Les Palestiniens célèbrent le 1er mai au milieu d’une crise qui s’aggrave pour les travailleurs

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

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Alors que les travailleurs du monde entier célèbrent et reconnaissent leurs efforts le 1er mai – connu mondialement comme le 1er mai ou Journée internationale des travailleurs et célébré en Palestine comme la Fête du Travail – cette journée se déroule en Palestine dans une dure réalité économique qui reflète une crise croissante du marché du travail et des niveaux de chômage sans précédent.

Selon les données du Bureau central palestinien des statistiques, le taux de chômage en Palestine s’élève à environ 27,5 pour cent, tandis qu’il augmente fortement chez les jeunes pour atteindre près de 40 pour cent, ce qui signifie qu’environ un jeune sur trois est incapable de trouver un emploi. Dans la bande de Gaza, les estimations indiquent que le chômage a atteint des niveaux alarmants d’environ 78 pour cent, dans un contexte d’effondrement généralisé des secteurs économiques et de l’arrêt de nombreuses activités productives.

Dans ce contexte, la Fête du Travail de cette année n’est pas une occasion de célébration, mais un moment qui reflète l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les travailleurs palestiniens : la perte d’opportunités d’emploi, la baisse des revenus et l’augmentation des pressions de vie qui pèsent lourdement sur les familles de différentes régions.

Derrière ces chiffres, la crise du marché du travail en Palestine se reflète dans la vie quotidienne des Palestiniens : diplômés à la recherche de leur première opportunité d’emploi, travailleurs qui ont perdu leurs sources de revenus et employés confrontés à la perte de la stabilité économique qui constituait autrefois le fondement de leur vie.

Des défis sans précédent auxquels est confronté le marché du travail palestinien

Un responsable du ministère du Travail a expliqué que le marché du travail palestinien est confronté à des défis sans précédent en raison d’une grave détérioration économique et d’une capacité réduite à créer de nouvelles opportunités d’emploi dans un contexte de fermeture généralisée de secteurs productifs et de dommages causés à de nombreuses installations économiques. Il a noté que les taux de chômage ont considérablement augmenté ces dernières périodes, en particulier parmi les jeunes et les jeunes diplômés, ce qui a conduit des milliers de diplômés à entrer sur le marché du travail sans disposer d’opportunités suffisantes.

Il a ajouté que le ministère travaille avec des capacités limitées pour mettre en œuvre des programmes d’emploi temporaire et développer la formation professionnelle, ainsi que des efforts pour soutenir les petites et moyennes entreprises comme l’une des solutions possibles pour atténuer la crise. Ces efforts restent toutefois insuffisants face à l’ampleur de la crise actuelle.

Il a en outre souligné que la persistance de la situation économique actuelle accroît la pression sur le marché du travail et pousse les jeunes vers des formes d’emploi alternatives ou instables à un moment où l’économie palestinienne nécessite des interventions plus larges et des mesures à long terme pour relancer les secteurs touchés.

Diplômé en ingénierie à Gaza : des rêves reportés dans un marché du travail en contraction

Ayman Abu Salama, 28 ans, diplômé en ingénierie de l’Université islamique de Gaza, est l’un des nombreux diplômés qui ont été confrontés à une réalité très différente de leurs attentes après l’obtention de leur diplôme. Il a déclaré que l’un de ses principaux objectifs depuis ses débuts à l’université était d’obtenir un emploi dans son domaine et de construire un avenir professionnel stable après des années d’études et d’efforts, mais la réalité après l’obtention de son diplôme était bien plus difficile que prévu. « J’ai postulé à des dizaines d’emplois, mais je n’ai reçu aucune véritable réponse jusqu’à présent », a déclaré Abu Salama. « Je me sens coincé au même endroit, malgré tous les efforts que je consacre à mes études. »

Il a ajouté que la récente guerre et la destruction généralisée des infrastructures et des installations dans la bande de Gaza ont entraîné une baisse significative des opportunités d’emploi, en particulier dans les domaines de l’ingénierie et de la construction, car de nombreuses institutions et bureaux d’ingénierie ont été soit détruits, soit contraints de fermer, réduisant considérablement les perspectives d’emploi pour les nouveaux diplômés.

Abu Salama a déclaré qu’il cherchait toujours un emploi sans succès, malgré le dépôt de nombreuses candidatures. Il a exprimé sa frustration lorsqu’il voit des pairs d’autres pays diplômés en même temps réussir à entrer sur le marché du travail et à construire leur vie professionnelle, alors qu’il reste bloqué au stade de la recherche d’une première opportunité.

Il a déclaré que cette réalité l’affecte non seulement financièrement, mais laisse également un profond impact psychologique sur des jeunes comme lui qui ont passé des années en préparation académique, pour se retrouver face à un marché du travail fermé et des opportunités extrêmement limitées. « Parfois, je perds espoir, mais je continue d’essayer parce que je n’ai pas d’autre choix », a déclaré Abu Salama.

Un orfèvre qui a perdu sa maison et son atelier après 25 ans de travail

Ghassan Abu Zayed, orfèvre et propriétaire d’atelier, a perdu sa source de revenus et sa maison à la suite des bombardements. C’est aussi mon père. Il a commencé à travailler dans ce domaine après son retour d’Irak, où il a appris le métier d’orfèvre, puis a créé son propre atelier il y a environ 25 ans.

Au fil des années, il a équipé un atelier pleinement fonctionnel de machines spécialisées, dont certaines importées de l’étranger, et a produit divers types de bijoux tels que des bracelets, des colliers et des bagues. L’atelier a été sa principale source de revenus pendant de nombreuses années.

Sa maison et son atelier ont été touchés lors des récents bombardements israéliens, transformant l’ensemble en ruines ainsi que tout l’équipement et les outils utilisés pour son travail.

« J’ai travaillé dans ce métier pendant plus de 20 ans et tout ce que j’avais construit a disparu en un instant », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas seulement d’une perte financière, c’est la perte d’une vie de dur labeur. »

Mon père a déclaré que cette destruction avait entraîné l’arrêt complet de sa profession pendant plus de deux décennies et qu’il ne pouvait plus continuer à travailler dans le même domaine en raison de la perte de matériel et de la difficulté de reconstruire l’atelier.

Il a souligné que c’est la réalité de nombreux professionnels et propriétaires de petites entreprises en Palestine, dont beaucoup ont perdu leur lieu de travail et leurs sources de revenus au cours des dernières années de guerre et de génocide, affectant directement le marché du travail et le niveau de vie.

« Reconstruire n’est pas facile, surtout dans les conditions actuelles… repartir de zéro semble impossible », a-t-il déclaré.

La Fête du Travail en Palestine n’est pas une raison de se célébrer cette année

Entre les chiffres officiels reflétant la hausse des taux de chômage et les récits individuels documentant la perte d’emplois et de sources de revenus, la Fête du Travail de cette année s’inscrit dans un contexte très différent en Palestine. Plutôt que d’être une célébration du travail et de la réussite, il révèle la difficile réalité économique vécue par les travailleurs, les diplômés et les professionnels.

Les témoignages de mes interlocuteurs soulignent l’ampleur des défis auxquels est confronté le marché du travail – qu’il s’agisse d’opportunités limitées, de projets endommagés ou de la suspension des activités économiques – qui rendent plus difficile que jamais pour les Palestiniens de trouver un emploi ou de le conserver.

Alors que les efforts d’adaptation à cette réalité se poursuivent, l’avenir du travail en Palestine et la capacité des jeunes et des travailleurs à bénéficier d’opportunités stables restent une question sans réponse.