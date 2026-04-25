Les Afghans bloqués au Qatar expriment leur trahison face aux pressions de Trump pour les envoyer en RDC

L’administration Trump envisage de forcer les Afghans qui ont travaillé aux côtés de l’armée américaine à retourner dans ce pays déchiré par la guerre ou en République démocratique du Congo (RDC), affirment des anciens combattants et des défenseurs des réfugiés. Ces Afghans sont bloqués dans une ancienne base militaire américaine au Qatar depuis 2021 et craignent d’être emprisonnés et exécutés par le gouvernement taliban s’ils sont repoussés vers l’Afghanistan. Les experts mettent en garde contre un désastre humanitaire qui dégraderait encore davantage la réputation mondiale des États-Unis si le Congrès n’intervient pas.

Environ 1 100 Afghans et leurs familles restent dans des conditions proches de la prison au camp As Sayliyah à Doha, un camp de réfugiés temporaire que le Qatar et les États-Unis poussent à fermer depuis des mois. La majorité sont des femmes et des enfants ; certains sont des membres de la famille de militaires américains. D’autres ont servi aux côtés des troupes américaines en tant qu’interprètes, médecins, chauffeurs et soldats des opérations spéciales dans la lutte contre les talibans.

« Nos enfants nous demandent chaque semaine où nous allons », ont déclaré cette semaine les résidents afghans du camp As Sayliyah dans une déclaration collective. « Nous ne savons pas quoi leur dire. »

Les Afghans qui travaillaient avec les forces américaines se sont vu promettre une réinstallation aux États-Unis et ont été soigneusement contrôlés, mais l’administration Trump a gelé le programme de réinstallation en 2025, peu après que Stephen Miller et d’autres partisans de la ligne dure anti-immigration ont pris le contrôle de la Maison Blanche. Plus tôt cette année, les républicains du Congrès ont discrètement supprimé le langage bipartisan de la législation obligatoire pour autoriser les visas pour les Afghans au Qatar, bloquant ainsi un programme qui a permis de réinstaller des milliers d’Afghans qui travaillaient aux côtés de l’armée américaine depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul il y a cinq ans.

Actuellement, l’administration Trump serait en pourparlers avec la RDC pour relocaliser les 1 100 personnes bloquées au camp As Sayliyah, selon Le New York Times. Après des décennies de conflits internes et de guerres dévastatrices dans les pays voisins, la RDC accueille déjà environ 600 000 réfugiés. Mais le groupe de soutien aux réfugiés AfghanEvac affirme que la RDC n’est pas censée être une option viable pour les Afghans bloqués au camp As Sayliyah.

Au lieu de cela, les critiques du plan affirment que l’administration se prépare à donner aux réfugiés un choix impossible : soit retourner en Afghanistan, soit être réinstallés en RDC, un pays que le gouvernement américain met en garde contre toute visite « en raison de la criminalité et des troubles civils » et du risque de conflit armé dans certaines régions, y compris d’intenses combats avec les groupes rebelles à la frontière orientale avec le Rwanda. Si les Afghans retournent en Afghanistan – le seul pays où ils ont un statut légal – alors le président Trump pourra prétendre à tort qu’ils l’ont fait « volontairement ».

Dans leur déclaration collective, les Afghans ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas aller en RDC : « Nous n’avons pas de famille là-bas. Nous n’y avons pas de langue. Nous n’avons aucun statut juridique là-bas. C’est un pays dans sa propre guerre. Nous avons été dans suffisamment de guerres. Nous ne pouvons pas emmener nos enfants dans un autre. »

Ils ne peuvent pas non plus retourner en Afghanistan. « Les talibans tueront beaucoup d’entre nous pour ce que nous avons fait pour les États-Unis », indique le communiqué. « Ce n’est pas une crainte. C’est un fait. Les États-Unis le savent parce que c’est grâce aux États-Unis que nous ne pouvons pas rentrer chez nous. »

« Ce ne sont pas eux qui essaient de réinstaller 1 100 Afghans, ce sont eux qui tentent de renvoyer 1 100 Afghans en Afghanistan, où les talibans ont un bilan documenté de meurtres de personnes ayant des antécédents de service aux États-Unis », a déclaré Shawn VanDiver, un vétéran de l’armée américaine et président d’AfghanEvac, lors d’une conférence de presse le 22 avril.

