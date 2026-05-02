Les enseignants de Chicago s’organisent pour lutter au-delà d’une journée d’action le 1er mai

Ce 1er mai, les travailleurs, les étudiants et les familles de tout le pays devraient se rassembler par milliers, voire par millions, pour faire entendre leur voix contre le pouvoir croissant de la classe milliardaire.

Le 1er mai, souvent appelé Journée internationale des travailleurs, a un long héritage dans le mouvement syndical. À la fin des années 1800 – une époque d’extrême concentration des richesses semblable à la nôtre – les travailleurs américains ont organisé une grève générale le 1er mai pour réclamer une journée de travail de huit heures. Après une vague de répression violente de l’État et de la police contre les travailleurs, incarnée par l’affaire Haymarket de 1886 au centre-ville de Chicago, le 1er mai a été consacré comme une célébration de la classe ouvrière.

Cette année, les organisateurs espèrent étendre la portée de la journée d’action à un mouvement plus large contre le pouvoir des entreprises et lancer un processus d’organisation plus long.

Inégalité.org s’est entretenu avec Jackson Potter, vice-président du Chicago Teachers Union, de leurs projets et de leurs espoirs pour le 1er mai de cette année.

Chris Mills Rodrigo : Pour les personnes qui ne suivent pas de près les syndicats ou la politique, que voulez-vous qu’ils comprennent de ce qui se passe ce 1er mai ?

Jackson Potter : Le 1er mai a toujours été la Journée internationale des travailleurs, et cette année, c’est quelque chose de plus. Le 1er mai, les travailleurs, les étudiants et les familles de tout le pays vont manifester, se rassembler et, dans de nombreuses villes, refuser complètement le statu quo, pas de travail, pas d’école, pas de shopping, pour montrer à ce pays à quoi il ressemble lorsque les travailleurs décident de ne pas se présenter pour ceux qui profitent de notre travail.

La raison en est simple. Les travailleurs sont déjà contraints de choisir entre de la nourriture sur la table et des médicaments sur les étagères, entre payer un loyer et garder la lumière allumée. Dans le même temps, des ressources qui devraient être consacrées aux écoles, au logement et aux soins de santé sont détournées pour financer la fortune des milliardaires et armer les agents fédéraux pour attaquer nos voisins. Les gens en ont marre et ils ont parfaitement le droit de l’être. Le 1er mai est le moment où cette énergie fatiguée prend une forme coordonnée.

Le syndicat des enseignants de Chicago a voté pour faire du 1er mai une journée d’action civique. Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi la CTU a-t-elle décidé de le faire ?

Cela signifie que le 1er mai, le temps d’enseignement dans les écoles publiques de Chicago sera consacré à l’engagement civique, avec des bus mis à disposition des étudiants qui souhaitent assister au rassemblement, des discussions dans les salles de classe, et des éducateurs et des étudiants participant au type d’action collective que nous passons toute l’année à enseigner aux jeunes de manière abstraite.

Enseigner aux étudiants à quoi ressemble l’action civique nécessite plus que des manuels scolaires. Cela nécessite des éducateurs prêts à modéliser ce à quoi cela ressemble de se lever lorsque les enjeux sont réels. Nous enseignons la journée de travail de huit heures, le mouvement syndical, l’histoire des gens qui se sont organisés pour changer ce qui était considéré comme politiquement impossible, y compris la Croisade des enfants à Birmingham, lorsque le 2 mai 1963, des jeunes ont quitté leurs salles de classe et ont contribué à forcer le pays à faire face à l’injustice.

Ce n’est pas une idée nouvelle pour la CTU. Lorsque Rahm Emanuel a tenté de transformer notre contrat de 300 pages en un document de 50 pages et de fermer 50 écoles dans les communautés noires, nous ne nous sommes pas contentés de déposer des plaintes. Nous avons organisé les parents, les étudiants et les membres de la communauté et avons riposté. Le 1er mai est la même tradition appliquée à ce moment.

Vous avez vu le ministère de l’Éducation être systématiquement démantelé au cours des derniers mois. Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les élèves et les enseignants des écoles publiques ?

Nous avons déjà vu cela. À Chicago, nous avons vu le Comité civique du Commercial Club publier un rapport appelant à la création de 100 écoles à charte dans les communautés noires de la ville, et nous avons vu les maires démocrates et républicains le mettre en œuvre. Fermeture de 200 écoles sur deux décennies. Les recherches montrent clairement depuis des années que les fermetures d’écoles déstabilisent les communautés, augmentent la violence et ne produisent aucun gain éducatif. Rien de tout cela ne l’a arrêté. Ce qui l’a finalement arrêté, c’est le pouvoir organisé. Ce sont les parents, les éducateurs et les membres de la communauté qui ont refusé d’accepter que leurs écoles soient inutilisables.

Le démantèlement du ministère de l’Éducation est le même programme, à l’échelle nationale. Il ne s’agit pas d’améliorer l’éducation. Il s’agit de transférer des ressources publiques vers des opérateurs privés. Et la réponse doit être la même, un pouvoir organisé à tous les niveaux.

