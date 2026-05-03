La majorité des Américains souhaitent que l’ICE soit financée alors que la confiance dans l’agence s’effondre

Une majorité d’Américains déclarent avoir peu ou pas confiance dans l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), la plupart affirmant également qu’ils aimeraient voir l’agence supprimée.

Selon un Économiste/YouGov publié mardi, seulement 30 pour cent des Américains ont « beaucoup » ou « assez » confiance dans l’ICE, tandis que 55 pour cent déclarent ne pas avoir confiance dans l’agence. Un autre 16 pour cent ont déclaré qu’ils n’avaient qu’une « certaine » confiance dans l’ICE.

Concernant le financement futur de l’ICE, 51 % des Américains ont déclaré qu’ils aimeraient voir le financement de l’ICE diminuer. Seulement 27 pour cent ont déclaré que le financement devrait être augmenté, tandis que 16 pour cent ont déclaré que les niveaux de financement devraient rester les mêmes.

Le sondage a également demandé aux personnes interrogées leur avis sur la réduction d’autres programmes et agences gouvernementales, révélant que les réductions de l’ICE étaient plus populaires parmi les électeurs que les réductions de l’aide étrangère, des dépenses environnementales, de Medicaid/Medicare et du SNAP – tous des éléments que l’administration a adoptés. a avons procédé à des réductions au cours de la dernière année.

L’enquête révèle une profonde frustration face à la campagne d’expulsion massive du président Donald Trump, en particulier à la lumière de la brutalité des agents d’immigration dans les villes jumelles du Minnesota au cours du mois dernier.

Plus tôt en janvier, des agents de l’ICE ont abattu Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis, qui tentait de s’enfuir alors que des agents encerclaient sa voiture en aboyant des ordres. Alors que Trump a faussement affirmé avoir « renversé » un agent, les analyses de plusieurs angles de caméra montrent que c’est faux.

Le week-end dernier, les douanes et la protection des frontières (CBP) ont abattu Alex Pretti, infirmier en soins intensifs, alors qu’il tentait d’aider une femme que les agents avaient poussée au sol.

Après les deux meurtres, l’administration a dénigré sans fondement les victimes en les qualifiant de « terroristes nationaux ».

Au cours du mois dernier, des agents fédéraux de l’immigration dans les villes jumelles auraient extrait de force des personnes de leurs véhicules, utilisé des enfants comme « appâts » pour attirer les membres de leur famille hors de chez eux et auraient lancé des gaz lacrymogènes sur une famille avec six enfants dans leur voiture, dont un bébé. À la suite de ces actions, l’image de Trump a considérablement diminué, ses taux d’approbation étant encore plus bas qu’avant le début de « l’opération Metro Surge » dans l’État.

En effet, à la mi-février 2025, la cote d’approbation nette de Trump sur la question de l’immigration en général s’élevait à +8 points, selon Reuters/Sondage Ipsos. Mais il s’établit désormais à -14 points, soit une évolution de 22 points sur une période d’un peu moins d’un an.

Les conséquences de la politique d’immigration de Trump ont incité le président à retirer le commandant du CBP, Gregory Bovino, de la supervision des opérations dans les villes jumelles, et à mettre sur la touche certains de ses éminents conseillers sur la question. Mais malgré les affirmations de Trump selon lesquelles il va « désamorcer » la situation au Minnesota, il n’a pas présenté de plan pour y parvenir et a passé une grande partie de la semaine à se moquer des démocrates de l’État.