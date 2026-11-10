Lors d’une visite en Irlande en septembre 2026, le président Donald Trump a déclaré : « Nous sommes à la tête de la Chine en matière d’IA (intelligence artificielle). Nous sommes le pays le plus sophistiqué au monde, et franchement, je veux que cela continue ainsi parce que celui qui gagnera l’IA, gagnera. » Ses remarques sont intervenues après des mois d’appels du public et des initiés de l’industrie technologique pour ralentir le développement de l’IA. Ces inquiétudes ont été déclenchées par des révélations selon lesquelles les modèles fondateurs d’Anthropic, Gemini, Meta et OpenAI avaient contourné les protocoles de sécurité, accédé aux réseaux sans autorisation et procédé à des intrusions illicites. Ces révélations ont alimenté la panique du public selon laquelle les entreprises technologiques avaient créé une superintelligence – une IA dépassant les capacités humaines et constituant une menace existentielle pour l’humanité – même si aucune avancée de ce type n’avait réellement été réalisée.

L’inquiétude du public s’est intensifiée en octobre 2026 lorsque la société de cybersécurité Wiz a révélé qu’elle avait utilisé les outils d’IA de Google et OpenAI pour identifier les failles de sécurité critiques de PHP : le langage de programmation qui alimente environ 70 % du Web. Bien que les développeurs aient rapidement publié un correctif, une fois la vulnérabilité rendue publique, les tentatives de piratage se sont multipliées. En réponse, les gouvernements des Pays-Bas, de la France, du Danemark et de la Finlande ont temporairement mis hors ligne plusieurs sites Web officiels.

La panique généralisée autour de l’IA n’a donné lieu qu’à peu de mesures législatives, les législateurs ayant refusé de réglementer ou de taxer l’industrie de peur que cela ne handicape l’innovation nationale et ne cède du terrain à la Chine. Cependant, la principale menace pour l’existence humaine ne réside ni dans une course géopolitique perdue ni dans une croissance technologique timide, mais plutôt dans le déploiement omniprésent de systèmes non autonomes faussement qualifiés d’intelligence artificielle.

Techno-utopisme et déréglementation

La Big Tech s’est construite sur l’innovation financée par l’État, avec des technologies de base comme Internet, les systèmes de positionnement global (GPS) et les écrans tactiles provenant des institutions publiques. Pourtant, lors des vagues de déréglementation et de privatisation des années 1980 et 1990, les législateurs ont protégé ces monopoles technologiques émergents grâce à une fiscalité et une surveillance minimales. Le plus remarquable est l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communications, qui protège les plateformes de toute responsabilité pour le contenu publié par des tiers. Sans cette protection, les médias sociaux tels que nous les connaissons cesseraient d’exister. L’article 230 exonère les entreprises technologiques de toute responsabilité dans les architectures qui favorisent la désinformation, même si les recherches confirment que les plateformes elles-mêmes, et pas seulement les publications des utilisateurs, sont responsables de l’accélération de la propagation des mensonges au détriment de la vérité.

L’opposition des législateurs à la réglementation est enracinée dans le techno-utopisme, le postulat idéologique selon lequel le progrès technologique profite intrinsèquement à la société. Les législateurs partaient du principe que toute taxation ou surveillance réglementaire étoufferait l’innovation et, en fin de compte, nuirait aux consommateurs. En effet, en 1997, le président Bill Clinton écrivait dans un décret que « les tentatives du gouvernement d’établir des normes techniques pour gouverner Internet ne feraient que risquer d’inhiber l’innovation technologique ».

Sans réglementation significative, les Big Tech se sont rapidement consolidées en monopoles lucratifs – collectivement connus sous le nom de conglomérats FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google) ou GAMMA (Google (Alphabet), Apple, Meta (anciennement Facebook), Microsoft et Amazon). Leur immense richesse est alimentée par le capitalisme de surveillance : un modèle économique qui traite l’expérience humaine comme une matière première gratuite à extraire, analyser et commercialiser. Dans cet ordre économique, les données sont systématiquement extraites via des appareils « intelligents » – où « intelligent » n’est qu’un euphémisme pour une surveillance active et continue, y compris la collecte de données biométriques. Cette érosion massive de la vie privée s’est avérée extrêmement lucrative pour les Big Tech. En alimentant ces données extraites dans des algorithmes, ces entreprises créent des profils psychographiques détaillés sur les utilisateurs et vendent ces informations aux compagnies d’assurance qui déterminent les primes de couverture, aux employeurs qui sélectionnent les candidats à un emploi et aux forces de l’ordre qui évaluent les menaces de sécurité.

En l’absence d’une surveillance gouvernementale significative, les Big Tech ont été laissées à elles-mêmes la surveillance. Prenez par exemple la panique morale suscitée par les fausses nouvelles après l’élection présidentielle de 2016, lorsque les politiciens ont averti que l’ingérence électorale sous forme de désinformation en ligne nuisait à un élément déterminant de l’expérience américaine : la démocratie. On pourrait penser qu’une telle prise de conscience entraînerait une réglementation sérieuse pour protéger les processus démocratiques. Plutôt que de tenir les entreprises technologiques responsables des dommages causés par la désinformation en ligne, les législateurs se sont systématiquement abstenus d’imposer une responsabilité juridique. Au lieu de cela, les deux partis ont eu recours à des demandes de suppression de contenu en coulisses : les démocrates après l’insurrection du 6 janvier et les républicains après l’assassinat de Charlie Kirk.

