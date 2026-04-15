La glace n’est pas le seul problème. La patrouille frontalière agit en toute impunité depuis des décennies.

L’idée d’une « crise frontalière » a longtemps été utilisée par les Républicains et les Démocrates pour justifier des politiques d’immigration sévères. Depuis les restrictions radicales imposées par Biden sur le traitement des demandes d’asile, destinées à obtenir le « contrôle de notre frontière », jusqu’à la suspension quasi totale du traitement des demandes d’asile par Trump, fondée sur une « invasion » proclamée à la frontière sud, le scénario n’a rien de nouveau.

Que vous ayez cru que cette « crise » était illusoire ou réelle, à tous égards, elle est désormais terminée. Le nombre de personnes rencontrées à la frontière sud a commencé à diminuer avant même le début de la deuxième administration Trump (et avant la proclamation de « l’invasion »), et il continue de baisser. Pourtant, l’administration actuelle continue d’utiliser le canard d’une soi-disant « invasion des frontières » pour lancer des stratégies anti-immigration extrêmes bien au-delà des frontières. Et ce n’est pas seulement le récit de l’« invasion » qui est exporté de la frontière vers l’intérieur du pays : il y a aussi le plan cruel de répression. Il existe un lien direct entre la violence et l’éviscération des droits à la frontière et les incursions de plus en plus violentes du Département de la Sécurité intérieure (DHS) à l’intérieur du pays.

Prenons, par exemple, le déploiement à l’intérieur de la Border Patrol – une agence du DHS chargée de faire respecter les lois sur l’immigration et les douanes dans les zones, comme son nom l’indique, proches de la frontière. Pendant des mois, l’ancien commandant général de la Border Patrol, Gregory Bovino, a mené des raids d’immigration dans des villes à travers le pays – ce qui a récemment entraîné une résistance communautaire massive dans le Minnesota (où Bovino a récemment été vu personnellement en train de lancer des fumigènes sur des manifestants). Bovino est peut-être sur le chemin du retour à son poste à El Centro, en Californie, mais rien ne suggère un retrait de la patrouille frontalière de l’intérieur. En effet, le DHS a confirmé que le soi-disant « tsar des frontières » de Trump, Tom Homan, prendrait le relais au Minnesota.

Dans le cadre de ces raids et d’autres mesures de répression à l’intérieur, la Border Patrol a procédé à des arrestations violentes, séparant les parents de leurs bébés, et arrêtant et détenant même des enfants âgés d’à peine cinq ans. Au moins trois points chauds tragiques ont impliqué des agents formés par la Border Patrol : Jonathan Ross, qui a tué par balle une mère citoyenne américaine Renee Good à Minneapolis, a commencé sa carrière post-militaire en matière d’immigration dans le secteur d’El Paso de la Border Patrol en 2007, où il est resté huit ans avant de devenir agent de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le tireur d’Alex Pretti, infirmier de soins intensifs de 37 ans, décédé le 24 janvier, est un agent de la patrouille frontalière. Et les hommes à Portland qui ont abattu Luis David Nino-Moncada et Yorlenys Betzabeth Zambrano-Contreras, tous deux vénézuéliens, sont actuellement des agents de la patrouille frontalière chargés de l’application des lois dans l’Oregon. L’administration a proposé à plusieurs reprises des justifications réfutées pour ces actions.

Bien que véritablement horrible, ce type de violence n’est ni isolé ni nouveau ; Les communautés frontalières ont été victimes d’abus et d’impunité de la part de la patrouille frontalière pendant des décennies, y compris des incidents tels que la fusillade et le meurtre en 2023 de Raymond Mattia, citoyen américain et citoyen de la nation Tohono O’odham, et la torture et le meurtre en 2010 d’Anastasio Hernández Rojas, un père mexicain d’enfants citoyens américains. La Border Patrol a également opérationnalisé la séparation cruelle des familles demandant l’asile à la frontière. L’agence détient régulièrement des enfants vulnérables, y compris lorsqu’elle a arrêté une fillette de dix ans atteinte de paralysie cérébrale qui se rendait à une opération chirurgicale d’urgence en 2017. Et la Border Patrol se livre depuis longtemps à ces pratiques avec peu ou pas de responsabilité.

Aujourd’hui, la Border Patrol a pris la route, se livrant à des abus atroces contre des communautés éloignées des frontières extérieures des États-Unis, et dans le cadre d’opérations qui n’ont rien à voir avec son prétendu mandat de sécurisation de la frontière.

