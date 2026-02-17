Peter Thiel libère un fantasme de milliardaire néocolonial au Honduras

En avril 2025, Palantir de Peter Thiel a fait la une des journaux après la publication de documents détaillant son partenariat avec l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) pour créer ImmigrationOS, une base de données massive d’informations recueillies auprès de diverses sources, y compris l’IRS, afin de surveiller, détenir et expulser les immigrants. Thiel n’est pas nouveau dans la direction d’efforts visant à déshumaniser et à attaquer les personnes de couleur. En fait, le magnat de la technologie est l’un des milliardaires à la tête de notre version moderne du néocolonialisme technologique, le nouveau mais ancien monstre impérial qui colonise les terres, extrait les ressources, exploite les indigènes et est heureux de profiter de leurs souffrances.

En tant qu’immigrant hondurien moi-même, je le saurais.

En 2009, le Honduras s’est retrouvé dans la tourmente après qu’un coup d’État militaire ait déstabilisé le pays, entraînant des niveaux de violence et de répression sans précédent. S’inspirant de la « doctrine du choc », les acteurs politiques d’élite à l’origine du coup d’État (dont le narcodictateur Juan Orlando Hernández, désormais gracié par Donald Trump après avoir été condamné à 45 ans de prison pour trafic de drogue et armes) ont édulcoré les protections environnementales sur les terres honduriennes et approuvé des contrats illégaux pour vendre des terres autochtones et protégées au plus offrant.

Entre autres affaires de corruption et d’accaparement de terres, le gouvernement a approuvé une loi qui a permis la création des Zones d’emploi et de développement économique (ZEDE) de Peter Thiel. Les ZEDE découlent de l’idée des « villes à charte ». Proposées par l’ancien cadre de la Banque mondiale et économiste Paul Romer, ces villes proposées sont des enclaves au sein de pays à faible revenu qui « favorisent la croissance économique » par la privatisation et l’élimination des réglementations nationales, tout en offrant d’importantes incitations fiscales aux pays étrangers pour qu’ils investissent dans les entreprises. Les zones économiques spéciales du Kenya, du Bangladesh et de l’Éthiopie ont fait l’objet de critiques en raison des bas salaires, des conditions de travail difficiles et des menaces pesant sur les droits à la libre association et à la négociation collective. Romer, l’un des premiers partisans des ZEDE au Honduras, a exprimé des critiques en 2015 concernant les ZEDE honduriens et leur manque de responsabilité envers les lois locales et leur gouvernance antidémocratique.

Ces ZEDE sont un projet de Praxis, une start-up technologique financée par des milliardaires qui vise à créer des cités-États libertaires pour « restaurer la civilisation occidentale ». Les ZEDE sont autorisés à avoir leur propre gouvernement, force de police, tribunaux, lois, et tous les impôts perçus ne seront pas payés au gouvernement hondurien mais aux ZEDE eux-mêmes. Les ZEDE sont le rêve d’un milliardaire technologique : un pouvoir débridé, une fantaisie technologique et une thésaurisation des ressources, où le gouvernement est dirigé par l’IA et où la crypto-monnaie est la monnaie principale.

Próspera (l’un des trois ZEDE au Honduras) possède même un centre Bitcoin associé à des entreprises technologiques qui proposent une thérapie génique d’une valeur de 25 000 $ et des « services d’implantation sous-cutanée et une variété de mises à niveau cybernétiques ». Próspera est situé à Roatan, une île hondurienne nommée l’un des plus beaux endroits du monde en 2023 par TEMPS revue. Roatan est une beauté tropicale des Caraïbes entourée du deuxième plus grand récif de corail au monde et abrite une riche culture d’ascendance africaine, le peuple Garifuna qui lutte depuis des siècles contre les menaces qui pèsent sur sa souveraineté. Lieu recherché pour le tourisme et les investissements de luxe étrangers, Roatan a vu la création de Próspera en 2017 grâce au financement de sociétés comme Peter Thiel et Pronomos Capital dirigé par Patri Friedman, petit-fils de Milton Friedman, considéré par beaucoup comme le père du néolibéralisme, de la déréglementation et de la privatisation.

Il existe d’innombrables raisons pour lesquelles les ZEDE sont dangereux pour le peuple hondurien. Les organisations de défense des droits humains ont tiré la sonnette d’alarme sur la façon dont elles ont déplacé les communautés autochtones qui ont des liens ancestraux avec la terre et exproprié leur territoire.

Greicy, une femme autochtone garífuna de Triunfo de la Cruz, sur la côte du Honduras, identifie des similitudes entre le ZEDE à Próspera et d’autres accaparements illégaux et dépossessions de terres dans sa ville natale ancestrale. Pour des raisons de sécurité, Greicy ne partage que son prénom pour cet article.

