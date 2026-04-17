Une femme de Minneapolis, violemment traînée hors de sa voiture par l’ICE, dépose une plainte contre le DHS

Aliya Rahman, une résidente de Minneapolis qui a été violemment arrêtée par des agents de l’ICE en janvier lors de « l’opération Metro Surge », a déposé jeudi une plainte fédérale en responsabilité délictuelle contre le ministère de la Sécurité intérieure, affirmant que l’agence avait utilisé une force excessive et violé ses droits. Rahman n’a jamais été accusé d’aucun crime. « Ils ont battu Aliya. Ils ont agressé Aliya. Ils ont fait preuve de négligence dans les soins médicaux prodigués à Aliya », a déclaré Jessica Gingold, l’une des avocates de Rahman. « Toutes ces choses sont illégales, et c’est notre outil pour nous assurer qu’ils doivent payer pour cela. »

Aliya Rahman se rendait à son rendez-vous chez le médecin lorsque son itinéraire a été bloqué par des véhicules ICE. La vitre de Rahman a été brisée et elle a été violemment sortie de sa voiture. Elle a dit aux policiers qu’elle était handicapée et autiste, mais qu’ils se sont moqués d’elle. Rahman a été emmenée dans une prison de l’ICE, où elle s’est vu refuser des soins médicaux. Elle a finalement perdu connaissance et s’est réveillée à l’hôpital. « J’espère que les Américains comprendront que nous avons une option qui pourrait un jour rendre les actes de violence raciale de masse trop coûteux pour ces gens, même s’ils ne partagent pas nos valeurs », déclare Rahman.

TRANSCRIPTION

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

Nous terminons l’émission d’aujourd’hui avec Aliya Rahman, résidente de Minneapolis. Jeudi, avec son équipe juridique, Aliya a déposé une plainte en responsabilité délictuelle contre le Département de la Sécurité intérieure pour son traitement infligé par des agents de l’ICE en janvier, alors qu’elle se rendait chez le médecin, mais qu’elle est tombée sur une rue bloquée par des agents fédéraux. Sa vitre a été brisée, sa ceinture de sécurité coupée. Elle a été violemment sortie de sa voiture. Aliya a décrit une partie de ce qui s’est passé ensuite lors de son témoignage devant le Congrès en février.

ALIYA RAHMAN : J’ai été transporté face contre terre dans la rue, par mes bras et mes jambes menottés, tout en criant que j’avais une lésion cérébrale et que j’étais handicapé. Je ne peux plus lever les bras normalement. On ne m’a jamais demandé de pièce d’identité, on ne m’a jamais dit que j’étais en état d’arrestation, je n’ai jamais lu mes droits et je n’ai jamais été accusé d’un crime.

AMY GOODMAN : Aliya Rahman a été emmenée dans une prison de l’ICE, à l’intérieur du bâtiment fédéral Whipple de Minneapolis, où elle s’est vu refuser des soins médicaux. Elle a fini par perdre connaissance et s’est réveillée à l’hôpital.

En février, elle a assisté au discours sur l’état de l’Union du président Trump en tant qu’invitée du membre du Congrès de Minneapolis, Ilhan Omar. Aliya a été violemment expulsée de la galerie et a passé plusieurs heures en prison, tout cela pour avoir défié silencieusement Trump pendant son discours, le défiant en se levant tranquillement. Pendant ce temps, les membres républicains du Congrès et du Sénat se levaient, applaudissaient, s’asseyaient, se levaient, s’asseyaient, applaudissaient. Elle s’est juste levée tranquillement avant d’être emmenée.

Nous sommes maintenant rejoints par Aliya Rahman à Minneapolis. Nous sommes également rejoints par son avocate, Jessica Gingold, avocate principale au MacArthur Justice Center. Elle nous rejoint depuis Chicago.

Nous vous souhaitons la bienvenue tous les deux La démocratie maintenant ! Aliya, nous vous avons suivi tout au long de ce voyage, après que vous ayez été arrachée de votre voiture, après que vous ayez été arrêtée à Minneapolis, puis lorsque vous avez été emmenée hors de la Chambre alors que le président Trump prononçait son discours sur l’état de l’Union. Pouvez-vous parler de la réclamation que vous déposez ?

ALIYA RAHMAN : Je peux. Il s’agit donc d’une réclamation FTCA, dont je vais laisser Jessica parler du type de détails juridiques, et c’est l’outil dont je dispose. Donc, je fais cela parce que c’est un outil de responsabilisation que quelqu’un comme moi peut réellement utiliser contre un officier de l’ICE. Et le public américain n’a pas davantage perçu de responsabilité pour la violence militarisée perpétrée contre notre propre peuple par le DHS que pour la violence de la guerre dont vous avez parlé pendant une grande partie de cette émission.

