Les résidents noirs de « Cancer Alley » obtiennent une décision clé dans une affaire de racisme environnemental

Dans une poche de la Louisiane connue sous le nom de « Cancer Alley », les résidents noirs supportent le tribut générationnel du « pays de plantation » devenu « pays de pollution ».

On s’attend à ce que sept fois plus de personnes reçoivent un diagnostic de cancer que la moyenne nationale dans ces communautés disproportionnellement noires.

Aujourd’hui, un tribunal fédéral de district a donné à ces résidents quelque chose qu’ils n’obtiennent presque jamais : une chance de juger l’ensemble du système.

Le 9 février, un juge de la Nouvelle-Orléans a statué que les groupes représentant les résidents de Cancer Alley en Louisiane, qui s’étend de la Nouvelle-Orléans à Baton Rouge, pouvaient poursuivre leur procès historique visant à obtenir une pause sur les installations industrielles toxiques dans deux districts à majorité noire de la paroisse de St. James.

Le tribunal a rejeté la tentative du gouvernement paroissial de rejeter l’affaire et a autorisé chaque réclamation à avancer. Au cœur de ces affirmations se trouvent deux arguments : les pratiques d’utilisation des terres de la paroisse, vieilles de plusieurs décennies, violent le 13e amendement, qui a aboli l’esclavage, et le 14e amendement, qui accorde à tous les Américains une protection égale devant la loi.

L’affaire obligera un jury à décider si l’emplacement disproportionné des installations, dont la pollution est liée aux cas de cancer, d’asthme, de maladies cardiaques et pulmonaires et de problèmes neurologiques, est un vestige de l’esclavage.

« Pendant des générations, notre communauté a vécu sous un système raciste d’utilisation des terres qui a placé des industries polluantes dans nos arrière-cours tout en ignorant notre santé, notre histoire et nos droits humains », ont déclaré Gail LeBoeuf et Barbara Washington dans un communiqué. Ils sont les fondateurs d’Inclusive Louisiana, l’un des groupes qui poursuivent la paroisse en justice.

« Ce combat a toujours eu pour but de protéger nos familles (et) d’honorer nos ancêtres. »

La plupart des installations industrielles de cette région se trouvent exactement sur les terres où les esclaves coupaient la canne à sucre et entretenaient le sol des plantations.

En 2023, le groupe d’anciens noirs a poursuivi le gouvernement de leur comté, affirmant que les autorités avaient introduit des plantes toxiques dans les districts à majorité noire de leur paroisse tout en protégeant les zones blanches.

Depuis la construction de la première usine industrielle en 1958, au moins 28 des 32 usines ont été implantées dans les quartiers à majorité noire. Aucun établissement n’a été autorisé à s’implanter dans les quartiers à majorité blanche de la paroisse depuis près de 50 ans.

Lors de l’audience précédant le jugement, l’un des avocats défendant la paroisse de St. James a soutenu que le gouvernement ne pouvait tout simplement pas protéger tout le monde du danger. « Ils ne pourraient pas protéger tout le monde, sinon il n’y aurait pas d’industrie », a déclaré Danielle Borel au juge de district américain Carl Barbier, nommé par le président Bill Clinton. « Il y aura toujours quelqu’un de malheureux », dit-elle.

En Louisiane, de telles victoires n’arrivent pas souvent. Sous l’administration Biden, une enquête fédérale sur les droits civiques dans Cancer Alley s’est terminée sans aucun recours. Sous le président Donald Trump, les régulateurs environnementaux ont renoncé aux principaux outils d’application des lois et aux poursuites judiciaires dans le corridor.

Mais ce qui se passera ensuite dépendra en partie de qui se retrouvera dans le box des jurés.

La paroisse de St. James est divisée presque également entre résidents noirs et blancs, et les entreprises pétrochimiques dominent le discours public. Ils aident à financer des écoles, à parrainer des festivals et à déterminer les informations qui parviennent aux résidents.

Astha Sharma Pokharel, avocate au Centre pour les droits constitutionnels représentant les résidents, a déclaré que le groupe était prêt à « obtenir l’aide à laquelle nos clients ont droit ».

Il s’agissait de la deuxième tentative infructueuse de la paroisse de St. James pour faire rejeter l’affaire, mais lundi, le juge a noté que les habitants ont raconté de manière plausible « l’histoire de la façon dont les plantations ont cédé la place à des installations industrielles qui mettent désormais en danger la santé des résidents noirs ».

« Cette décision historique reconnaît les enjeux de cette affaire : un système d’utilisation des terres discriminatoire et une urgence de santé publique dont l’origine est l’esclavage », a déclaré Sharma Pokharel.

Le procès documente également comment les installations industrielles ont conduit à la destruction des racines culturelles des résidents, notamment des lieux de sépulture ancestraux des personnes réduites en esclavage à St. James. Il invoque une disposition de la Constitution de la Louisiane qui reconnaît le « droit du peuple de préserver, favoriser et promouvoir ses origines linguistiques et culturelles historiques respectives ».

Pour les gens sur le terrain, cette décision est à la fois une justification et la continuation d’un long voyage.

Des femmes comme LeBoeuf et Washington, et Sharon Lavigne de RISE St. James, frappent aux portes de leurs communautés depuis des années, organisant des trajets en bus pour des rassemblements à Baton Rouge et à la Nouvelle-Orléans, mémorisant les ordres du jour des réunions et assistant à des heures d’audience du conseil paroissial. Ils le font tout en racontant les histoires de parents et de grands-parents qui travaillaient dans ces mêmes champs riverains.​

« Combien d’entre nous doivent mourir ? » a déclaré Lavigne, une grand-mère qui a passé les dernières années à se débattre entre enterrer ses voisins et assister aux audiences du tribunal. « Nos prières, nos ancêtres et notre combat pour la justice ont été entendus. Nous continuerons à défendre la vie, la dignité et le caractère sacré de cette terre. »