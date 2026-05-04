L’administration Trump n’a pas le droit d’expulser un enfant de 5 ans utilisé par l’ICE comme « appât »

Un juge fédéral a rendu une ordonnance empêchant l’administration Trump d’expulser Liam Conejo Ramos, un résident de Minneapolis âgé de 5 ans et immigrant équatorien, et son père, qui sont tous deux détenus dans une prison du Texas par les autorités de l’immigration.

Liam et son père, Adrian Alexander Conejo Arias, ont été arrêtés par des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) au début du mois, après que Liam soit rentré de l’école maternelle. En plus d’arrêter Liam, les agents de l’ICE auraient tenté d’utiliser le garçon comme « appât » afin d’attirer davantage de membres de sa famille hors de son domicile, avant que les voisins n’interviennent.

ICE a ensuite placé Liam et son père en garde à vue, malgré le fait que des personnes à l’intérieur de sa maison suppliaient les agents de laisser l’enfant avec le reste de sa famille.

« Il y avait amplement d’occasions de pouvoir confier cet enfant en toute sécurité à des adultes », a déclaré Mary Granlund, présidente du conseil scolaire de Columbia Heights, lors d’une conférence de presse après l’incident.

L’enlèvement est devenu viral en ligne, car des images de Liam – l’air effrayé et confus, portant une veste d’hiver, un chapeau bleu avec des oreilles de lapin et un sac à dos Spider-Man – le montraient détenu par les autorités fédérales.

Rappelons que, selon les dernières informations, Liam Ramos est toujours en prison au Texas – depuis maintenant 5 jours. Ses parents sont des demandeurs d’asile légaux et sans casier judiciaire. – Représentant Seth Magaziner (@magaziner.house.gov) 2026-01-27T00:30:18.499Z

Le père et le fils sont actuellement emprisonnés au Texas avec d’autres familles d’immigrés enlevées par l’administration, vivant dans des conditions que les critiques ont décrites en termes horribles.

L’avocat Eric Lee, basé au Michigan, qui a des clients dans l’établissement, a déclaré que c’était un « endroit horrible, horrible », avec de l’eau potable « putride » et de la nourriture qui contient des « insectes », de la saleté et d’autres contaminants.

La description de Lee sur la manière dont les gardiens traitent les personnes à l’intérieur de la prison est tout aussi alarmante.

« Les gardes sont tout aussi durs que ceux des établissements pour adultes. Ce n’est pas un endroit où vous voudriez que votre enfant reste ne serait-ce que 15 minutes », a-t-il déclaré.

Craignant que le père et le garçon ne soient expulsés, bien que tous deux aient des dossiers d’asile en cours, les avocats de la famille ont demandé une ordonnance de non-communication contre le gouvernement fédéral, notant que la famille a suivi « tous les protocoles établis » pour demander l’asile, y compris « se présenter à ses audiences au tribunal ».

Mardi, le juge du tribunal de district américain Fred Biery a rendu une ordonnance acceptant cette requête, empêchant formellement l’administration Trump d’expulser Liam et son père.

« (T)tout retrait ou transfert possible ou anticipé » des deux est « IMMÉDIATEMENT SUSPENDU jusqu’à nouvel ordre de cette Cour », a écrit Biery dans son ordonnance.

Biery a également interdit au gouvernement fédéral de transférer les deux hommes hors du district dans lequel ils sont actuellement emprisonnés « pendant la durée de ce litige et jusqu’à nouvelle ordonnance de cette Cour », susceptible d’empêcher l’administration de pouvoir à nouveau plaider l’affaire devant une juridiction différente.

Bien que l’administration Trump ait affirmé à plusieurs reprises que sa campagne d’expulsions massives se concentrerait sur « le pire des pires » – à savoir les personnes ayant commis des crimes violents – les données des agences fédérales révèlent que c’est loin d’être le cas.

Fin novembre 2025, plus de 73 % des personnes détenues n’avaient aucun casier judiciaire. Beaucoup de ceux qui avaient des condamnations à leur casier judiciaire n’étaient inscrits que pour des infractions mineures, telles que des infractions au code de la route.

Les sondages indiquent que la plupart des Américains désapprouvent les raids brutaux contre l’immigration menés par l’administration Trump.

Selon un Actualités CBS/YouGov réalisé plus tôt ce mois-ci, 61 % des Américains estiment que l’ICE est « trop sévère » lorsqu’il s’agit de détenir des personnes. Dans une question distincte, 52 pour cent des personnes interrogées ont déclaré que l’ICE rend les communautés « moins sûres ».

Lorsqu’on leur a demandé s’ils appréciaient le programme de Trump visant à expulser les personnes sans papiers, une majorité, 54 pour cent, a répondu qu’elle le désapprouvait. Soixante-trois pour cent des Américains ont déclaré désapprouver l’approche spécifique de Trump en matière d’expulsions.

Le sondage – réalisé après le meurtre par l’ICE de Renee Nicole Good, une résidente de Minneapolis, mais avant le meurtre de l’infirmière des soins intensifs Alex Pretti par des agents des douanes et de la patrouille frontalière le week-end dernier – a également montré qu’une majorité d’Américains souhaitent que les opérations de l’ICE aux États-Unis soient réduites, avec 53 % d’entre eux le disant.