Et je fais cela parce que depuis que je suis entré pour la première fois dans ce studio, vous savez, non seulement nous n’avons pas vu de responsabilité, mais nous avons vu l’ICE mener des campagnes de désinformation contre ses victimes, et nous avons vu cette agence chercher à se développer aux États-Unis, en achetant des entrepôts pour loger des gens et en auditionnant pour un rôle dans la vie de tous les jours, dans nos aéroports, lors des remises de diplômes du Corps des Marines, en essayant d’être normalisée. Et pour moi, il n’est pas normal d’avoir une agence qui n’a pas de comptes à rendre pour avoir tué des gens qui distribuaient de l’eau à l’aéroport, la même agence qui transforme la soif en arme à la frontière. Je ne veux pas voir ces gens aux urnes.

Donc, pour moi, en parlant de cela au public américain, en parlant du type de réclamation, et j’espère que Jessica m’aidera un peu ici, j’espère que les Américains pourront voir que nous avons une option qui pourrait un jour faire paraître les actes de violence raciale de masse trop coûteux pour ces gens, même s’ils ne partagent pas nos valeurs.

AMY GOODMAN : Jessica Gingold, expliquez exactement quelle est cette affirmation. Et décririez-vous cela comme une poursuite contre le gouvernement fédéral ?

JESSICA GINGOLD : Je le décrirais comme la première étape vers une poursuite contre le gouvernement fédéral. Et merci, Amy, de nous avoir invités aujourd’hui.

Une réclamation FTCA est notre outil de responsabilisation. C’est un… en gros, nous déposons une plainte auprès de l’agence, qui détaille ce qu’ils lui ont fait et comment cela lui a fait du mal. Ils ont six mois pour nous répondre, et après ces six mois, nous pourrons alors nous adresser à la Cour fédérale, ce que nous avons bien l’intention de faire. La loi qui sous-tend tout cela concerne les délits du Minnesota. Donc, ce sont juste… nous disons simplement des choses simples comme ce qu’ils ont fait était mal, et ils devraient être tenus légalement responsables. Ils ont battu Aliya. Ils ont agressé Aliya. Ils ont fait preuve de négligence dans les soins médicaux prodigués à Aliya. Toutes ces choses sont illégales, et c’est notre outil pour nous assurer qu’ils doivent payer pour cela.

AMY GOODMAN : Je veux dire, ce que tu as vécu, Aliya, la vidéo de ce qui s’est passé est devenue virale. Je déteste vous faire revivre cela, mais c’est tellement choquant, ce qui s’est passé alors que vous vous rendiez à un rendez-vous chez le médecin. Pouvez-vous expliquer encore une fois ce qui s’est passé ? Et puis emmenez-nous dans ce voyage, car ensuite vous êtes allé à l’état de l’Union en tant qu’invité de votre membre du congrès, d’Ilhan Omar. Mais commencez dans cette voiture. Les agents de l’immigration ont brisé votre fenêtre ?

ALIYA RAHMAN : Ils l’ont fait. La vitre du côté conducteur était en fait ouverte pour qu’ils puissent l’utiliser pour ouvrir la voiture s’ils en avaient besoin. Mais oui, ils ont brisé la vitre du côté passager et ont crié de sortir de la voiture et de conduire. Alors, j’ai été sorti de cette voiture. Vous pouvez voir des détails, pour ceux qui nous regardent, dans la plainte, que nous avons mis à disposition, des morceaux de celle-ci, pour que la presse puisse les consulter.

Et donc, j’ai été emmené au Whipple Center. Tout le temps, je leur disais que j’étais une personne handicapée. J’étais en route pour mon 39e rendez-vous à la clinique des traumatismes crâniens ici dans le comté de Hennepin. Je n’ai pas reçu les aménagements pour personnes handicapées dont j’avais besoin. Au lieu d’une aide à la mobilité, comme ma canne ou mon fauteuil roulant, j’ai été traîné par les épaules, jusqu’à ce que je puisse enfin obtenir un fauteuil roulant, et je suis finalement devenu inconscient à cause de blessures d’agression dans ma cellule. J’ai été emmené inconscient du centre de détention en ambulance. Je me suis réveillé aux urgences de l’hôpital du comté de Hennepin, celui où j’essayais de me rendre ce jour-là.

Et depuis, c’est vraiment un voyage. Vous savez, je ne suis même pas quelqu’un qui aime ma photo prise ou mes publications sur les réseaux sociaux, mais il est devenu très vite clair que cela était devenu viral. Et pour moi, cela m’a mis une responsabilité sur les épaules. Et donc, vraiment, la chose suivante a été qu’on m’a demandé de témoigner devant le Congrès sur ce que j’ai vu en détention, sur l’expérience dans la rue, que vous avez mentionnée. Et effectivement, les gens ont vu cette vidéo, mais ce qui était important pour moi, c’est de réaliser que j’étais effectivement sorti de détention. J’ai pu rentrer à la maison. Je parle anglais et les gens veulent entendre mon histoire. Et ce n’est pas le cas – aucun de ces facteurs n’est le cas – pour tant de personnes qui ont souffert aux mains du DHS et, franchement, qui souffrent quotidiennement dans nos prisons. Alors, j’ai dit oui pour témoigner au Congrès. Et depuis, ma vie est pleine de harcèlement, pleine de ciblage. Il a également reçu beaucoup de soutien et demande, à des gens que je ne connais même pas, de se battre.

