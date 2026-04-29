Des centaines de migrants incarcérés entament une grève de la faim dans une prison isolée du Michigan

Des centaines d’hommes immigrés du North Lake Processing Center, un établissement de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), ont entamé une grève de la faim le 20 avril pour tenter de faire valoir leurs droits à une procédure régulière, à une nourriture comestible et à la fin du manque de sommeil. À l’extérieur de la prison, des militants de tout le Michigan ont convergé pour offrir leur solidarité aux personnes à l’intérieur et partager les revendications des grévistes avec le grand public.

« Il y a des gens qui veulent parler et veulent que leur voix soit entendue… mais (ICE) dissimule tout », déclare un homme qui a été libéré de prison le 24 avril après avoir remporté une requête en habeas corpus. L’homme, identifié sous le pseudonyme de Juan dans une interview en espagnol publiée dans la presse, affirme que « presque tout le monde » à l’intérieur de la prison participe à la grève de la faim.

La prison du Nord

La plupart des visiteurs de Baldwin, dans le Michigan, y viennent pour les loisirs de plein air. Situé à trois heures et demie de route de Détroit, Baldwin possède un petit centre-ville avec un glacier, une pizzeria et un magasin de bateaux destinés aux touristes d’été, tout comme la plupart des autres petites villes de la région. De grands pins poussent des deux côtés de l’autoroute menant à la ville et les panneaux indiquant les terrains de camping et les rampes de mise à l’eau abondent. Mais à quelques pâtés de maisons se trouve l’une des plus grandes prisons pour immigrants du pays, North Lake Processing Center, où environ 1 400 immigrants sont actuellement incarcérés.

La prison est presque cachée ; il est facile de passer devant la rue sans prétention où il se trouve. Contrairement à la plupart des prisons d’État, il n’y a aucun panneau routier indiquant son emplacement et elle n’est pas visible depuis l’autoroute. Au lieu de cela, il est niché dans les pins situés à quelques pâtés de maisons d’un quartier à l’écart de la route 10, où la route pavée se transforme en terre.

De près, cependant, les barbelés et la tour de garde apparaissent.

North Lake Processing Center est une prison ICE privée gérée par le groupe GEO. Initialement ouvert en 1999 et fermé par l’administration Biden en 2022, il a récemment recommencé à emprisonner des immigrants dans le cadre de la campagne d’expulsion massive de Donald Trump. Depuis sa réouverture en juin 2025, il s’est rapidement rempli de gens de Détroit, de Chicago et de tout le Michigan et l’Ohio dans le cadre des attaques intensifiées de l’administration Trump contre les immigrants.

Les soins médicaux, ou leur absence, constituent une autre préoccupation majeure. En février, des défenseurs ont organisé un appel téléphonique pour quelqu’un qui avait un abcès dans la bouche qui a commencé à limiter sa capacité à parler après que le personnel médical lui ait administré de l’ibuprofène et aucun antibiotique. Selon Marin, ce remède est assez courant à North Lake, quels que soient les symptômes.

Les décès dans les établissements ICE atteignent des niveaux records et beaucoup semblent provenir de soins médicaux inadéquats. À North Lake, Nenko Stanev Gantchev, un Bulgare qui vivait à Chicago depuis 30 ans, est décédé en décembre. La cause de son décès n’est pas claire, même si sa famille affirme qu’il n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires pendant son séjour dans l’établissement.

L’incertitude donne un nouveau poids aux mauvaises conditions. Les personnes emprisonnées à North Lake attendent depuis des mois, certaines jusqu’à un an, et beaucoup disent n’avoir aucune idée de ce qui arrive à leur cas.

