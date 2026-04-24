La guerre de Trump contre les immigrants est passée du spectacle au blitz bureaucratique

Face à la profonde opposition du public, les fameuses poussées de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) qui ont culminé avec le siège de Minneapolis ont été repoussées, du moins pour le moment. Pourtant, cela ne signifie pas que l’administration la plus anti-immigration de l’histoire moderne des États-Unis ne cherche pas toujours des méthodes moins dramatiques (mais au moins aussi efficaces) pour poursuivre sa guerre contre les immigrants. En fait, il apparaît presque quotidiennement que la stratégie de l’équipe Trump est désormais plus calme, plus calme et peut-être plus impitoyablement efficace que ne l’étaient les vagues de violences spectaculaires dans les villes de 2025 et du début de 2026.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a publié des données montrant qu’il y a eu trois fois plus d’arrestations par l’ICE au Texas depuis l’investiture de Donald Trump en janvier 2025 qu’en Californie – qui a accueilli le premier siège aveugle et à grande échelle de l’ICE à Los Angeles quelques mois seulement après le début de sa présidence.

Contrairement à la Californie, qui a des lois strictes sur les sanctuaires, le Texas exige que les forces de l’ordre locales coopèrent avec les forces de l’ordre en matière d’immigration. Par conséquent, des villes méconnues comme Dallas et Houston – qui n’ont pas connu de poussées du genre de celles qui ont frappé Los Angeles, Portland, Chicago, Charlotte et Minneapolis – sont devenues les épicentres de la machine d’expulsion de MAGA. En novembre, La Tribune du Texas a rapporté qu’une surprenante arrestation par l’ICE sur quatre à l’échelle nationale en 2025 a eu lieu au Texas, avec des arrestations quotidiennes en hausse de plus de 30 pour cent à Houston et à Dallas, et avec un pourcentage croissant de personnes arrêtées étant des immigrants sans casier judiciaire.

Face aux récentes tentatives des conseils municipaux de Dallas, Houstin, Austin et El Paso de limiter la coopération des forces de l’ordre locales avec l’ICE, le gouverneur Greg Abbott a menacé de retirer des dizaines de millions de dollars des fonds de sécurité publique. Cette semaine, face à ces menaces, le conseil municipal de Houston a cédé, modifiant son ordonnance pour permettre aux forces de l’ordre locales de détenir les immigrants recherchés par l’ICE pendant des périodes plus longues, permettant ainsi à l’ICE d’accéder plus facilement aux détenus.

Là où va le Texas, les États républicains ont tendance à suivre – de la même manière que les États bleus s’inspirent de la Californie. Craignant de perdre une grande partie de leur main-d’œuvre et des pénuries et des hausses de prix qui en résultent, les coalitions d’entreprises locales ont réussi à repousser de nombreuses lois anti-immigration proposées par les États, mais les législateurs républicains continuent de se coordonner avec l’administration fédérale pour renforcer les mesures anti-immigration. En Floride, la police universitaire de l’État ainsi que la police municipale ont pour mandat de coopérer avec l’ICE pour éliminer les étudiants sans papiers ; dans le Tennessee, vivre dans un État sans papiers après que l’immigrant a reçu un ordre d’expulsion fédéral est désormais un crime au niveau de l’État (même si cette loi risque de faire face à des contestations judiciaires immédiates).

L’axe anti-immigrés fédéral-étatique est coordonné par Stephen Miller, Svengali, le traqueur d’immigrés de Trump, qui a peaufiné au cours des derniers mois une stratégie qui repose davantage sur le déploiement d’armes bureaucratiques ciblées que sur des poussées de grande envergure et aveugles de l’ICE.

Miller a introduit une vision austère du nationalisme blanc au cœur de la gouvernance américaine et, plus tôt cette année, il a remodelé l’approche du Département de la Sécurité intérieure à l’égard des réfugiés qui sont dans le pays depuis seulement un an et qui n’ont pas de carte verte. Les nouvelles règles, que les groupes de défense des droits des immigrés ont dénoncées pour leur rupture avec des décennies de pratiques passées, autorisent l’arrestation et la détention indéfinie des réfugiés pendant que leur statut est réexaminé et que leurs demandes de carte verte progressent dans un système qui a été délibérément ralenti, ce qui rend l’obtention de la carte verte requise par les réfugiés longue, difficile et coûteuse. L’objectif ultime semble être de chasser un grand nombre de réfugiés – qui ont déjà fait l’objet d’une enquête et ont déjà un statut légal – hors du pays ; et, même sans arrestations massives, terroriser des communautés de réfugiés entières en brandissant cette épée de Damoclès au-dessus d’elles.

L’organisme anti-immigration de Trump a également poussé à l’interprétation la plus restrictive possible des règles relatives aux charges publiques, rendant pratiquement impossible l’accès des immigrants aux avantages publics et rendant plus probable que la demande de carte verte ou le statut de résident permanent des immigrants soient mis en danger s’ils utilisent les avantages publics. Il s’agit d’une version retravaillée des politiques mises en œuvre sous Trump 1.0 qui ont fait face à d’importantes résistances de la part des tribunaux avant d’être finalement abandonnées par la nouvelle administration Biden.

