Les syndicats du MN promettent la plus grande grève des loyers depuis 100 ans au milieu d’une crise d’expulsion alimentée par la glace

Les syndicats de locataires et de travailleurs de Minneapolis et de St. Paul ont annoncé leur intention de mener ce qu’ils considèrent comme « la plus grande grève des loyers aux États-Unis au cours des 100 dernières années ».

À partir du 1er mars, si le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, ne répond pas à leurs demandes urgentes d’un moratoire sur les expulsions et d’une réduction des loyers, une coalition de près de 26 000 travailleurs s’est engagée à retenir les loyers, ce qui, selon eux, pourrait créer une perturbation économique massive.

Les plans ont été annoncés mardi par le syndicat des locataires Twin Cities Tenants, auquel se joignent cinq syndicats : Service Employees International Union (SEIU) Local 26, SEIU Healthcare Minnesota/Iowa, UNITE HERE Local 17, Amalgamated Transit Union (ATU) 1005 et Communication Workers of America (CWA) 7250.

Ils ont fait valoir qu’un gel des loyers était désespérément nécessaire après «près de trois mois d’occupation fédérale» dans le cadre de «l’opération Metro Surge» du président Donald Trump, qui a envoyé près de 3 000 agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et d’autres agents d’immigration dans la région, entraînant de multiples fusillades mortelles et une vague de violations des droits civiques, y compris un profilage racial explicite.

MAJEUR : Twin Cities Tenants rejoint cinq syndicats, représentant ensemble 25 900 membres, pour lancer une grève des loyers, s’engageant à retenir le loyer le 1er mars si @GovTimWalz ne parvient pas à obtenir un moratoire sur les expulsions et un allégement des loyers. Si elle est lancée, ce sera la plus grande grève des loyers aux États-Unis depuis plus de 100 ans. pic.twitter.com/0ZGZABEKEd – Tara Raghuveer (@taraghuveer) 17 février 2026

Les syndicats ont déclaré que la présence quotidienne d’agents militarisés « a eu un impact économique douloureux sur les locataires pauvres et de la classe ouvrière des Twin Cities ».

« Plus de 35 000 ménages à faible revenu des Twin Cities n’étaient déjà pas en mesure de payer leur loyer avant le siège fédéral », ont-ils déclaré. « Les estimations font état de plus de 47 millions de dollars de perte de salaire parmi les personnes qui n’ont pas pu aller travailler en toute sécurité, et d’au moins 15,7 millions de dollars d’aide au loyer supplémentaire nécessaire en raison de la perte de revenus des ménages – laissant bon nombre de ces ménages dans un risque imminent d’expulsion. »

Les expulsions dans le comté de Hennepin ont augmenté de 45 % entre janvier et l’année dernière, tandis que les demandes d’aide financière ont presque doublé, selon un rapport publié ce mois-ci par le Porte-parole-enregistreur du Minnesota.

Alors que le siège fédéral se poursuivait et que les immigrants restaient coincés dans leurs maisons, les membres de la communauté ont collecté des dizaines de milliers de dollars grâce aux campagnes GoFundMe. Mais cela s’est avéré bien insuffisant pour aider les milliers de familles qui risquent soudainement de perdre leur logement.

Les locataires de Twin Cities ont formé un syndicat et exigent un moratoire sur les expulsions à l’échelle de l’État pour maintenir les locataires logés au milieu des raids massifs de l’ICE.

Jusqu’à présent, 2 075 expulsions ont été enregistrées dans le Minnesota en 2026. pic.twitter.com/kC1PXX9fH8 – Une union plus parfaite (@MorePerfectUS) 3 février 2026

Le 30 janvier, des organisateurs de locataires, des membres de syndicats et d’autres militants locaux ont organisé un sit-in à la Minneapolis Public Housing Authority et ont appelé à l’arrêt immédiat des expulsions. Un autre groupe s’est rassemblé devant le manoir du gouverneur à Saint-Paul.