Isidro est un opérateur de ligne d’assistance bénévole auprès d’Asamblea Popular, un groupe de surveillance d’intervention rapide et de surveillance ICE à Détroit qui reçoit chaque semaine des dizaines d’appels de personnes emprisonnées à North Lake. Elle dit que les immigrants détenus en prison reçoivent si peu d’informations qu’ils appellent parfois la hotline juste pour voir si les opérateurs peuvent rechercher des informations sur leur cas sur Google. (Isidro utilise un pseudonyme pour protéger son travail d’entraide de la répression étatique.)

Marin, qui a représenté et consulté des dizaines de personnes dans l’établissement, souligne que l’emprisonnement en soi est traumatisant, en particulier pour les personnes qui ont été arrêtées par l’ICE alors qu’elles faisaient leurs courses quotidiennes ou alors qu’elles remplissaient leurs obligations légales lors des rendez-vous d’enregistrement de l’immigration. Aujourd’hui, dit-elle, « ils ont du mal à croire que… leur quotidien soit dicté par tout ce que le groupe GEO décide de leur arriver. »

La grève de la faim fait naître l’espoir du désespoir

Depuis plus d’une semaine, la grève de la faim s’étend sur North Lake, certaines unités abandonnant tandis que d’autres hommes les rejoignent. Les rapports indiquent que les hommes retenaient également le travail.

La même semaine où la grève a commencé à North Lake, les hommes d’un centre de détention pour immigrants en Pennsylvanie ont également entamé une grève de la faim. Cette prison, Moshannon Valley, est également gérée par GEO Group.

Les détails de la grève sont difficiles à confirmer en raison de la surveillance des communications des personnes emprisonnées et des craintes de représailles. Une unité d’hommes à North Lake a rapporté à ses partisans extérieurs qu’elle avait arrêté la grève après le passage des gardes et semblait noter les noms de ceux qui refusaient de manger, mais d’autres unités ont continué leur route. Les personnes incarcérées dans cet établissement craignent de voir leurs réseaux de soutien brisés en étant transférées au sein de la prison, ou pire, dans l’une des tristement célèbres prisons pour immigrants du Sud, en représailles à leur riposte.

Les grévistes ont partagé oralement une liste de revendications avec des partisans extérieurs. Les trois principales sont que les responsables de l’ICE leur parlent pour expliquer pourquoi ils sont détenus, qu’ils soient libérés sous caution comme cela s’est produit dans le passé et que les décisions concernant leur statut doivent être prises plus rapidement, car beaucoup attendent depuis plus de 120 jours la résolution de leur cas. Ils soutiennent également qu’ils ne devraient pas être à la merci des juges de l’immigration, qui sont directement employés par l’administration Trump. Ils réclament plus de nourriture, de meilleure qualité, et des améliorations dans la lessive, car les vêtements distribués et lavés par GEO Group leur donnent des démangeaisons. Enfin, ils demandent la fin des règles arbitraires, comme le décompte à 6 heures du matin, et des conditions permettant un sommeil régulier.

« Ils n’ont pas perdu de vue qu’il est utile de faire quelque chose, même si c’est juste pour garder l’espoir vivant. »

Les témoignages des habitants de North Lake font régulièrement écho à un appel à la dignité humaine et à la fin des traitements qui la portent atteinte. Marin dit que lorsqu’elle a parlé avec des grévistes, même s’ils étaient affamés et étourdis, « ils n’ont pas perdu de vue qu’il est utile de faire quelque chose, même si c’est juste pour garder l’espoir vivant ».

«Je pense que plus les gens restent là-bas, plus ils trouveront des moyens de construire une communauté et de se rassembler pour se donner l’espoir que soit il y aura des connaissances extérieures sur ce qui se passe, soit… leurs demandes seront satisfaites», dit Marin.

