Trump qualifie la politique d’immigration de « trop dure », puis promeut Stephen Miller

Dans une interview « 60 Minutes » diffusée dimanche soir, le président Donald Trump a admis que les défaites massives des républicains aux élections de mi-mandat résultaient d’une frustration généralisée face à la guerre contre l’Iran, ainsi qu’à sa politique d’immigration.

Réitérant qu’il « n’était pas sur le bulletin de vote » – comme pour suggérer que le soutien aurait été plus élevé pour lui personnellement – ​​Trump a déclaré que les Américains « n’aimaient pas la guerre » et « le fait que l’essence ait augmenté », affirmant qu’il « l’avait fait baisser au plus bas » avant de déclencher la guerre. Selon Trump, l’opposition du public à sa guerre contre l’Iran se résume au prix de l’essence.

Trump a également déclaré que les pertes massives des Républicains lors des élections de mi-mandat étaient dues à « une grande aversion, incroyablement, pour Israël » – qualifiant l’opposition croissante à la relation des États-Unis avec l’État génocidaire de simple « aversion ».

Trump a ensuite déclaré que sa politique d’immigration avait peut-être également affecté les élections de mi-mandat et qu’il avait peut-être été « trop dur ».

« Je pense que j’ai obtenu un A+ pour avoir fermé la frontière », a-t-il déclaré. « J’obtiens des notes très élevées en faisant sortir les mauvais. Mais je suis blessé parce que nous avons également pris des gens qui avaient de bons emplois, ce qui a créé une violation ou une infraction à la loi, à savoir qu’ils sont entrés illégalement dans le pays. Et il y a un grand groupe de personnes (qui) pensent qu’ils devraient être autorisés à rester. »

« Alors vous pensez que votre politique d’expulsion est allée trop loin ? demandé Actualités CBSC’est Ross Douthat.

« Je pense que cela pourrait être trop dur », a répondu Trump.

Dans l’interview, Trump a reconnu une contradiction centrale dans son administration : le fait qu’il est pris entre les priorités de sa base d’extrême droite, qui « voudrait que tout le monde soit éliminé » (du pays), et la population en général, qui rejette sa politique brutale.

Peu après son interview « 60 Minutes » Vendredi, Trump a annoncé qu’il promouvait le conseiller politique Stephen Miller au poste de chef de cabinet de la Maison Blanche – suggérant qu’il n’envisageait pas, en fait, d’assouplir son approche en matière de contrôle de l’immigration. Miller est connu comme l’architecte nationaliste blanc et pur et dur des politiques d’expulsion massive de Trump, y compris sa politique de séparation des familles.

Au cours de la dernière année de son administration, Trump a été contraint de tempérer les aspects les plus manifestes de sa répression de l’immigration, après que la brutale « opération Metro Surge » de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans les villes jumelles ait suscité une résistance généralisée, en particulier après que les agents d’immigration ont tué Renee Good et Alex Pretti, des résidents de Minneapolis. À la suite d’une opposition généralisée, de manifestations de masse et même d’une grève générale dans les villes jumelles, Trump a remplacé la secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS), Kristi Noem, par Markwayne Mullin, qui a promis que les opérations du DHS seraient moins visibles et resteraient à l’écart des gros titres.

Même si les opérations ultérieures de l’ICE n’ont pas été aussi effrontées que celle de l’opération Metro Surge, la stratégie de l’agence n’a pas fondamentalement changé. À New York, en juillet et août, l’opération « Rotten Apple » de l’ICE a abouti à l’arrestation de quelque 2 200 personnes, soit plus que le nombre de personnes détenues par l’ICE lors de l’opération Metro Surge plus tôt dans l’année. L’opération de la ville de New York a cependant réussi à échapper au même niveau de résistance, car les agents de l’ICE sont restés moins visibles, arrivant dans des voitures banalisées et arrêtant et disparaissant rapidement, avant que la résistance ne puisse émerger.

Trump a également déclaré dans l’interview « 60 Minutes » qu’il travaillerait avec les démocrates sur l’immigration. En effet, sa catégorisation des immigrés comme soit des travailleurs acharnés, soit des « brutaux », des « trafiquants de drogue » et des « tueurs » fait écho à une rhétorique qui a été la clé de l’approche des républicains et des démocrates en matière d’immigration depuis les années 1980 – et des politiques bipartites de « réforme globale de l’immigration » qui ont de plus en plus cédé du terrain à la droite.

Alors que les électeurs ont rejeté la politique de Trump lors des élections de mi-mandat, il n’est pas surprenant que Trump ait proposé de travailler avec les démocrates sur l’immigration, car ils ne représentent pas une véritable alternative à la criminalisation, à l’expulsion et à la précarité offertes aux immigrants sans papiers et aux demandeurs d’asile.

Pendant ce temps, la promotion de Miller par le président suggère que même si la popularité de Trump diminue, ses tactiques agressives d’expulsion vont probablement se poursuivre.