Des groupes de défense des droits des réfugiés intentent une action en justice pour empêcher le Canada de remettre les demandeurs d’asile à l’ICE

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Le Canada viole sa propre constitution en refoulant des demandeurs d’asile à la frontière avec les États-Unis, où ils font face à de graves menaces sous le président américain Donald Trump, affirment des experts juridiques et des défenseurs des droits canadiens.

Amnesty International Canada, le Conseil canadien pour les réfugiés et le Conseil canadien des Églises sont devant les tribunaux cette semaine pour contester un pacte vieux de plusieurs décennies qui permet aux autorités canadiennes de renvoyer sommairement la plupart des réfugiés à la frontière américaine.

Des citoyens se sont rassemblés lundi à Toronto et à Montréal, les deux plus grandes villes du Canada, pour manifester leur soutien à cette cause et appeler le gouvernement canadien à rompre l’Accord sur les tiers pays sûrs (STCA).

À Montréal, des dizaines de manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Le Canada doit protéger, pas renvoyer » et « L’humanité n’a pas de frontières ».

« Si les Canadiens ne se sentent pas en sécurité aux États-Unis, nous pouvons être sûrs que les réfugiés ne le sont pas non plus », a déclaré Lauren Lallemand, codirectrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, à la foule.

« Le système d’asile aux États-Unis est défaillant, et ceux qui fuient en quête de sécurité méritent d’être protégés. »

L’accord

L’Entente sur les tiers pays sûrs, entrée en vigueur en 2004, repose sur l’idée que le Canada et les États-Unis offrent chacun l’accès à un solide système de protection des réfugiés.

En pratique, cela signifie que les demandeurs d’asile peuvent demander protection dans le premier pays dans lequel ils arrivent, mais pas dans les deux : une personne aux États-Unis ne peut pas demander l’asile au Canada, ou vice versa.

Pendant des années, la restriction s’est appliquée aux demandes d’asile déposées aux postes officiels le long de la frontière.

Mais si des gens entraient au Canada de manière irrégulière entre les points d’entrée (via les champs des agriculteurs ou les routes rurales, par exemple), ils pourraient contourner l’accord – et alors que Trump commençait à sévir contre l’immigration au cours de son premier mandat, des dizaines de milliers de personnes ont traversé de dangereuses traversées vers le Canada pour demander protection.

En 2023, sous la pression publique et politique pour sévir contre l’immigration, le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden ont comblé cette lacune en étendant l’Accord sur les tiers pays sûrs à l’ensemble de la frontière de 5 525 milles.

Désormais, seules les personnes qui remplissent des conditions spécifiques – comme les mineurs non accompagnés ou les personnes dont des proches sont déjà au Canada – sont exemptées d’être refoulées en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs.

Lauren Lallemand, codirectrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, s’adresse à la foule lors d’un rassemblement à Montréal, le 9 novembre 2026. Jillian Kestler-D’Amours

« Extrêmement urgent, nuisible »

La poursuite entendue cette semaine par la Cour fédérale à Toronto soutient que l’Entente sur les tiers pays sûrs viole les droits à l’égalité garantis par l’article 15 de la Constitution canadienne, connue sous le nom de Charte canadienne des droits et libertés.

Selon les plaignants, cela est dû au fait que l’accord nuit de manière disproportionnée aux demandeurs d’asile racialisés, notamment aux femmes fuyant la violence fondée sur le genre, aux enfants et aux membres de la communauté LGBTQ+.

Julia Sande, avocate à Amnistie internationale Canada, a expliqué que l’article 15 s’applique à toute personne se trouvant physiquement dans le pays, y compris les demandeurs du statut de réfugié.

« Le Canada ne peut pas expulser des personnes pour les exposer à la torture, au mal (et) à la persécution dans un autre pays », a-t-elle déclaré. « Ce serait une violation de leurs droits garantis par la Charte, même si c’est un autre pays qui cause le mal, car c’est la décision du Canada de les expulser… (et) de les mettre (en danger) lorsque le danger est raisonnablement prévisible. »

Alors que les conditions des demandeurs d’asile et des réfugiés aux États-Unis sont préoccupantes depuis longtemps, Sande a déclaré que la situation s’était considérablement détériorée sous l’administration du président américain Donald Trump.