« Personne du Département d’État ne nous l’a dit »

Sean Jamshidi, un Afghan américain et ancien sergent de la marine américaine, a déclaré que son frère faisait partie des 1 100 personnes bloquées au Qatar après avoir attendu des années pour se réinstaller aux États-Unis. Durant son propre service militaire, Jamshidi était en poste à l’ambassade américaine en RDC, un pays qui, selon lui, n’est pas une option viable pour son frère ou pour les réfugiés bloqués au Qatar. Au lieu de cela, il a déclaré que l’administration Trump s’engageait dans un théâtre politique pour masquer une trahison épique.

« C’est un pays avec une longue histoire de corruption et de guerre, et dans de nombreux endroits, il manque de services de base », a déclaré Jamshidi à propos de la RDC. « Les conditions sur le terrain aujourd’hui ne sont pas meilleures que celles que j’ai vues dans les nombreux endroits où j’ai travaillé, et le gouvernement américain le sait. »

« Les talibans le tueront pour ce qu’il a fait… Ce n’est pas hypothétique ; c’est une réalité documentée. »

Jamshidi a déclaré que son frère avait travaillé aux côtés des troupes américaines combattant les talibans pendant la guerre en Afghanistan et qu’il avait été autorisé à se réinstaller aux États-Unis, où il a de la famille et une communauté établie. Cependant, étant donné le « choix » entre devenir réfugié en RDC et retourner en Afghanistan, Jamshidi a déclaré que son frère finirait probablement par retourner en Afghanistan.

« Les talibans le tueront pour ce qu’il a fait », a déclaré Jamshidi. « Ce n’est pas hypothétique ; c’est une réalité documentée. »

« Déplacer la population (du camp As Sayliyah) vers un pays tiers est une résolution positive qui assure la sécurité des personnes restantes et leur permet de commencer une nouvelle vie en dehors de l’Afghanistan tout en préservant la sûreté et la sécurité du peuple américain », a déclaré le bureau de presse du département d’État.

Cependant, le 22 avril, les Afghans bloqués au Qatar ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles des responsables américains.

« Personne du Département d’État ne nous l’a dit », ont déclaré les Afghans dans leur déclaration collective. « Aucun responsable américain n’est venu nous expliquer ce qui est prévu pour nos vies. Nous lisons notre propre avenir dans les journaux, comme tout le monde. »

Lorsqu’on lui a demandé jeudi si son administration enverrait 1 100 Afghans en RDC, le président Trump a répondu qu’il ne le savait pas. « Il faudrait que je vérifie », a déclaré le président.

Trahi par l’Empire après 20 ans

Arash Azizzada est le directeur exécutif d’Afghans for a Better Tomorrow, un groupe de défense des droits civiques de la diaspora afghane aux États-Unis. Il a déclaré que de nombreux Afghans ont travaillé avec l’occupation américaine afin de défier les politiques extrémistes des talibans et que les États-Unis leur ont promis une protection contre les représailles après le départ de l’armée américaine en 2021.

« Pendant 20 ans, l’empire américain et le gouvernement américain ont consciencieusement qualifié les Afghans d' »alliés afghans » et ont utilisé le service des Afghans, qui, soit dit en passant, n’avaient pas vraiment le choix et croyaient réellement en leur lutte contre les talibans », a déclaré Azizzada dans une interview. « Mais maintenant, vous n’êtes plus un allié lorsque vous n’êtes plus au service du gouvernement américain, et nous constatons la trahison et l’abandon qui s’ensuivent. »

« Tous ces gens sont non seulement dans les limbes, mais ils sont également dans la ligne de mire de l’ICE, donc les gens vivent dans la peur et ne savent pas ce qui pourrait arriver. »

Les Afghans et leurs familles qui ont été autorisés à entrer aux États-Unis sous l’administration Biden sont désormais la cible de la répression brutale de l’immigration par Trump. Le mois dernier, un ancien combattant afghan qui avait combattu aux côtés des troupes américaines est mort en détention peu après avoir été arrêté par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) au Texas. L’administration Trump a également annulé les programmes qui protègent les réfugiés d’Afghanistan et d’autres pays contre l’expulsion. L’administration exhorte désormais certains Afghans à « s’auto-expulser », selon des informations.

