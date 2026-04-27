Le Nouveau-Mexique devient le dernier État à mettre fin à sa coopération avec l’ICE en vertu d’une nouvelle loi

Des coalitions de base dans un nombre croissant d’États s’efforcent d’adopter des lois visant à rompre les liens entre les municipalités ou les États et l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ces efforts prennent de l’ampleur alors que le programme d’expulsions massives de l’administration Trump met en évidence les problèmes de longue date du régime d’immigration du pays.

Sheff a contribué à la rédaction de la loi sur la sécurité des immigrants du Nouveau-Mexique, que la gouverneure Michelle Lujan Grisham a promulguée en février. La loi interdit aux gouvernements des États et locaux de conclure des accords visant à détenir des individus pour violations civiles de l’immigration, arrête l’utilisation de terrains publics à des fins de détention d’immigrants et interdit les accords qui transforment les forces de l’ordre locales en agents d’immigration. Il entrera en vigueur en mai.

Des lois comparables visant à freiner la détention civile des immigrants sont déjà en vigueur dans au moins une demi-douzaine d’autres États, dont le New Jersey, la Californie, Washington, l’Illinois, le Colorado et le Maryland. Beaucoup d’entre elles ont été adoptées sous la bannière « La dignité, pas la détention », à la suite d’une campagne nationale lancée en 2010 par le Detention Watch Network et des centaines d’organisations de soutien dans tout le pays. La Californie a été la première à adopter sa loi sur la dignité, pas sur la détention, sept ans plus tard. Celui du Nouveau-Mexique est le plus récent.

Ailleurs, les organisateurs travaillent toujours d’arrache-pied sur des projets de loi similaires. Tania Mattos, directrice exécutive d’UnLocal, un fournisseur de services juridiques pour les immigrants à New York, est l’une de ces organisatrices. Elle a commencé à travailler avec Abolish ICE New York-New Jersey en 2018 et a fait partie de la coalition qui a réussi à faire adopter la loi du New Jersey mettant fin à certains contrats avec ICE trois ans plus tard.

Aujourd’hui, Mattos s’efforce d’abolir la détention des immigrants à New York avec la Dignity Not Detention Coalition de l’État. Cette coalition comprend plus de 150 organisations de santé et de sécurité publiques, des syndicats et des groupes de défense des droits civiques et religieux qui font avancer le projet de loi 316 du Sénat et le projet de loi 4181 de l’Assemblée, parrainés respectivement par la sénatrice de l’État de New York Julia Salazar et la membre de l’Assemblée Karines Reyes.

Les projets de loi associés, connus sous le nom de Dignity Not Detention Act, interdiraient aux entités et aux personnes de New York de posséder ou d’exploiter des centres de détention pour immigrants, de conclure des contrats de détention pour immigrants ou de renouveler des contrats existants. La loi obligerait également les entités gouvernementales à mettre fin aux contrats de détention d’immigration existants. La coalition estime qu’il existe plus de 70 accords de ce type en vigueur dans tout l’État. Le nombre de personnes détenues par l’ICE et incarcérées dans les prisons du comté de New York a grimpé en flèche l’année dernière depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Parce que New York interdit déjà les prisons privées, si l’exigence du Dignity Not Detention Act selon laquelle les établissements publics mettent fin à leurs contrats avec l’ICE est respectée, cela devrait effectivement signifier l’abolition de la détention des immigrants dans l’État.

Les prisons pour immigrants du pays ont toujours été mauvaises. Lorsque la campagne 2010 Dignity, Not Detention a été lancée, l’American Friends Service Committee a écrit dans une fiche d’information que 300 000 immigrants par an étaient détenus dans 350 prisons privées, fédérales, étatiques et locales. Il a rapporté qu’entre 2003 et le lancement de la campagne, 107 personnes étaient mortes à cause des conditions horribles dans les prisons pour immigrants.

Ces chiffres n’ont fait qu’augmenter depuis. La deuxième administration Trump a arrêté 300 000 migrants au cours des six premiers mois de son mandat. Actuellement, plus de 60 000 personnes sont emprisonnées dans 425 établissements à travers le pays. Pendant ce temps, le taux de mortalité dans les prisons pour immigrants du pays est désormais à son plus haut niveau depuis plus de deux décennies, dépassant même les records établis au début de la pandémie de coronavirus. Au moins 48 personnes sont mortes sous la garde de l’ICE depuis le jour de l’inauguration l’année dernière.

Genovese, qui a travaillé sur les campagnes du New Jersey et du Nouveau-Mexique et qui fait désormais des recherches et enseigne sur la détention des immigrants, a déclaré que mettre fin à la coopération locale et étatique avec l’ICE est un moyen important de jeter du sable dans les engrenages de la machine d’expulsion massive de l’administration Trump.

Les États ont adopté différentes approches pour réduire la détention au titre de l’ICE, mais la plupart ont ciblé les accords de services intergouvernementaux (IGSA). Souvent, en vertu de ces accords, les prisons locales louent des lits à l’ICE pour les immigrants placés sous garde fédérale. Mais certaines prisons privées sont également utilisées dans le cadre des IGSA, un gouvernement local servant d’intermédiaire entre l’entreprise pénitentiaire et le gouvernement fédéral.

Ces systèmes de passation de contrats sont particulièrement problématiques car ils permettent à l’ICE et à l’entreprise pénitentiaire de contourner les exigences fédérales standard en matière de marchés publics, de concurrence ouverte et de transparence. Ces exigences incluent généralement l’évaluation des dossiers de santé et de sécurité de l’entreprise pénitentiaire. Selon les recherches de Genovese, plus de 30 pour cent de la population totale des prisons de l’ICE sont détenues dans des établissements gérés dans le cadre d’accords de transfert.

« Ce sont les arrangements contractuels privilégiés par ICE et ce depuis très longtemps », a déclaré Sheff à propos des IGSA relais. Au Nouveau-Mexique, le centre de détention du comté de Torrance et le centre correctionnel du comté de Cibola appartiennent et sont gérés par la société pénitentiaire privée CoreCivic en vertu de tels accords.

« Il y a tellement de choses que nous avons le pouvoir de faire au niveau de l’État pour assurer la sécurité de nos communautés, et celle-ci en fait partie. »

La détention civile pour migrants est en soi un choix politique, qui n’a commencé à être fait que ces dernières années et qui ne concerne qu’une petite proportion de migrants. Même si le nombre de personnes en détention pour immigration atteint un niveau historique de plus de 60 000, ce nombre représente moins de 2 % des 3,4 millions de personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion.