Des collectifs dirigés par des autochtones protègent les communautés du Minnesota de l’ICE

Un café confortable au cœur de Minneapolis, dans le Minnesota, est devenu un lieu de rassemblement pour les patrouilles dirigées par des autochtones qui s’efforcent de maintenir l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) hors de leurs rues. Pow Wow Grounds, ouvert en 2011 par Bob Rice, est à la fois un lieu de rassemblement pour les membres de la communauté qui tentent de donner un sens à l’ampleur de la violence dont ils ont été témoins au cours des dernières semaines et un lieu pour élaborer une stratégie de réponse autonome.

« Ils viennent ici pour essayer de nous intimider, mais nous ne nous prosternerons pas. »

« Nous avons tous une place. Ma place est de m’assurer que les gens sont nourris et reçoivent une tasse de café », a déclaré Rice.

Comme c’est le cas de nombreux habitants de Minneapolis qui ne s’imaginent pas comme des manifestants – et encore moins comme des radicaux – s’impliquant dans des activités anti-ICE, Rice a déclaré que cela semblait être la chose logique à faire. « Nous recevons un appel indiquant que quelqu’un a besoin de quelque chose, mais il ne veut pas quitter la maison. Nous avons une liste de bénévoles qui chasseront les objets. Il s’agit d’assurer la sécurité de la communauté », a souligné Rice.

Les agents fédéraux masqués sont omniprésents dans la ville depuis le début de « l’opération Metro Surge » en décembre, et pour la communauté autochtone, l’idée que la police brutalise les membres de sa communauté n’est pas nouvelle.

Ce n’est pas la première fois qu’All My Relations sert de centre communautaire au milieu des troubles dans les villes jumelles. En 2020, peu de temps après le meurtre de George Floyd par le policier de Minneapolis Derek Chauvin, Two Stars et son équipe ont ouvert l’espace aux membres de la communauté, comme ils l’avaient fait début janvier, se souvient-elle.

« La réflexion est la même. Nous n’allons pas nous plier aux tactiques de peur. Main dans la main, tout le monde fait le travail ensemble. »

« Il y a un traumatisme sanguin ici, de voir des agents fédéraux masqués marcher dans nos rues en attendant de récupérer des gens. »

Minneapolis est le cœur historique du mouvement amérindien. Elle a été fondée dans les Twin Cities en 1968, au milieu de niveaux extraordinaires de violence contre la communauté autochtone commise par la police de Minneapolis. « Vous allez voir ici des AIM de deuxième et troisième génération. Vous allez voir de l’activisme sortir d’ici, pour repousser. C’est l’histoire ici », a ajouté Rice.

L’AIM a joué un rôle déterminant dans la réduction du nombre d’arrestations d’Autochtones de cinq à six par jour à près de zéro. Au cours des années 1960 et 1970, les patrouilleurs de l’AIM ont scanné les radios de la police et sont intervenus lors des arrestations en cours dans le but de désamorcer un schéma de violence fomenté par le sous-investissement, la ligne rouge et un maintien de l’ordre intense.

Début janvier, des informations ont circulé selon lesquelles les autorités fédérales de l’immigration avaient arrêté quatre membres de la tribu Oglala Sioux au bâtiment fédéral Bishop Henry Whipple à Minneapolis. Le site était un camp de concentration pour les Lakota à la fin des années 1860, d’où ils furent déportés vers l’ouest. La mémoire historique d’un tel lieu n’échappe pas à la communauté autochtone de Minneapolis.

« Je n’ai jamais pensé que je devrais porter mon identification tribale, mais c’est ce que je porte autour du cou. Nous ne savons pas si nous sommes arrêtés par l’ICE. »

« Je n’ai jamais pensé que je devrais porter mon identification tribale, mais c’est ce que je porte autour du cou. Nous ne savons pas si nous sommes arrêtés par l’ICE. Vont-ils nous donner le temps de fournir une identification appropriée ? » » demanda-t-elle avec insistance.

