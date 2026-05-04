Les règles de travail pour les prestations SNAP ne réduisent pas le chômage, disent les chercheurs

Une demi-douzaine de voitures étaient dans la file d’attente depuis près de quatre heures lorsque la file d’attente du garde-manger mobile de House of Hope a commencé à se déplacer. Une soixantaine d’autres attendaient derrière eux à 11h30, lorsque la distribution de nourriture a commencé.

Le plan était de commencer à distribuer des boîtes de produits d’épicerie à 11 heures, mais le camion de la banque alimentaire Facing Hunger qui livrait la nourriture a crevé un pneu en route. Personne ne s’est plaint.

Perry Hall faisait partie de ceux qui attendaient. Son épouse, Lilly Hall, fait du bénévolat au sein de l’équipe de distribution. Perry souffre d’une forme de cancer appelée myélome multiple. Les Halls se débrouillent avec environ 1 500 $ par mois grâce à ses prestations de sécurité sociale, plus l’aide du programme fédéral d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP. Mais en raison de son âge, Lilly, 59 ans, a récemment été soumise aux nouvelles exigences de travail SNAP et risque de perdre ses prestations.

Dans le cadre de la loi fédérale One Big Beautiful Bill Act, tous les « adultes valides » de 64 ans ou moins qui n’ont pas de personnes à charge et qui ne travaillent pas, ne font pas de bénévolat ou ne participent pas à une formation professionnelle au moins 80 heures par mois sont désormais limités à trois mois de prestations tous les trois ans du SNAP, anciennement connu sous le nom de bons d’alimentation. Auparavant, l’exigence fédérale s’appliquait aux personnes âgées de 54 ans ou moins. La nouvelle règle, entrée en vigueur en novembre, s’applique également aux parents d’enfants de 14 ans ou plus. Et il a supprimé les exemptions pour les anciens combattants, les personnes sans abri et les jeunes adultes qui ne sont plus placés en famille d’accueil.

Les partisans des exigences de travail soutiennent qu’elles encouragent les personnes « prêtes à travailler » à chercher et à conserver un emploi, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de l’aide gouvernementale et préservant la « dignité du travail ».

Rhonda Rogombé est analyste des politiques de santé et de sécurité pour le West Virginia Center on Budget and Policy. Elle et ses collègues ont étudié les effets des règles de travail SNAP et ont découvert qu’obliger les bénéficiaires à travailler ne réduisait pas le taux de chômage d’une région.

Les exigences de travail précédentes ont été suspendues dans tout le pays pendant la pandémie de Covid et rétablies à l’automne 2023. Les chercheurs ont constaté que le nombre moyen de personnes employées chaque mois dans le comté de Mingo a en fait diminué après la réimposition de l’exigence.

Un projet de recherche fédéral de 2018 qui a examiné plusieurs sources de données, y compris les données SNAP de neuf États, a révélé que les exigences de travail « n’ont aucun impact sur la participation au marché du travail et le nombre d’heures travaillées ».

Il y a un certain nombre d’explications possibles, a déclaré Rogombé, « mais quand les gens ont faim, ils ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Quand les gens ont faim, il est plus difficile de se concentrer au travail. Il est plus difficile de s’engager dans une activité professionnelle, et nous pensons que cela en fait partie. »

Les emplois sont rares dans ce comté du sud de la Virginie occidentale. Lilly Hall a trouvé du travail dans un restaurant Delbarton. Mais elle n’est pas rémunérée jusqu’à ce qu’un poste de serveuse soit ouvert – suffisamment pour préserver ses avantages sociaux, mais loin d’être idéal.

En ce doux mercredi de fin mars, House of Hope a fourni du poulet, des œufs, du pain, des pommes de terre, des fruits et légumes frais et du lait.

Parmi ceux qui faisaient la queue se trouvaient des résidents plus âgés et « des jeunes qui se sont égarés et qui ne peuvent pas trouver de travail et qui ont juste besoin d’aide », a déclaré Timothy Treleven, qui exploite le garde-manger avec sa femme, Christine, et Gail Lendearo.

Le jour de distribution prévu par House of Hope est le dernier samedi de chaque mois – complété par des visites occasionnelles en semaine pour Facing Hunger – alors que l’argent des chèques mensuels commence à s’épuiser et que les placards se vident.

Un samedi typique, le personnel du garde-manger et les bénévoles distribuent jusqu’à 400 boîtes de nourriture.

« C’est un honneur de faire cela », a déclaré Lendearo. « C’est une bénédiction. »

Le cancer de Perry Hall est maintenant en rémission, mais pendant un certain temps, son traitement a nécessité que lui et Lilly fassent des allers-retours, 4 heures et demie dans chaque sens, jusqu’à Morgantown. La camionnette du couple ne pouvait pas faire le voyage, alors ils ont payé un ami pour les conduire.