« Même s’ils disent le contraire, je vois que seuls les riches en bénéficient, sachant très bien que nous, les Garífuna, vivons de la plage, du tourisme, de la pêche et de la culture de notre propre nourriture, de la récolte et de la plantation de notre propre nourriture. N’est-ce pas ? Mais maintenant, nous n’avons plus de terre », a-t-elle déclaré.

Le harcèlement, la violence et les menaces de la part des forces de police honduriennes ont conduit Greicy à migrer vers le nord, vers la Nouvelle-Orléans, ce qui constitue un témoignage vivant de la manière dont le néocolonialisme a déplacé des millions de familles dans les pays du Sud.

La famille de Greicy faisait partie de la décision de la Cour interaméricaine de 2015 qui a déclaré l’État du Honduras coupable de violation des droits du peuple Garifuna à Triunfo de la Cruz et à Punta Piedra, et a ordonné à l’État de payer une restitution pour leurs droits fonciers communaux. Malgré cette décision, l’État hondurien n’a entamé aucun processus de restitution, et les menaces et les violences à l’encontre des dirigeants garifuna persistent. Greicy considère les ZEDE comme l’outil ultime pour déposséder le peuple Garifuna de sa patrie ancestrale.

« Au Honduras, la décision n’a pas été appliquée, les revendications n’ont pas été satisfaites. Et j’imagine qu’il y aurait encore plus de dépossession de terres (avec plus de ZEDES), dépossession non seulement des maisons, mais des moyens de survie des gens. Oui, ce serait pire parce que nous savons que toutes ces zones spéciales de développement économique profitent aux hauts fonctionnaires, aux riches individus avec des investissements et aux investisseurs étrangers qui assistent aux réunions politiques. Et en quoi cela profite-t-il au peuple ? Pas du tout. Exactement », a-t-elle expliqué.

Les inquiétudes concernant les ZEDE et la dépossession néocolonialiste des communautés de la côte nord du Honduras impliquent souvent des activités de trafic de drogue, y compris le blanchiment d’argent, explique Greicy.

« Ceux qui vont investir là-bas sont des Américains. L’une des raisons est d’introduire leurs substances interdites, parce que nous savons que cela est également inclus dans l’accord. Le blanchiment d’argent est également impliqué, n’est-ce pas ? Quand ils vont à la plage, soi-disant pour les touristes, et tout ça, c’est aussi du blanchiment d’argent, parce que la plage est une zone franche, les marchandises y sont introduites clandestinement, tout y est vendu. Et quelqu’un comme moi, qui vit en ville, reste silencieux à cause de la peur. Si j’étais au Honduras, Je vous le dis, je ne vous dirais pas ça », a-t-elle déclaré.

La crainte de Greicy n’est pas sans fondement : des recherches sur les zones économiques spéciales telles que celles de Chine ont documenté des « zones grises économiques » à l’intérieur des enclaves où abondent la drogue, le blanchiment d’argent et le trafic d’êtres humains. D’autres s’inquiètent du pouvoir des ZEDE de créer des lois du travail inhumaines pour exploiter les Honduriens, mais prenons un moment pour regarder la situation dans son ensemble.

Les ZEDE sont la représentation technologique milliardaire du néocolonialisme ; s’emparer des terres, des ressources et de la main-d’œuvre honduriennes pour construire des empires de terrains de jeux pour les milliardaires de la technologie afin d’éviter les protections constitutionnelles, la responsabilité du gouvernement ou même la protection des droits de l’homme.

En 2022, le nouveau gouvernement du Honduras a abrogé la loi ZEDE, ce qui a conduit à un procès de 10,7 milliards de dollars de la part de Próspera de Thiel, qui pourrait mettre en faillite un pays déjà en difficulté. Malheureusement, la loi ZEDE présente une faille qui a permis aux soi-disant « nations numériques » comme Próspera de continuer.

En décembre 2025, le Honduras a conclu une élection présidentielle complètement entachée par l’intervention américaine via le soutien public de Donald Trump au candidat de droite du Parti nationaliste Nasry Asfura, ainsi que par les menaces de Trump de couper l’aide américaine au Honduras si un autre candidat gagnait. Le lien entre les intérêts particuliers de Trump, de ses amis milliardaires de la technologie et des ZEDE est clair, et Nasry se présente comme le champion qui exécutera les ordres de Trump et de Thiel au détriment de la vie et des droits du peuple hondurien.

Greicy a expliqué la situation désastreuse des immigrants confrontés à la dépossession dans leur patrie ancestrale – et à la détention, à la surveillance et à la violence aux États-Unis de la part des mêmes forces puissantes.

