, qui représente un résident de Floride dans un procès contre FedEx. Le demandeur Matthew Reiser s’est vu facturer des frais de douane ainsi que des frais de traitement douanier lors de l’achat d’une paire de chaussures de tennis Yonex PC Eclipsion 5 Clay en provenance d’Allemagne, expédiées par FedEx plus tôt cette année. Environ deux semaines après avoir payé 92,95 euros pour les chaussures plus 24 euros pour l’expédition FedEx International Economy, Reiser a reçu une facture de FedEx demandant un « paiement des frais d’importation » de 36 $, qu’il a payé.

« Il a le droit de récupérer cette somme – il n’a pas besoin d’attendre que FedEx reçoive un remboursement », a déclaré Yanchunis. FedEx a déclaré qu’elle rembourserait les clients qui ont payé les frais tarifaires si l’entreprise recevait un remboursement, mais le procès note qu’une telle promesse « ne crée aucune obligation juridiquement exécutoire » de le faire et est « subordonnée aux futures directives du gouvernement et des tribunaux qui pourraient ne jamais se concrétiser ».

Le procès FedEx est assez simple, a déclaré Yanchunis, car le coût du tarif est indiqué sur le reçu de Reiser. Mais l’entreprise de Yanchunis enquête également sur d’éventuelles affaires contre certains détaillants, qui sont « un peu plus compliquées », a-t-il déclaré, car il est difficile de savoir comment ils ont pris en compte les tarifs plus élevés imposés par le président Donald Trump lors de la fixation de leurs prix. En conséquence, l’entreprise travaille avec un économiste pour déterminer comment les tarifs ont été spécifiquement intégrés dans la tarification de l’entreprise.

En l’absence d’action du gouvernement, l’avocat du recours collectif a déclaré qu’il « prend parfois la place des régulateurs ».

Qui d’autre peut en bénéficier ?

Pendant ce temps, les hedge funds et autres sociétés de Wall Street achètent de plus en plus les demandes de remboursement des importateurs ; Semaine d’actualités a rapporté que les créances négociées à 20 cents par dollar avant la décision sont désormais proposées à des prix allant jusqu’à 60 cents par dollar. Une telle stratégie permet aux entreprises d’obtenir des liquidités rapidement plutôt que d’attendre des mois ou des années pour recevoir leurs paiements du gouvernement – ​​et pourrait également faire des investisseurs des gagnants dans la bataille du remboursement des droits de douane.

Début mars, le sénateur Ed Markey (Démocrate du Mass.) a écrit une lettre aux hauts responsables de l’administration Trump, déplorant la manière dont « les banques d’investissement sont intervenues pour exploiter la lenteur de l’administration à se conformer à la loi ».

À la suite de la décision de la Cour suprême sur les tarifs douaniers, un groupe de sénateurs démocrates, dont Markey, a présenté une législation qui obligerait le gouvernement à mettre rapidement en place un système pour traiter les remboursements des entreprises.

Mais qu’en est-il des Américains ordinaires ? Certains hommes politiques ont proposé une législation fiscale qui accorderait des « remises » tarifaires aux ménages, notamment un projet de loi du Sénat parrainé par le sénateur Martin Heinrich (DN.M.) et un projet de loi distinct présenté par le représentant Henry Cuellar (Démocrate du Texas).

Nusselt a suggéré que les grandes entreprises qui ont augmenté leurs prix en raison des tarifs douaniers ne devraient pas recevoir de remboursement à moins qu’elles ne puissent montrer comment elles répercuteront l’argent sur leurs clients.

Mais même la distribution des remboursements aux entreprises sera difficile sur le plan logistique, c’est pourquoi les douanes et la protection des frontières ont demandé plus de temps au Tribunal du commerce international pour développer son système de traitement des remboursements, une demande qui a été approuvée.

« Oui, nous ne voyons jamais cet argent », a déclaré Cox. « C’est un gâchis – et nous ne paierons pas pour cela une seule fois », a-t-il ajouté, soulignant que les entreprises ont désormais compris que de nombreux consommateurs paieront des prix plus élevés.

« Nous paierons cette taxe pour toujours », a-t-il déclaré.