Azizzada a déclaré que les mesures d’immigration contre les Afghans, et en particulier les hommes afghans, se sont intensifiées après qu’un ressortissant afghan a tué par balle deux membres de la Garde nationale déployés à Washington, DC par Trump en novembre 2025. Le tireur aurait reçu une formation paramilitaire de la CIA pendant la guerre, et un ami a déclaré Le New York Times qu’il « souffrait de problèmes de santé mentale et était perturbé par les pertes causées par son unité ».

« Beaucoup de gens ont été laissés dans le flou ces cinq dernières années, ce qui met en évidence l’échec du Congrès entre l’évacuation de Kaboul et aujourd’hui, ainsi que l’échec de l’administration Biden à donner la priorité à cela pendant son mandat », a déclaré Azizzada. « Tous ces gens sont non seulement dans les limbes, mais ils sont également dans la ligne de mire de l’ICE, donc les gens vivent dans la peur et ne savent pas ce qui pourrait arriver. »

VanDiver et AfghanEvac ont travaillé pour libérer les Afghans qui travaillaient aux côtés de l’armée américaine de la garde de l’ICE, et maintenant le groupe d’anciens combattants fait pression sur le Congrès pour sauver les 1 100 Afghans du camp As Sayliyah. Plusieurs démocrates au Congrès, y compris des anciens combattants, ont publié cette semaine des déclarations condamnant les négociations présumées de l’administration avec la RDC sur les réfugiés, mais la majorité républicaine reste prudente à l’idée de contrarier Trump.

Le représentant Gregory Meeks, le démocrate de premier plan à la commission des affaires étrangères, a critiqué cette semaine ses collègues républicains pour avoir modifié leur position sur les alliés afghans sous Trump.

« C’est frustrant pour moi que les gens qui combattaient Joe Biden, disant qu’il avance trop lentement pour les amener ici, nous devons accélérer cela – je ne les entends plus », a déclaré Meeks au média. NOTUS. « Ils ne veulent pas être dans un camp différent de celui de Trump, et quoi qu’ils fassent, ils doivent vérifier auprès de l’administration. »

VanDiver a déclaré que le Congrès pourrait immédiatement adopter une loi pour bloquer tout transfert de réfugiés vers la RDC et relancer le programme de réinstallation aux États-Unis, comme cela avait été initialement promis.

« Le pipeline est suspendu, pas fermé. Les dossiers existent toujours. La stratégie interinstitutionnelle peut toujours être mise en ligne », a déclaré VanDiver. « La seule chose qui sépare ces familles du pays qu’elles ont aidé pendant 20 ans est une décision politique prise par Stephen Miller, Marco Rubio… et tous les autres membres du Département d’État. »

De retour au Qatar, les Afghans bloqués ont un message à adresser aux Américains et à leurs représentants au Congrès. Beaucoup souffrent de dépression et d’autres problèmes de santé mentale, et des missiles ont atterri près du camp pendant la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Sans abri renforcé, les enfants lèvent les yeux vers le ciel et se demandent ce qui va leur tomber dessus.

« Lorsque vos soldats nous ont demandé de nous tenir à leurs côtés, nous nous sommes tenus à leurs côtés. Lorsqu’ils nous ont demandé d’interpréter, nous avons interprété. Lorsqu’ils nous ont demandé de nous battre, nous nous sommes battus », indique le communiqué collectif. « Beaucoup de nos amis et membres de notre famille sont morts en faisant ce que l’Amérique a demandé. On nous a répété à maintes reprises, pendant 20 ans, que l’Amérique n’oublie pas ses amis. »