La population de Mingo compte un peu moins de 22 000 habitants, contre environ 27 000 en 2010. Elle prospérait autrefois grâce au charbon. Williamson, le siège du comté, abritait un opéra et des entreprises gérées par des immigrants venus d’Italie, de Russie et de Syrie. La région est encore appelée « les bassins houillers », mais peu de mines y sont exploitées de nos jours. Un quart des habitants vit dans la pauvreté.

Rogombé et ses collègues ont constaté que les habitants du comté de Mingo se heurtent à d’importants obstacles pour obtenir les rares emplois disponibles. Ceux-ci incluent des déficiences physiques et mentales non signalées, l’insécurité du logement et le manque de diplômes d’études secondaires et de documents d’identité.

Remplir les documents nécessaires pour recevoir des prestations ou pour confirmer la conformité est difficile pour de nombreux résidents. Les recherches du West Virginia Center on Budget and Policy ont révélé qu’environ une personne sur quatre ne dispose pas d’un accès Internet fiable.

D’autres changements sont à venir pour le programme SNAP. Actuellement, le gouvernement fédéral et les États partagent à parts égales les coûts administratifs, mais en octobre, les États assumeront 75 % de ces coûts. Et à partir d’octobre 2027, ils devront payer des coûts supplémentaires en fonction des taux d’erreur.

Le Kentucky, comme la Virginie occidentale, fait partie des États les plus pauvres qui seront les plus touchés par les nouvelles exigences et les nouveaux coûts. Le Centre de politique économique du Kentucky estime que jusqu’à 114 000 habitants risquent de perdre leurs prestations SNAP en raison de l’augmentation des exigences de travail.

Jessica Klein, chercheuse au centre, s’inquiète des conséquences. « Nous savons que SNAP a un impact sur la santé, et pas seulement parce qu’il réduit l’insécurité alimentaire », a-t-elle déclaré. Cela aggrave les taux de tension artérielle, l’obésité, l’observance des médicaments, etc.

Avec le fardeau financier supplémentaire imposé aux États, « je pense que nous verrons certains États modifier les règles qui ont un impact sur la participation afin d’avoir un programme plus petit et plus abordable », a déclaré Klein. « Ma crainte est que certains États choisissent de ne pas exploiter SNAP du tout. »

Dans le comté de Mingo, les gens se mobilisent. Au moins huit garde-manger proposent des produits d’épicerie à ceux qui en ont besoin.

Janet Gibson dirige le garde-manger Blessing Barn dans la communauté de Ben Creek. «Je peux aller d’un bout à l’autre du ruisseau» et vous dire le nom de chacun et un petit quelque chose à leur sujet, a-t-elle déclaré. Elle est fière de nourrir son peuple.

Gibson a déclaré qu’il peut être difficile de trouver ne serait-ce que des opportunités de bénévolat dans le comté, en grande partie à cause des problèmes de transport. Un coup d’œil sur une carte locale peut être trompeur : parcourir quelques dizaines de kilomètres dans un cri ou sur une crête peut prendre une heure ou plus.

« Que vous travailliez à temps plein ou non, vous continuez à utiliser de l’essence pour vous rendre au travail », a déclaré Gibson, « et l’essence n’est pas bon marché maintenant. »

Trista Shankle, mère célibataire de trois enfants, de Paducah, Kentucky, n’est pas soumise aux nouvelles exigences SNAP, mais elle s’inquiète de la fragilité du filet de sécurité sociale. Elle a surmonté des défis, obtient une maîtrise en travail social et travaille pour une organisation qui met en relation les étudiants des collèges communautaires avec des prestations d’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses. Sa famille reçoit SNAP, Medicaid, une aide au logement et l’aide du programme spécial de nutrition supplémentaire de l’USDA pour les femmes, les nourrissons et les enfants. Si l’une de ces études est supprimée, dit-elle, elle devra peut-être abandonner ses études.

Shankle est certaine qu’elle ne serait pas arrivée là où elle est aujourd’hui sans les avantages qu’elle et sa famille ont reçus : « Ils apportent un sentiment de calme et de réconfort. Je sais que mes enfants n’auront pas faim. »

La première semaine d’avril, Lilly Hall s’est présentée au travail au restaurant Black Bear Trails. Elle est reconnaissante pour cette opportunité. Et lorsqu’un poste de serveuse s’ouvre, « Je vais accrocher ce poste si vite que ça vous fera tourner la tête. »

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