J’ai donc été invité à l’état de l’Union. Et, vous savez, il n’y a pas grand-chose de plus dans l’histoire que ce que vous avez dit, n’est-ce pas ? Je m’étais levé et assis plusieurs fois cette nuit-là. Tout comme vous verriez n’importe quel membre du Congrès faire en bas, les gens, les invités dans la galerie, font la même chose. J’ai été arrêté, et finalement, vous savez, le tribunal a dit qu’il n’y avait rien à me reprocher, parce que, encore une fois, aucun signe, aucun son, cela ne bloquait la vue de qui que ce soit ou le couloir, vous savez.

Et, vous savez, oui, merci de nous avoir reçus, et je suis si heureux d’être ici dans ces circonstances, parce que la nuit où j’ai passé la nuit au quartier général de la police du Capitole, ils m’ont essentiellement, vous savez, m’ont détaché du mur, m’ont libéré, j’ai mangé trois tranches de pain et je suis venu dans votre studio pour vous parler dans la même tenue que celle que j’avais la nuit précédente, parce que je ne crois pas que ces choses puissent supporter. Nous ne pouvons pas avoir ça.

AMY GOODMAN : Alors, quand vous étiez dans la voiture et qu’ils vous ont traîné dehors, vous criiez : « Je suis handicapé ! Je suis handicapé ! » Et l’agent vous a dit : « Trop tard, trop tard » ? C’était dans la voiture à Minneapolis.

ALIYA RAHMAN : Ouais, Jessica m’a confirmé qu’ils avaient en fait dit : « Trop tard » – je ne dirai pas la vraie phrase, parce que je sais que nous ne pouvons pas faire ça ici en live. Mais oui, j’ai attrapé mon corps et je l’ai traîné dehors. Et donc, tu sais…

AMY GOODMAN : Et pourtant, tu étais aussi…

ALIYA RAHMAN : – on dirait qu’ils ont réellement dégénéré. Mm-hmm.

AMY GOODMAN : – sorti – vous avez également été emmené hors de la tribune alors que vous vous leviez et vous asseyiez, comme tant de centaines de personnes dans la salle de la Chambre lors de l’état de l’Union.

ALIYA RAHMAN : Oui. Et dans la galerie, vous savez, parce que les téléphones ne sont pas autorisés là-bas, donc nous n’avons pas de vidéo, mais il y avait en fait au moins quatre personnes qui ont tenté d’intervenir dans la manière dont j’étais traité : un médecin qui connaissait mon cas, le Dr Nina Patel, était là-haut ; un avocat, qui a déclaré : « J’ai vraiment quelques questions sur ce que je vois » ; un pasteur ; un organisateur communautaire. Et on leur a tous dit que s’ils essayaient de m’accompagner, ils seraient également traînés dehors.

AMY GOODMAN : Aliya Rahman, je vous remercie d’être avec nous, résidente de Minneapolis qui a déposé une plainte FTCA – c’est une plainte en vertu de la Federal Tort Claims Act – auprès du ministère de la Sécurité intérieure pour son arrestation violente par des agents fédéraux de l’immigration. Et Jessica Gingold, avocate principale au MacArthur Justice Center. Merci à tous les deux de vous joindre à nous.

Et c’est tout pour l’émission d’aujourd’hui. Je serai présent aux projections du nouveau documentaire sur La démocratie maintenant !, Volez cette histoire, s’il vous plaît !ici sur la côte ouest au cours de la semaine prochaine. Il continue de jouer à l’IFC à New York. Aujourd’hui à 13h10 et à 19h10, je serai au Laemmle Royal à West Los Angeles pour une soirée-bénéfice pour la station de radio Pacifica KPFK. La soirée peut afficher complet, mais les visites sans rendez-vous sont les bienvenues lors de la projection-bénéfice de 1h10. Il y aura également un dîner-bénéfice avant la projection de 19h10 de Volez cette histoire, s’il vous plaît ! Et je ferai la séance de questions-réponses après le film avec le co-réalisateur de Volez cette histoire, s’il vous plaît !Carl Deal. Du samedi au mercredi, je serai dans la région de la baie de San Francisco pour des questions et réponses après la projection au Roxie, dans le Mission District de San Francisco, au Rialto Elmwood à Berkeley, au Smith Rafael Film Center à San Rafael, au Rialto Cinemas Sebastopol et au-delà. Vous pouvez aller sur Democraticnow.org et voir tous les endroits où je serai. J’ai hâte de voir des gens là-bas. C’est La démocratie maintenant ! Je suis Amy Goodman à Los Angeles.