Jacqueline De León, avocate principale du Native American Rights Fund, a confirmé des informations selon lesquelles des Amérindiens auraient été arrêtés à Minneapolis et auraient fourni leurs cartes d’identité tribales aux agents fédéraux de l’immigration, mais que les agents auraient refusé de les accepter comme pièces d’identité valides. Elle a déclaré que cela s’était également produit dans d’autres villes qui ont connu des poussées d’immigration fédérales.

« Beaucoup de nos aînés ont peur de quitter leur domicile. Ils sont coincés à l’intérieur parce qu’ils ont peur d’être arrêtés par un agent de l’ICE, même s’ils ont la citoyenneté », a ajouté LaGarde.

La tribu Oglala Sioux a récemment interdit aux agents de l’ICE d’entrer dans sa réserve, une mesure que d’autres tribus ont prise en réponse aux tactiques de plus en plus brutales déployées par les agents d’immigration, comme la mort de Renee Nicole Good et d’Alex Pretti.

« Beaucoup de nos aînés ont peur de quitter leur domicile. Ils sont coincés à l’intérieur parce qu’ils ont peur d’être arrêtés par un agent de l’ICE, même s’ils ont la nationalité. »

Chase Iron Eyes a déclaré dans un communiqué publié à l’extérieur du Whipple Building par un média en ligne. Coup d’État« Il n’y a personne de plus américain que les Indiens d’Amérique. » Conformément à l’Indian Citizenship Act de 1924, les autochtones des États-Unis qui sont membres d’une tribu reconnue par le gouvernement fédéral sont également des citoyens américains.

Lorsque ICE est arrivé en ville, il s’agissait simplement d’activer ce qui avait déjà été fait auparavant. La mémoire historique était là, tout comme le cadre d’action. « Ils auraient dû s’y attendre », a déclaré Miles Koenig, qui travaille avec l’AIM pour aider à patrouiller les rues du quartier.

Crow Bellecourt, le fils de Clyde Bellecourt, l’un des quatre cofondateurs de l’AIM, dirige désormais l’Indigenous Protector Movement, une autre organisation qui patrouille dans les rues du quartier de Phillips depuis le début de l’occupation. « Nous voulons juste qu’ils partent d’ici », a déclaré Bellecourt à propos des agents de l’ICE. « Ils ne peuvent pas continuer à nous emmener. »

La tribu Oglala Sioux a récemment interdit aux agents ICE d’entrer dans sa réserve.

Pour Many Shields, les anciens de la communauté sont devenus une sorte d’institution au fil du temps, tandis que le groupe a adopté une approche abolitionniste radicale. Le travail du groupe tente de contrer la logique des prisons et du maintien de l’ordre inhérente à un système qui a historiquement criminalisé les autochtones. « C’est nous qui connaissons mieux notre communauté et nous sommes les mieux équipés pour qu’elle se sente en sécurité », a déclaré un membre.

La ville de Minneapolis a contacté Many Shields à la suite du soulèvement de George Floyd en 2020 pour lui demander si le groupe serait intéressé à rejoindre le programme de lutte contre la violence de la ville, qui a été élargi en réponse aux appels visant à abolir le service de police de Minneapolis. De nombreux Shields ont refusé le financement, affirmant qu’ils ne voulaient pas « s’auto-surveiller », comme l’a dit un membre, ou lier le groupe à une institution qu’il s’était efforcé de saper.

De nombreux membres des Shields sont préparés au pire des cas, chacun portant des kits médicaux de combat. À mesure que des civils meurent aux mains des agents fédéraux de l’immigration, a déclaré un membre, leur utilisation devient moins une question de « juste au cas où » mais plutôt une certitude. Many Shields patrouille dans les rues de la communauté depuis des semaines, communiquant les observations potentielles d’ICE via des radios portables.

Mettant de côté les différences idéologiques, les groupes autonomes opérant à Phillips se sont regroupés en solidarité en coordonnant les patrouilles et en partageant des conseils sur d’éventuelles observations d’ICE. « Il existe un réseau incroyable d’Autochtones, de voisins, d’amis et de défenseurs dévoués qui se sont réunis pour soutenir la communauté autochtone », a déclaré De León.