L’ICE a publié une déclaration aux médias niant la grève, concluant par l’affirmation selon laquelle « être en détention est un choix » et que les personnes détenues pourraient s’auto-expulser. L’un des grévistes, Ahmad Alnajdawi, affirme qu’il a demandé une mesure d’expulsion définitive et a même proposé de payer son propre vol, mais qu’il est toujours emprisonné dans l’établissement. « Je ne sais pas pourquoi je suis assis ici », a-t-il déclaré à un journaliste de la radio publique. « Je ne défends pas ma cause, je ne demande pas de caution, je renonce à mon droit d’asile, d’appel, pour tout », a déclaré Alnajdawi, appelant ceux qui se trouvent à l’extérieur des murs de la prison à reconnaître que chacun à North Lake est une personne avec des êtres chers.

Action civile collective des femmes

« Il n’est pas surprenant que les inégalités qui existent à l’extérieur se reproduisent également à l’intérieur. Je pense que les femmes ont plus de mal à avoir à l’extérieur une famille ou un conjoint qui les soutient et qui vont vraiment se battre pour elles », a déclaré Marin.

Mais certaines femmes se battent pour elles-mêmes. Treize femmes de North Lake ont déposé une requête commune en habeas corpus, se faisant appeler l’Action Civile Collective des Femmes, ou WCCA. La pétition met en lumière la terreur ressentie par les femmes lorsqu’elles ont été enlevées par des hommes en civil, ainsi que leurs inquiétudes pour les enfants dont elles ont été séparées. Certaines femmes de l’établissement sont victimes de violence domestique et auraient pu avoir droit à des visas en vertu de la loi sur la violence à l’égard des femmes dans le passé.

Isidro a parlé à une femme qui a appelé la hotline pour obtenir de l’aide car elle pensait qu’elle pourrait être enceinte de quelques mois. « Elle n’a aucun moyen réel de le savoir. Je ne sais pas quels soins médicaux ils reçoivent là-bas pour des choses comme ça », a déclaré Isidro.

Solidarité à l’extérieur

Le 21 avril, deuxième jour de grève, les partisans des personnes détenues à North Lake ont manifesté devant la prison. Malgré un préavis de moins de 24 heures, environ 40 personnes de tout le Michigan ont fait le voyage pour protester devant la clôture ce mardi après-midi, notamment des habitants de Grand Rapids, Kalamazoo et Ypsilanti. Plus tard dans la semaine, le 26 avril, environ 75 partisans se sont rassemblés pour montrer leur soutien continu.

Des manifestants se tiennent devant l’entrée principale de North Lake le 21 avril 2026, en solidarité avec les prisonniers en grève. @CWYONKERS via Instagram

Cette présence reflète le vaste réseau de personnes dans tout l’État qui font des heures supplémentaires pour soutenir les personnes emprisonnées à North Lake, non seulement par le biais de manifestations devant les portes, mais également par le biais de lignes d’assistance téléphonique, de fonds d’intendance, de fonds de loyer, de fonds d’obligations, et bien plus encore. Ces groupes, comme No Detention Centers dans le Michigan, s’appuient sur d’anciens réseaux de solidarité avec les immigrants, mais la plupart d’entre eux se sont considérablement développés et ont pris de nouvelles formes au cours de l’année dernière.

Aucun centre de détention du Michigan n’a été informé rapidement de la grève et n’a pu la soutenir car, comme l’a dit Martin, les organisateurs « avaient déjà mis en place quelque chose qui visait à soutenir les personnes en détention et à résister à l’expansion de ce système et aussi à reconnaître les liens entre le système de détention des immigrants et le système carcéral de manière plus large ».

Une semaine après le début de la grève, un groupe de membres du clergé du Michigan a annoncé un jeûne en solidarité avec les grévistes de la faim, appelant tous à se joindre à eux. « Je pense que les gens sont venus de tout l’État parce qu’ils savent qu’il s’agit du plus grand centre de détention du Midwest, et ils sont horrifiés que ce centre existe, qu’il ait jamais existé et qu’il remplisse désormais son objectif, c’est-à-dire détenir… des personnes qui ont été kidnappées dans la région au sens large et au-delà », dit Martin.

Au moment de la publication, la grève de la faim et les actions de soutien sont en cours.