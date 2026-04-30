Des centaines de personnes manifestent contre la Citizens Bank en raison de ses liens avec les partenaires de la prison ICE

Jeudi, des centaines de manifestants de la région du Nord-Est des États-Unis se sont rassemblés devant l’assemblée annuelle des actionnaires de la Citizens Bank à Providence, Rhode Island, pour protester contre les relations financières de l’entreprise avec des sociétés pénitentiaires à but lucratif qui exploitent des installations pour l’immigration et les douanes (ICE).

Un groupe d’organisations se faisant appeler De-ICE Citizens Bank Coalition exige que la banque mette fin à ses relations avec ICE, notamment en mettant fin à ses liens financiers avec CoreCivic et The GEO Group, des sociétés pénitentiaires qui travaillent pour le compte de l’agence fédérale.

Cette demande fait suite à la répression massive de l’immigration menée par le président Donald Trump, qui a inclus l’enlèvement et la détention d’immigrants sans respect des procédures régulières, le déploiement d’agences d’immigration militarisées dans les grandes villes américaines, les agents d’immigration qui ont tué deux manifestants par balle et des dizaines d’immigrants qui sont morts dans des centres de détention à travers le pays.

Les organisateurs espèrent que la Citizens Bank, qui a répondu positivement aux appels à l’action dans le passé, répondra aux demandes des manifestants.

Fleming a cependant déclaré que la coalition n’était pas naïve, soulignant que cette caractérisation de la banque est « pour l’essentiel un vieux récit ».

« La direction de la banque est différente de ce qu’elle était il y a 20 ans », a-t-il déploré.

Pourtant, « nous avons fait pression sur la banque pour qu’elle modifie ces relations », a ajouté Fleming. « Nous avons envoyé une lettre en mars, mais nous n’avons pas reçu de réponse. »

L’actionnaire annuel de Citizens Bank est ce matin. Les manifestants sont devant son siège social de Providence pour exiger que la banque rompe ses liens avec les sous-traitants d’ICE. pic.twitter.com/W2Dk6pakGr – Chris Shea (@KRISH_EH) 23 avril 2026

En plus des manifestations devant l’assemblée des actionnaires, la coalition compte des actionnaires qui seront présents au siège de la Citizens Bank. Ces actionnaires envisagent de demander aux dirigeants : « Pourquoi continuez-vous à exercer ce secteur d’activité dont toutes les autres grandes banques américaines ont abandonné en 2019 ? » » dit Fleming.

Selon le site Internet de la De-ICE Citizens Bank Coalition, la banque a accordé au GEO Group et à CoreCivic plus de 2,5 milliards de dollars de financement, dont 100 millions de dollars rien qu’en janvier de cette année.

« Plus de la moitié des quelque 70 000 personnes détenues dans les centres de détention de l’ICE se trouvent dans un établissement CoreCivic ou GEO Group », souligne la coalition sur son site Internet.

En plus d’exhorter Citizens Bank à mettre fin à ces relations en demandant à ses clients actuels d’« inonder » les boîtes de réception, les messages vocaux et les réseaux sociaux des dirigeants de l’entreprise, la coalition encourage également les clients à transférer leur argent vers d’autres institutions financières jusqu’à ce que Citizens Bank fasse le changement.

Cela se passe maintenant : nous sommes au One Citizens Plaza ce matin pour demander à la Citizens Bank de cesser de financer les sociétés de détention ICE qui nuisent à nos communautés. Si vous êtes à Providence, rejoignez-nous ! Nous serons là jusqu’à midi. Détails sur www.mobilize.us/southcountyr…#deicecitizensbank – Banque citoyenne De-ICE (@de-icecitizensbank.org) 2026-04-23T12:26:51.080Z

Jeudi également, dans le but d’encourager les clients à changer de banque, deux groupes ayant des investissements importants dans Citizens Bank, qui font partie de la De-ICE Citizens Bank Coalition, ont déclaré qu’ils mettaient fin à leurs liens avec l’institution ou qu’ils le feraient dans un avenir proche, si leurs demandes n’étaient pas prises au sérieux.

L’un de ces groupes était composé de travailleurs syndiqués de l’Université Brown, représentés par la section locale 6516 de l’AFT-RIFT, qui ont annoncé leur intention de fermer leurs comptes auprès de Citizens en raison des liens de la banque avec ICE.

« Nous allons supprimer les opérations bancaires de la Citizens Bank. Nous retirons des centaines de milliers de dollars », a déclaré Michael Ziegler, président de la section AFT-RIFT.

« Nous représentons des centaines de travailleurs non-citoyens sur le campus de Brown. Nous ne permettrons pas que les cotisations de nos membres soient utilisées pour aider à financer les camps qui les déteniraient. » – Michael Ziegler, RIFT-AFT Local 6516, annonçant que le syndicat ne fera plus affaire avec les citoyens – Banque citoyenne De-ICE (@de-icecitizensbank.org) 2026-04-23T14:27:12.149Z

« Pour nous, ICE est une question de sécurité au travail », a ajouté Ziegler, citant les « centaines de travailleurs non citoyens » que le syndicat représente chez Brown.

La Greater Boston Interfaith Organization (GBIO), une coalition de plus de 60 groupes et syndicats religieux, a également annoncé que ses membres retireraient leurs fonds de la banque, pour un montant total de 1 million de dollars, si la banque ne mettait pas fin à ses relations avec The GEO Group et CoreCivic.

À la suite de la manifestation, le PDG de la Citizens Bank, Bruce Van Saun, a annoncé qu’il accepterait de rencontrer les membres du GBIO, ont indiqué les dirigeants de l’organisation.

« Leur réponse a été qu’ils seraient disposés à se rencontrer, et notre réponse a été que nous nous attendions à ce que cela se produise dans les sept prochains jours », a déclaré le révérend Ray Hammond, membre du GBIO. « Si nous ne sommes pas en réunion à ce moment-là ou si nous avons organisé la réunion à ce moment-là, nous retirerons notre premier million de dollars. »

D’autres membres de la coalition ont déclaré qu’ils avaient l’intention de continuer à faire pression sur la banque au-delà de l’action d’aujourd’hui.

« Nous avons bien l’intention de faire monter la pression sur la Citizens Bank jusqu’à ce qu’elle mette fin à ce secteur d’activité déplorable, immoral et cupide », a déclaré Julie Craven, membre de la De-ICE Citizens Bank Coalition. « La banque espère que nous allons nous fatiguer et partir. Ils ont tort. »