Ce ne sont pas seulement les tactiques violentes de la patrouille frontalière qui empiètent sur les communautés de l’intérieur ; ce sont aussi les règles juridiques néfastes. Prenons, par exemple, les expulsions sommaires sans procédure régulière de membres établis de la communauté. Le « renvoi accéléré » est un processus par lequel les agents d’immigration expulsent unilatéralement et rapidement des personnes sans l’intervention d’aucun tribunal. Pendant des décennies, cette autorité a été réservée en pratique aux migrants récemment arrivés rencontrés à la frontière ou à proximité, et les tribunaux ont rationalisé sa légalité en se basant sur le manque de liens qu’entretiennent les personnes soumises à cette autorité d’expulsion avec les États-Unis. Mais l’administration Trump a étendu l’expulsion accélérée pour s’appliquer à toute personne, n’importe où dans le pays, qui ne peut pas prouver qu’elle vit aux États-Unis depuis au moins deux ans. Ces derniers mois, le DHS a tenté d’appliquer un renvoi accéléré à une mère de trois enfants citoyens américains qui résidait aux États-Unis depuis trente années.

Il existe également une nouvelle politique de caution qui soumet les membres de longue date de la communauté à une détention indéfinie en refusant tous les immigrants sans papiers entrés dans le pays sans autorisation ont le droit de demander leur libération devant un juge de l’immigration. Cela marque une expansion massive d’un système de détention auparavant réservé aux nouveaux arrivants et désormais appliqué quelle que soit la durée de vie d’une personne dans le pays. Étonnamment, un tribunal fédéral a déclaré cette politique illégale, mais l’administration a refusé de rétablir les droits des personnes illégalement privées de caution.

Ensemble, ces pratiques soumettent, pour la première fois, les membres de longue date de la communauté – non-citoyens et citoyens – à un système d’interpellations et d’arrestations injustifiées et parfois mortelles ; expulsion rapide sans procédure régulière ; et détention pour une durée indéterminée. Nous ne pouvons que nous attendre à une nouvelle escalade de la part de la nouvelle direction de l’ICE issue directement de la Border Patrol, une réorganisation annoncée à la fin de l’année dernière.

Beaucoup sont, à juste titre, horrifiés par ces abus (et par ce qui reste à venir). Mais nous ne devrions pas être surpris. Ces pratiques sont bien connues de ceux d’entre nous qui défendent depuis des années les migrants nouvellement arrivés contre les tactiques cruelles de contrôle à la frontière.

Soyons clairs : l’attaque actuelle du Département de la Sécurité intérieure contre les non-citoyens de longue date et les citoyens membres de la communauté est inacceptable et nous devons exiger qu’il y soit mis fin. Mais cela nécessitera que nous tenions également compte de l’histoire du contrôle des frontières qui a contribué à nous amener à ce moment – ​​dans lequel l’administration étend les pratiques abusives aux frontières à l’intérieur du pays – et que nous poursuivions la lutte contre le traitement injuste des nouveaux migrants à la frontière.

Après tout, si l’expulsion rapide, la détention pour une durée indéterminée et les comportements abusifs sont intolérables pour les immigrants de longue date et les autres membres de la communauté, pourquoi devrions-nous accepter ce traitement pour les nouveaux arrivants ? Beaucoup ont voyagé aux États-Unis pour des raisons qui font écho à celles d’entre nous dont les parents et les grands-parents sont arrivés il y a des décennies, y compris la recherche d’un refuge contre la persécution, les besoins humanitaires extrêmes entraînés par les sanctions économiques et autres instabilités, et les déplacements causés par la guerre et l’intervention militaire. Il est important de noter que la loi n’exige pas un traitement aussi disparate, et réserver les protections les plus élémentaires uniquement à ceux qui ont les liens les plus anciens avec les États-Unis trahit la promesse de la Constitution. C’est aussi une pente glissante pour le reste d’entre nous ; comme nous le voyons aujourd’hui au Minnesota et dans le Maine, concéder les droits des nouveaux arrivants à la frontière finit par mettre en danger les communautés de l’intérieur.

Pour protéger tous de nous – et pour respecter nos obligations juridiques et morales – nous devons dénoncer et résister à l’érosion continue des droits à la frontière, y compris le droit de chercher la sécurité aux États-Unis. Les efforts visant à annuler le financement et à abolir l’ICE doivent également tenir compte de la nécessité de démanteler la campagne de cruauté menée par la Border Patrol à l’intérieur du pays. et communautés frontalières. Si ce n’est pas comme un rejet catégorique de l’idée selon laquelle les nouveaux arrivants à la frontière sont intrinsèquement moins dignes, du moins comme une défense préventive contre ce qui reviendra inévitablement sur nos proches à travers le pays.