Elle a cité comme exemple l’expansion de la détention des migrants. « Les choses sont évidemment extrêmement urgentes et extrêmement néfastes », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes tous horrifiés par ce qui se passe aux États-Unis. Vous entendez des citoyens canadiens dire qu’ils ont peur d’y aller, qu’ils ont peur de l’ICE. »

« J’ai du mal à croire que l’on puisse trouver quelqu’un ici qui dirait : ‘Oui, j’aimerais vraiment que mon gouvernement remette un enfant à l’ICE pour qu’il soit jeté en détention… et finalement renvoyé dans un pays où il a fui la violence des gangs.’ »

Le gouvernement défend le pacte

Mais il a déclaré que l’Accord sur les tiers pays sûrs « est conçu pour maintenir la frontière canado-américaine sûre et bien gérée », ajoutant : « Il aide à éviter des pics soudains de demandes d’asile qui pourraient submerger les postes frontaliers, le logement et les systèmes de traitement. Cela signifie que le Canada peut maintenir la frontière en ordre tout en continuant d’offrir une protection aux personnes qui en ont besoin. »

Le gouvernement indique également sur son site Internet que « seuls les pays qui respectent les droits de l’homme et offrent un degré élevé de protection aux demandeurs d’asile peuvent être désignés comme pays tiers sûrs ».

Mais Yael Schacher, responsable du programme Amériques du groupe humanitaire Refugees International, a déclaré que les États-Unis n’atteignaient « absolument » pas ce seuil.

« Les États-Unis ne disposent plus de procédures équitables pour les demandeurs d’asile », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes ici dans une situation où des personnes qui – selon les normes canadiennes – devraient avoir droit à l’asile et à la protection, voient leurs droits violés constamment aux États-Unis de bien des façons. »

Des gens brandissent des pancartes lors d’un rassemblement à Montréal, au Canada, le 9 novembre 2026, exigeant la fin de l’Accord sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Jillian Kestler-D’Amours

« Le Canada devrait y réfléchir à deux fois »

Dans le même temps, le gouvernement américain détient des personnes dans des conditions désastreuses et cherche à les expulser vers leur pays d’origine ou vers des pays tiers où ils sont confrontés à une myriade de dangers, notamment la torture et l’emprisonnement.

Elle a décrit un cas récent dans lequel un Haïtien a accepté d’être expulsé vers la capitale haïtienne, Port-au-Prince – qui a été ravagée par des violences meurtrières liées aux gangs – après huit mois de détention aux États-Unis parce qu’il ne pouvait pas obtenir suffisamment d’insuline pour gérer son diabète.

« Il a renoncé à son droit à une audience d’asile sur le fond parce qu’il ne supportait plus les conditions de détention. Il avait peur de mourir », a déclaré Schacher.

Elle a déclaré qu’il y avait eu des cas dans lesquels des personnes remises aux autorités américaines de l’immigration par le Canada à la frontière avaient été détenues et expulsées sans une évaluation équitable de leur demande d’asile.

« « Refuser » est une façon bien trop euphémiste de décrire ce que fait le Canada, qui consiste à livrer des personnes aux autorités américaines de l’immigration, qui les mettent ensuite en prison et les expulsent », a déclaré Schacher, ajoutant que le Canada doit repenser complètement le STCA.

« Les États-Unis n’accordent plus l’asile et le Canada – comme le Mexique – doit donc repenser ses relations avec les États-Unis. »

« Les États-Unis n’accordent plus l’asile et le Canada – comme le Mexique – doit donc repenser ses relations avec les États-Unis. »

Cela a été repris par Sande d’Amnesty International Canada, qui a déclaré que même si elle s’attend à ce que la contestation judiciaire de l’Accord sur les tiers pays sûrs soit un long processus, le gouvernement canadien « a le pouvoir d’y mettre fin à tout moment ».

« Si vous interrogez les gens dans la rue et leur demandez, sur la base de ce que vous avez vu se dérouler aux États-Unis, pensez-vous que les États-Unis sont sûrs pour les réfugiés ? Je pense que la plupart des gens diraient non », a déclaré Sande.

« Un gouvernement n’a pas besoin d’un tribunal pour lui dire ce qui est tout à fait évident. Il pourrait arrêter de renvoyer des gens aux États-Unis aujourd’hui. »