Récemment, l’équipe de Miller a eu des conversations avec des législateurs du Texas et des personnalités politiques d’autres États pour les encourager à adopter une législation au niveau de l’État qui interdirait aux enfants sans papiers l’accès aux écoles publiques. Si et quand les États s’engagent dans cette voie, ce qui aurait pour effet de créer aux États-Unis une classe marginale non scolarisée, illettrée et permanente, cela déclencherait une confrontation devant la Cour suprême, puisqu’il y a plus de 40 ans, la cour a interdit au Texas de faire précisément cela. Avec le virage à droite de la Cour suprême au cours de la dernière décennie, et avec trois des juges nommés par Trump, la stratégie de Miller semble viser à amener le tribunal à annuler sa décision antérieure, ouvrant ainsi les vannes à des règles au niveau de l’État qui cibleraient davantage les enfants sans papiers et leurs familles.

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé à Washington selon lesquelles Miller pousserait également les banques, les prêteurs hypothécaires et les sociétés de cartes de crédit à interdire aux immigrants sans papiers d’utiliser leurs services, plaçant ainsi la mainmise financière sur ces résidents. Miller semble vouloir rendre la vie aux États-Unis si difficile aux immigrants qu’un nombre croissant d’entre eux choisiront de s’expulser eux-mêmes. Au Sénat, Tom Cotton, s’inspirant de l’administration sur ce point, a présenté une telle législation.

Ces derniers jours, ces rumeurs semblent se rapprocher de leur réalité. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a proposé cette option, affirmant qu’un décret sera bientôt dévoilé par lequel les banques seront tenues de collecter les données de citoyenneté des clients actuels et potentiels. Il n’est pas surprenant que, malgré le profond malaise des institutions financières, qui craignent de s’aliéner les clients en exigeant de telles données, les législateurs de droite de l’Arizona et d’autres États ont maintenant pris le train en marche, en poussant leurs propres versions de cette législation d’exclusion financière au niveau de l’État.

Si cela se réalise, les travailleurs sans papiers seront entièrement exclus de l’écosystème juridique/financier, les poussant vers les prêteurs clandestins et les usuriers, et les rendant encore plus vulnérables à la prédation financière. Mais là encore, l’impact se fera sentir bien plus largement : sans accès à des institutions financières accréditées, les travailleurs sans papiers auront d’autant plus de mal à payer leurs impôts nationaux et fédéraux, drainant ainsi d’importantes sommes d’argent des coffres du Trésor.

Non content de convaincre les États rouges de devenir des partenaires volontaires dans la répression des immigrants, le ministère de la Sécurité intérieure, sous la nouvelle direction de Markwayne Mullin, a évoqué ces dernières semaines la possibilité de retirer les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des aéroports des villes et des États ayant des politiques de sanctuaire, ce qui rendrait impossible pour ces aéroports d’accueillir des vols internationaux, puisqu’ils n’auraient plus d’agents vérifiant les passeports des passagers. Leur objectif déclaré est de produire suffisamment de difficultés économiques pour faire pression sur les localités démocrates afin qu’elles abandonnent leurs lois protégeant les communautés d’immigrés.

Si l’administration donnait suite à cette démarche, l’impact serait catastrophique – et pas seulement pour les économies des États bleus mais pour le pays dans son ensemble : après tout, à l’exception d’une poignée d’aéroports internationaux en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et au Texas, l’écrasante majorité des grands hubs internationaux se trouvent dans des villes sanctuaires telles que New York, DC, Philadelphie, Boston, Chicago, Denver, Seattle, Portland, San Francisco, Los Angeles et San Diego. Mettre fin à la présence du CBP dans ces aéroports, et en plus des dizaines de milliers de personnes perdant leur emploi, les voyages internationaux à destination et en provenance des États-Unis ralentiraient à un rythme effréné. Ce serait, pour le secteur du voyage, aussi destructeur que l’a été la fermeture du détroit d’Ormuz pour l’industrie énergétique. Les aéroports de la région de New York accueillent plus de 50 millions de voyageurs internationaux par an ; Il y a environ 8 millions d’aéroports dans la région de San Francisco. LAX traite plus de 23 millions de voyageurs internationaux chaque année ; O’Hare de Chicago, environ 15 millions.

Au moins avant la mi-mandat, il semble peu probable que l’administration ressuscite la stratégie consistant à envoyer des agents masqués et hyper-violents de l’ICE dans les communautés urbaines. Mais les objectifs de Miller et Trump – mettre fin à l’immigration massive vers les États-Unis et faire pression sur des millions de résidents sans papiers pour qu’ils quittent le pays – restent intacts. Lutter contre ces nouvelles armes bureaucratiques pose un ensemble de défis particuliers aux réseaux d’avocats et de militants qui ont travaillé sans relâche pour protéger des millions d’immigrés, avec des statuts et des protections variés, contre les actions de l’administration au cours des 15 derniers mois.