« Nous sommes ici aujourd’hui parce que les autorités fédérales chargées de l’immigration, les tribunaux d’expulsion et le pouvoir policier de l’État convergent pour terroriser les mêmes familles », a déclaré Jess Zarik, co-directrice exécutive de HOME Line. « L’instabilité du logement est utilisée comme une arme, et l’ampleur de cette crise ne ressemble à rien de ce que nous avons vu au cours de nos 34 ans d’histoire. »

Alors que les dirigeants des villes et des États ont riposté rhétoriquement contre les abus les plus médiatisés de l’administration Trump – y compris les fusillades de Renee Good et Alex Pretti par des agents le mois dernier – et ont appelé à la responsabilisation, les organisateurs ont déclaré qu’ils ont mis du temps à remédier aux effets plus larges que cela a eu sur les habitants de la classe ouvrière des villes jumelles.

« Beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas se rendre au travail et en revenir parce que l’ICE arrête des voitures au hasard sur la route, en grande partie en fonction de ce qu’ils pensent être la couleur de la peau du conducteur », a déclaré Klyde Warren, locataire de Minneapolis et organisateur de Twin Cities Tenants. « Comment êtes-vous censé aller travailler et gagner de l’argent pour payer votre loyer dans ces conditions ? La réponse est que beaucoup de gens ne le peuvent tout simplement pas en ce moment, mais les tribunaux d’expulsion fonctionnent toujours comme si les choses étaient normales et qu’elles ne l’étaient pas. »

La semaine dernière, le bureau de Walz a déclaré Axios que le gouverneur « n’a actuellement pas l’autorité légale pour décréter un moratoire sur les expulsions ».

Walz a décrété un moratoire sur les expulsions au début du printemps 2020, qui, selon les organisateurs des locataires, permettait aux locataires de rester chez eux en toute sécurité pour éviter les risques liés à la pandémie de Covid-19. Il l’a fait en utilisant ce que l’on appelle une déclaration d’« urgence en temps de paix », qui permet au gouverneur de contourner les procédures habituelles d’élaboration des règles dans des circonstances extraordinaires.

Les conseils municipaux de Minneapolis et de St. Paul ont voté à l’unanimité le mois dernier des résolutions non contraignantes appelant Walz à prendre des mesures similaires pour protéger les résidents vulnérables du déplacement.

« Les locataires du Minnesota sont en crise. L’invasion fédérale a forcé beaucoup de nos voisins à rester chez eux et a dévasté notre économie locale », a déclaré Aisha Chughtai (D-10), membre du conseil municipal de Minneapolis. « Nous avons besoin de vraies solutions pour faire face à la crise des loyers à laquelle nous sommes confrontés le 1er mars. »

« Je ferai une grève des loyers le 1er mars et j’appelle mes électeurs à me rejoindre, jusqu’à ce que nous puissions obtenir une véritable solution de la part du gouvernement de notre État à cette crise », a-t-elle déclaré.

Même si l’opération de l’ICE touche à sa fin, certains agents sont toujours déployés et arrêtent les habitants de Twin Cities. Les organisateurs ont déclaré que même après la fin de la vague elle-même, il faudra remédier aux conséquences économiques.

« Nous avons absolument besoin d’un moratoire sur les expulsions », a déclaré Geof Paquette, directeur de l’organisation interne de la section locale 17 d’UNITE HERE. « Nos membres avaient du mal à faire face aux coûts du logement avant que l’ICE n’occupe nos rues. C’est maintenant devenu une urgence car beaucoup de nos membres sont en retard dans leur loyer. Il est grand temps d’apporter un peu de soulagement. »

Les syndicats ont estimé que si seulement 10 000 de leurs membres retenaient leur loyer, cela pourrait entraîner 15 millions de dollars de perturbations économiques et faire pression sur le gouvernement de la ville et de l’État pour qu’ils agissent.

« Les habitants de Minneapolis et de St. Paul ont montré la voie, en luttant contre une invasion fédérale et en prenant soin de leurs voisins ; leur combat et leur attention se poursuivent dans cette grève historique des loyers », a déclaré Tara Raghuveer, directrice de la Fédération des syndicats de locataires. « Les locataires et les travailleurs ont décidé qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de faire grève. En prenant cette mesure, ils rejoignent une longue tradition de lutte. La lutte peut prendre fin chaque fois que le gouverneur intervient pour faire ce qui est juste. »