Quel est le lien entre les attaques contre l’éducation publique, la menace de saboter les élections et une guerre illégale en Iran ? S’agit-il de combats séparés ou du même combat ?

Il s’agit du même combat, et il est essentiel de comprendre cela pour construire le type de coalition qui peut réellement gagner.

Pensez à qui profite de la guerre en Iran. Les compagnies pétrolières qui ont investi 75 millions de dollars dans la réélection de Trump récoltent des dizaines de milliards de revenus supplémentaires grâce à la flambée des prix. Cet argent ne va ni aux écoles, ni aux soins de santé, ni au logement. Cela va aux dirigeants et aux actionnaires. Pendant ce temps, les familles qui travaillent paient davantage l’essence et l’épicerie, et le service postal américain a proposé un supplément carburant sur les livraisons de colis en raison des prix du pétrole entraînés par la guerre. La guerre n’est pas distincte de la crise de l’accessibilité financière, elle en est l’une des causes.

L’attaque contre les élections suit la même logique. Lorsque les communautés ouvrières ne peuvent pas voter, ceux qui prennent les décisions sur le financement des écoles, sur le fonctionnement de l’ICE, sur la guerre, n’ont pas à en répondre. L’oligarchie des entreprises n’a pas commencé avec Trump. Il a été construit au fil des décennies par des démocrates et des républicains qui ont fait passer les intérêts des milliardaires avant ceux des travailleurs. La protection d’élections libres et équitables n’est pas une question de procédure. Il s’agit de savoir qui a le pouvoir sur les décisions qui déterminent si les familles qui travaillent peuvent survivre.

Les travailleurs sont déjà mis à rude épreuve en raison de la crise de l’accessibilité financière. Comment la guerre en Iran a-t-elle aggravé la situation ?

La connexion est directe et ce n’est pas compliqué. Alors que les compagnies pétrolières américaines génèrent 63 milliards de dollars de revenus supplémentaires en raison des prix du pétrole entraînés par la guerre, cet argent vient de quelque part. Cela vient du fait que chaque famille de travailleurs fait le plein d’essence, que chaque petite entreprise paie plus pour les livraisons, que chaque district scolaire paie plus pour le transport. La guerre est un transfert de richesse des travailleurs vers le sommet de la répartition des revenus, et cela se produit en temps réel.

Les trois revendications de May Day Strong ne sont pas le fruit du hasard. Taxer les riches, pas de glace et pas de guerre, développer la démocratie. Ils s’assemblent parce que les mêmes milliardaires qui conduisent l’autoritarisme sont ceux qui profitent des contrats fédéraux, des dépenses de guerre et de la suppression des salaires et des syndicats. Vous ne pouvez pas résoudre la crise de l’accessibilité financière sans affronter la concentration de la richesse et du pouvoir qui la produit.

Que voyez-vous sur le terrain à l’approche du 1er mai ? À quoi cela ressemble-t-il lorsque les organisations syndicales et communautaires bougent réellement ensemble ?

Le district scolaire a officiellement fait du 1er mai une journée d’action civique. Le mouvement syndical a appelé à un black-out économique. Ce type d’alignement ne se produit pas automatiquement. Cela se construit au fil d’années de relations, de participation aux combats de chacun. À Chicago, la CTU entretient depuis longtemps des relations avec des organisations de défense des droits des immigrants, avec des groupes d’organisation de locataires et avec des organisations communautaires dans les quartiers noirs et latinos. Ce sont ces relations qui permettent d’évoluer ensemble à grande échelle.

À l’échelle nationale, plus de 500 organisations syndicales et communautaires se sont réunies sous la coalition May Day Strong. Cela inclut National Nurses United, SEIU, UNITE HERE et des centaines d’autres. Jusqu’à 3 000 événements sont attendus dans les 50 États. Ce n’est pas un moment. C’est un mouvement qui se construit.

Que voulez-vous que quelqu’un qui lit ceci fasse le 1er mai et après ?

Présentez-vous le 1er mai. Trouvez une marche ou un rassemblement dans votre ville. S’il n’y en a pas, organisez-en un. Le site Web May Day Strong propose une carte.

Mais la réponse la plus importante est ce qui vient après. Le 1er mai n’est pas une destination, c’est un test de l’infrastructure que nous construisons. Après le 1er mai, retournez sur votre lieu de travail et organisez votre syndicat. Connectez-vous avec les organismes communautaires de votre quartier. Découvrez ce que fait votre conseil scolaire local en matière de financement, sur l’ICE dans les écoles, sur les ressources dont vos élèves ont besoin. Courez pour quelque chose. Soutenez quelqu’un qui court.

L’oligarchie des entreprises n’est pas arrivée du jour au lendemain et elle ne sera pas démantelée du jour au lendemain. Ce qui a toujours modifié l’équilibre des pouvoirs, ce sont les travailleurs et les communautés qui évoluent ensemble au fil du temps. C’est ce que nous construisons. Le 1er Mai est le moment où nous montrons à quoi ressemble ce genre de pouvoir.