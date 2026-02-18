L’administrateur Trump va dépenser 40 milliards de dollars pour transformer les entrepôts en immenses prisons pour immigrants

Le programme anti-immigration du président Donald Trump a exacerbé l’opposition dans les villes où il a déployé des agents fédéraux pour mener des raids, et les communautés d’États comme New York et le Missouri s’efforcent déjà de bloquer la prochaine étape que le ministère de la Sécurité intérieure envisage de franchir dans sa campagne d’expulsions massives : acquérir d’immenses entrepôts à travers le pays pour les utiliser comme centres de détention d’immigrants.

Les documents de l’immigration et des douanes américaines qui ont été fournis au gouverneur républicain Kelly Ayotte du New Hampshire – l’un des États où l’ICE envisage d’acquérir un bâtiment et de le rénover pour accueillir au moins 1 000 personnes à la fois – montrent que l’administration prévoit de dépenser 38,3 milliards de dollars pour son plan de détention de masse.

Il achèterait 16 bâtiments à travers le pays pour les utiliser comme « centres de traitement régionaux » pouvant accueillir entre 1 000 et 1 500 personnes. Huit autres centres de détention pourraient accueillir jusqu’à 10 000 personnes à la fois, les détenus attendant d’être expulsés.

Le Washington Post a rapporté qu’un examen des données budgétaires de l’État a montré que le montant d’argent que la Maison Blanche a l’intention d’investir dans le projet au cours des prochains mois est supérieur aux dépenses annuelles totales de 22 États américains.

« Trente-huit milliards de dollars », a déclaré le représentant Seth Moulton (Démocrate du Mass.). « C’est ce que Trump dépense pour transformer les entrepôts en installations de détention pour les humains. Pas pour les écoles. Pas pour les soins de santé. Pas pour les anciens combattants. Pour l’entreposage des humains. »

Moulton a également condamné l’affirmation de l’ICE selon laquelle le nouveau réseau de centres de détention garantira la « détention civile sûre et humaine » des immigrants.

Au moins six personnes sont mortes dans les centres de détention de l’ICE en janvier, et l’un des décès, celui de Geraldo Lunas Campos au Camp East Montana à El Paso, au Texas, a été qualifié d’homicide.

Des négligences médicales et des traitements abusifs – dont certains s’apparentent à de la torture – ont été signalés dans plusieurs établissements.

ICE a déjà dépensé plus de 690 millions de dollars pour acheter au moins huit entrepôts dans le Maryland, l’Arizona, la Géorgie, le Texas, la Pennsylvanie et le Michigan ces dernières semaines. Des documents publiés sur le site Web d’Ayotte montrent que l’agence poursuit d’autres acquisitions dans le New Hampshire, New York, le New Jersey et la Géorgie.

Les communautés se mobilisent déjà contre le projet et se demandent si les petites villes sélectionnées par l’ICE disposent d’infrastructures d’eau et d’égouts suffisantes pour accueillir des milliers de personnes détenues dans un entrepôt.

À New York, le représentant Pat Ryan (Démocrate-NY) a déclaré la semaine dernière que 25 000 personnes de son district avaient signé une pétition s’opposant à l’utilisation d’un entrepôt local pour loger les immigrants et a souligné la « corruption et les pots-de-vin majeurs » évidents dans le projet d’achat et de gestion des entrepôts.

« Le site proposé dans mon district appartient à l’un des donateurs multimilliardaires de Trump, qui bénéficierait directement financièrement de ce site », a déclaré Ryan, faisant référence à l’ancien conseiller de Trump, Carl Icahn.

« Je vous le dis, nous n’allons pas laisser cela arriver dans mon quartier. »@PatRyanUC repousse le projet de l’administration Trump d’acheter des entrepôts à travers le pays pour les transformer en centres de détention de masse, dont un dans son district de New York. pic.twitter.com/KYOQb4WJx6 – Le recomptage (@therecount) 5 février 2026

Comme Rêves communs a rapporté vendredi que la société pénitentiaire privée GEO Group a engrangé un bénéfice record de 254 millions de dollars l’année dernière en obtenant des contrats avec l’administration Trump pour construire de nouvelles installations ICE à travers les États-Unis.

ICE a tenté de faire des achats à Oklahoma City ; Kansas City, Missouri ; et en Virginie, mais ces projets ont échoué, le conseil municipal de Kansas ayant interdit pendant cinq ans les nouveaux centres de détention non municipaux après que le public a appris que le DHS était l’acheteur potentiel d’un entrepôt dans la ville.

Le sénateur Chris Van Hollen (Démocrate du Maryland) s’est également joint à ses électeurs pour s’exprimer contre l’achat par ICE d’un entrepôt de 100 millions de dollars dans son État pour loger au moins 1 000 personnes à la fois.

« Cette administration crache au visage des communautés de Minneapolis au Maryland et gaspille l’argent de nos impôts. Nous ne reculerons pas », a déclaré Van Hollen à la fin du mois dernier.

L’ICE de Trump vient d’acheter un entrepôt dans le Maryland pour 100 millions de dollars pour accueillir plus de 1 000 détenus.

La semaine dernière, j’ai rejoint les Marylanders pour exiger que l’ICE reste à l’écart.

Cet administrateur crache au visage des communautés de Minneapolis au Maryland et gaspille l’argent de nos impôts.

Nous ne reculerons pas. pic.twitter.com/PixP52EapP – Sénateur Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) 27 janvier 2026

Les détails de la conversion prévue des entrepôts par l’administration ont été rapportés moins de deux semaines après que Pablo Manríquez de Migrants initiés a révélé qu’un contrat de la marine américaine évalué à l’origine à 10 milliards de dollars « a grimpé jusqu’à un plafond stupéfiant de 55 milliards de dollars pour accélérer le programme de « déportation massive » du président Donald Trump » et pour aider à construire « un réseau tentaculaire de centres de détention de migrants à travers les États-Unis ».

À Rêves communs la semaine dernière, l’animateur et auteur de talk-show Thom Hartmann a écrit que les entrepôts que Trump envisage d’utiliser pour détenir des personnes – achetés par une agence dont les propres données montrent qu’elle a en grande partie détenu des personnes sans casier judiciaire – sont mieux décrits comme des camps de concentration comme ceux utilisés dans l’Allemagne nazie.

« À la fin de sa première année, (Adolf) Hitler comptait environ 50 000 personnes détenues dans ses quelque 70 camps de concentration, des installations souvent improvisées dans des usines, des prisons, des châteaux et d’autres bâtiments », a écrit Hartmann. « En comparaison, aujourd’hui, l’ICE détient plus de 70 000 personnes dans 225 camps de concentration à travers l’Amérique », avec l’espoir de « plus que doubler ces chiffres dans les mois à venir ».

« Les camps de concentration allemands n’ont pas commencé comme des instruments de meurtres de masse, et les nôtres non plus ; tous deux ont commencé comme des installations pour des personnes que le chef du gouvernement considérait comme un problème. Et c’est exactement ce que l’ICE est en train de construire maintenant », a-t-il poursuivi. « L’histoire ne murmure pas son avertissement : elle crie. »