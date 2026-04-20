Un juge de la Fed blâme l’ICE pour avoir violé près de 100 décrets judiciaires rien qu’en janvier

Mercredi, un juge fédéral a lancé un sévère avertissement à l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), affirmant qu’il ne tolérerait plus le non-respect des ordonnances du tribunal.

Le juge Patrick J. Schiltz, juge en chef du district américain du Minnesota, avait précédemment rendu une ordonnance lundi exigeant que le directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, comparaisse devant le tribunal sous peine d’outrage. L’ordonnance est intervenue après que l’ICE n’a pas répondu aux multiples demandes de Schiltz et d’autres juges.

ICE a finalement répondu à cette ordonnance, demandant à Schiltz une suspension de sa demande, ce qu’il a accordé à titre temporaire. Mais Schiltz a également prévenu que sa patience aurait ses limites.

Dans sa nouvelle ordonnance de milieu de semaine, Schiltz a déclaré avoir trouvé au moins 96 ordonnances judiciaires distinctes, dans 74 affaires d’immigration différentes, que l’ICE n’a pas respectées depuis le début de 2026. Schiltz – un juriste conservateur nommé par l’ancien président George W. Bush – a également déclaré que son décompte est « presque certainement considérablement sous-estimé » car « compilé à la hâte par des juges extraordinairement occupés ».

« L’ICE a probablement violé plus d’ordonnances de justice en janvier 2026 que certaines agences fédérales n’en ont violé au cours de toute leur existence », a conclu Schiltz, ajoutant que la liste « devrait faire réfléchir quiconque – quelles que soient ses convictions politiques – qui se soucie de l’état de droit ».

Schiltz poursuit :

ICE n’est pas une loi en soi. ICE a parfaitement le droit de contester les ordonnances de ce tribunal, mais, comme tout plaideur, ICE doit suivre ces ordonnances à moins et jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou annulées.

Bien que la nouvelle ordonnance suspende la menace d’outrage contenue dans son ordonnance précédente, Schiltz a indiqué qu’il était prêt à lever cette suspension si ces problèmes persistent.

Des agents de l’ICE et de la Border Patrol (BP) ont été documentés comme ayant commis des actions manifestement contraires à l’éthique et probablement illégales à de nombreuses reprises au cours du mois dernier, notamment en recourant à la force violente contre des résidents du Minnesota et en détenant des personnes avec des dossiers d’asile en cours qui n’ont commis aucun crime, violant ainsi leurs droits à une procédure régulière. Les agents fédéraux de l’immigration de l’État ont également abattu des résidents de Minneapolis, Renee Nicole Good et Alex Pretti. Jusqu’à présent, en 2026, huit personnes sont mortes lors d’affrontements avec des agents de l’ICE aux États-Unis.

Le vice-président JD Vance a récemment déclaré aux agents fédéraux de l’immigration que leurs actions n’entraîneraient jamais d’accusations criminelles, expliquant que, selon la Maison Blanche, les agents bénéficient d’une « immunité absolue » – une affirmation horrifiante qui a été contestée par les experts juridiques.

« L’idée selon laquelle un agent fédéral bénéficie d’une immunité absolue pour les crimes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions est absolument ridicule », a déclaré le professeur de droit constitutionnel Michael JZ Mannheimer, s’adressant à CNN à propos des commentaires de Vance plus tôt ce mois-ci.