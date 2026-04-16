Des gardes du « Alligator Alcatraz » auraient battu des prisonniers qui demandaient un accès téléphonique

Le 2 avril, des gardes de la prison isolée de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), connue sous le nom d’« Alligator Alcatraz », auraient brutalement battu plusieurs hommes détenus qui réclamaient l’accès à des téléphones. Il a fallu près d’une semaine pour que la nouvelle se répande.

Six jours après l’attaque signalée, l’œil droit de Raiko Lopez Morffi était toujours enflé et noir lors d’un appel vidéo avec son avocate Katie Blankenship, qui a pris des captures d’écran de son visage et de son bras blessés.

Un autre homme détenu dans la même cage que Morffi, Lazaro Hernandez Galban, a parlé à Blankenship le 10 avril de l’incident et lui a dit que lui et d’autres demandaient à haute voix : « Quand allons-nous récupérer les téléphones ? après que le service ait été interrompu pendant une journée entière sans avertissement ni explication. Galban a déclaré qu’un gardien lui a dit de « faire attention à ce que vous dites » avant qu’un groupe d’entre eux n’entre dans la cage dans un nuage de gaz lacrymogène qui a poussé un détenu plus âgé à s’évanouir et a commencé à battre et à donner des coups de pied à Morffi et à d’autres.

« Les couper du tout dernier accès au monde est une grosse affaire », a ajouté Blankenship. « C’est comme une stratégie d’obstruction. »

L’ACLU a cité l’incident du 2 avril comme un exemple de la façon dont les responsables de l’État et du gouvernement fédéral chargés de gérer l’établissement font peu d’efforts pour se conformer à l’ordonnance du juge, et les personnes détenues là-bas en souffrent. Le juge Chappell a semblé être d’accord, pour l’essentiel, disant aux responsables « d’arrêter de mettre le tribunal dans des sacs de sable ». Elle n’a pas demandé aux fonctionnaires de soumettre des preuves de leur conformité, comme le suggère l’ACLU et le rejet « vigoureusement » de Nicholas Meros, l’avocat des fonctionnaires de Floride en charge de la prison pour immigrants.

Meros a déclaré que « l’option la plus rapide et la plus pratique » pour respecter une partie de l’ordonnance du juge visant à fournir l’accès à au moins un téléphone pour 25 personnes emprisonnées dans le camp était « d’avoir une grande quantité de téléphones portables, environ 80 ou 90, utilisant Starlink », qui, selon lui, est déjà utilisé sur place. Il a noté que les autorités avaient rejeté d’autres options, comme la construction d’une tour de téléphonie cellulaire, et « avancent » avec l’autre plan « aussi vite que possible ».

Les sénateurs démocrates Jon Ossoff de Géorgie et Dick Durbin de l’Illinois ont lancé une enquête sur les « allégations crédibles » soulevées dans cette affaire selon lesquelles les personnes détenues à Alligator Alcatraz auraient été confrontées à des violations constitutionnelles, notamment le manque d’accès aux téléphones et aux avocats, et des allégations « particulièrement flagrantes » selon lesquelles elles « auraient été punies d’enfermement dans une petite structure en forme de cage connue sous le nom de « boîte », où elles sont maintenues dans des positions de stress avec les mains et les pieds étroitement enchaînés pendant des heures, en plein soleil sans accès. à la nourriture ou à l’eau.

L’ACLU a déclaré dans un document du 10 avril intitulé « Avis de non-respect d’une ordonnance du tribunal » qu’Alligator Alcatraz avait été « mis en confinement toute la semaine en raison de plusieurs perturbations précipitées par le refus d’accès téléphonique de l’établissement ».

Lors de l’audience du 13 avril, la juge Chappell a déclaré qu’elle « n’avait pas l’intention de… servir de super gardienne » pour Alligator Alcatraz, mais s’attend à ce que les exigences qu’elle a formulées dans son ordonnance du 27 mars soient satisfaites. Les avocats des responsables de la Floride ont fait appel de cette ordonnance, même s’ils affirment qu’ils satisfont déjà aux exigences. Le procureur adjoint des États-Unis, Chad Spraker, a déclaré au tribunal que les responsables fédéraux « n’avaient aucune position » sur l’opportunité de suspendre la procédure alors que cet appel se déroulait devant un juge d’instance. L’ACLU n’a bien entendu pas non plus l’intention de demander au tribunal de retarder la procédure.

Elle a noté que l’ACLU a obtenu des ordonnances judiciaires lui accordant un accès légal dans de nombreuses prisons de l’ICE. Dans une affaire en Arizona, Iguina Gonzalez a déclaré qu’« un juge a ordonné à l’établissement de construire des salles supplémentaires pour des rendez-vous virtuels » et que, même si l’affaire est en cours, « à tout le moins, l’entrepreneur s’est conformé à cette partie de l’ordonnance ».