Si davantage de ZEDE devaient se développer au Honduras, « l’immigration va s’aggraver, parce que nous savons que ceux d’entre nous qui sont ici veulent partir, et les gens qui sont là-bas sont forcés de partir et viendront ici. Ils viendront demander l’asile politique, ce qui leur sera refusé », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que Thiel utilise des personnes de couleur en crise comme laboratoire pour ses monstrueux fantasmes oligarchiques. Palantir de Thiel est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de matériels avancés de ciblage d’IA pour les forces israéliennes ; la technologie est utilisée pour cibler, surveiller et assassiner des Palestiniens. Alors qu’un génocide se poursuit sous un cessez-le-feu qui n’a pas été respecté par Israël, Palantir continue, comme l’a dit dans un euphémisme son PDG Alex Karp, de « tuer occasionnellement des gens ». Palantir fournit non seulement la technologie nécessaire pour massacrer les Palestiniens, mais a également entraîné ses modèles d’IA avec des données brutes reçues secrètement par l’Agence de sécurité nationale, provenant d’e-mails et de conversations téléphoniques entre les Palestiniens des territoires occupés et leur famille aux États-Unis.

En 2020, Karp a admis que Palantir « (trouve) des personnes sans papiers dans notre pays », faisant référence aux contrats avec le ministère de la Sécurité intérieure pour utiliser Palantir pour surveiller les immigrants sans papiers. Thiel et sa bande de milliardaires construisent une nouvelle frontière de profit à partir des moyens de subsistance des personnes de couleur. Le vol de terres et de ressources, la surveillance de masse et la collecte sans fin de données : les projets favoris de Thiel considèrent les immigrés et les personnes de couleur comme des biens remplaçables. Nous sommes une ressource de plus qu’ils extrairont volontiers, qu’il s’agisse de notre terre, de notre travail, de nos données ou de notre propre vie. Alors que les centres de données engloutissent des ressources sous forme d’eau potable et d’énergie, la technologie qu’ils hébergent exploite les personnes de couleur, que ce soit par le biais d’une technologie de reconnaissance faciale biaisée ou d’une technologie de police prédictive qui tente de nous criminaliser.

Tout comme les Espagnols ont colonisé l’Amérique latine par le travail forcé, l’extraction de ressources et l’asservissement des peuples autochtones, Peter Thiel et sa bande de milliardaires de la technologie élaborent des plans pour recoloniser l’Amérique latine, en occupant des terres, en déplaçant les habitants indigènes, puis en profitant de leur surveillance et de leur incarcération après qu’ils aient été forcés de fuir vers les États-Unis. Thiel, à juste titre, a récemment prêché la venue d’un « antichrist » sous couvert d’environnementalisme, de garde-fous sur la technologie et d’agences internationales, désignant même Greta Thunberg comme l’antichrist possible. Au sujet de l’utopie libertaire des « villes à charte » comme Próspera, Thiel a déclaré que « la nature du gouvernement est sur le point de changer à un niveau très fondamental ».

En fin de compte, ImmigrationOS de Palantir est une arme que l’ICE et d’autres agences gouvernementales utilisent pour détenir les immigrants kidnappés dans des conditions inhumaines et les forcer à effectuer des travaux manuels dans des centres de détention. Un détenu trans dans une prison ICE de Louisiane a dénoncé ce travail manuel forcé en 2025 – dans son cas, il a été contraint de porter des parpaings – puis a été victime de harcèlement sexuel après s’être prononcé contre cette pratique non autorisée. Alors que Palantir facilite les programmes de travail forcé, Thiel accumule du pouvoir grâce à ses investissements dans Facebook, Donald Trump et ZEDE.

Des États-Unis au Honduras, les milliardaires de la technologie mènent une guerre contre les personnes de couleur. Ces oligarques utilisent l’ancienne et surutilisée reformulation du néocolonialisme et de la répression en termes de « développement » et de « progrès » – qualifiant même la technologie de l’IA d’« inévitable ». Lorsque je me sens dépassé par le pouvoir et l’influence des milliardaires de la technologie qui ne se soucient pas de nos vies ou de la planète mais seulement du profit sans fin, je me rappelle qu’ils ne représentent littéralement qu’un 1 pour cent. Nous sommes une force gagnante indéniable si nous nous unissons.

Les milliardaires de la technologie ne sont pas l’avenir. Ils ne sont qu’un autre colonisateur à la recherche d’un plan pour accroître son pouvoir et sa richesse sur notre dos. Pour commencer, nous pouvons toujours les frapper là où ils se soucient le plus, leur argent – ​​boycotter l’IA générative, lutter contre les centres de données, lutter et dénoncer les contrats Palantir payés avec l’argent de nos impôts, et soutenir les communautés autochtones qui luttent contre les ZEDE. Abandonnons la glorification des milliardaires comme Thiel et Musk qui ne se soucient que du pouvoir et du profit. Appelons-les comme ils sont : des colonisateurs qui considèrent nous, les gens de couleur, comme leur nouvelle frontière du profit.