L’inaction du Congrès en matière de technologie a persisté à l’ère de l’IA. En octobre 2026, 74 % des Américains étaient favorables à une réglementation plus stricte de l’IA, mais – à l’exception de quelques législateurs comme le sénateur Bernie Sanders – le Congrès s’oppose largement à toute intervention. Par exemple, lorsque les agents d’OpenAI ont contourné les ingénieurs en 2026 pour accéder illégalement à Internet et pirater Hugging Face, le représentant Jodey Arrington (R-TX) a mis en garde contre la réglementation, arguant que le Congrès devrait « pécher par excès d’innovation ». De même, interrogé sur son intérêt pour la réglementation de l’IA, le représentant Chip Roy (R-TX) a répondu : « Je ne veux rien réglementer, je suis un conservateur du libre marché. »

Chine : la fausse piste

Pour étouffer la demande croissante de réglementation, les technoutopistes ont averti que ralentir le développement de l’IA permettrait à la Chine de gagner la course à l’IA. En septembre 2026, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a déclaré que le « dilemme le plus difficile » concernant sa proposition visant à ralentir les progrès de l’IA est qu’elle ne fonctionnera pas si la Chine ne fait pas de même. Les législateurs ont fait écho à ce sentiment, le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, expliquant que « nous ne pouvons pas imposer un moratoire sur le développement de l’IA… Parce qu’alors nous perdrons notre avantage sur la Chine, et cela a de graves implications en matière de sécurité nationale pour chaque famille américaine. »

L’affirmation selon laquelle les États-Unis « prendront du retard » sur la Chine en adoptant des réglementations repose sur une série d’hypothèses erronées. Premièrement, les technoutopistes présument que les grandes entreprises technologiques sont des entités américaines intrinsèquement patriotiques. En réalité, ces sociétés multinationales ne sont ni détenues strictement par les États-Unis, ni liées par une allégeance aux États-Unis. Deuxièmement, cela suppose que le ralentissement du développement de l’IA nuit intrinsèquement aux États-Unis et profite à la Chine. Pourtant, les critiques en Chine s’opposent en réalité à un ralentissement pour la raison opposée : ils y voient une manœuvre tactique visant à consolider la domination américaine sur le marché plutôt qu’un effort sincère pour sauvegarder l’humanité.

De plus, les deux pays poursuivent le développement de l’IA selon des trajectoires totalement différentes. Le Conseil des relations extérieures rapporte que si la Chine excelle en termes de volume de recherche, d’accessibilité aux modèles ouverts, de déploiement rentable et d’intégration dans la fabrication physique et la robotique, les États-Unis dominent les modèles pionniers propriétaires, les investissements en capitaux privés et l’infrastructure de calcul massive visant à développer un système d’IA avec un niveau d’intelligence égal à celui des humains, connu sous le nom d’intelligence générale artificielle (AGI).

À la poursuite de la licorne AGI

Les entreprises technologiques américaines sont confrontées à une crise fondamentale qui n’a rien à voir avec la concurrence chinoise : elles ont dépendu de leur survie financière pour atteindre l’AGI. Pourtant, l’IA d’aujourd’hui est loin de l’intelligence humaine : il s’agit simplement d’un cadre de grands modèles linguistiques conçus pour traiter des données et prédire du texte. Lorsqu’un modèle génère « 4 » en réponse à « 2+2 = », il n’effectue pas d’arithmétique ; il s’agit simplement de sélectionner le prochain caractère statistiquement probable.

Même si cette prédiction textuelle crée souvent l’illusion de l’intelligence, la réalité est que ces systèmes reflètent aveuglément ce dont ils se nourrissent et manquent de réelle compréhension. Par exemple, après qu’Elon Musk a annoncé qu’il entraînerait son IA pour qu’elle soit moins « éveillée », le système a commencé à propager des théories du complot suprémacistes blanches sans fondement et longtemps discréditées. Si l’IA avait été un véritable penseur critique et indépendant, elle aurait utilisé des preuves pour dissiper les mensonges. Au lieu de cela, en tant que système de prédiction insensé, il a simplement suivi ses nouvelles directives et a amplifié la désinformation. L’absence de raisonnement réel est bien documentée : les modèles d’IA contemporains ne parviennent pas à résumer de manière fiable les actualités environ la moitié du temps et inventent régulièrement des faits, des personnes et des événements. Ces « hallucinations » persistantes renforcent la raison pour laquelle la professeure de journalisme de données Meredith Broussard considère la technologie comme une « inintelligence artificielle » et pourquoi l’économiste Gary Smith qualifie la course à l’AGI d’« illusion de l’IA ».

Les chercheurs qui tentent de construire l’AGI restent paralysés par un obstacle fondamental : ils ne peuvent pas s’entendre sur ce qu’est l’intelligence. Les scientifiques cognitifs ont déterminé il y a longtemps que l’intellect humain comprend plusieurs intelligences distinctes, un spectre holistique qui manque totalement aux systèmes artificiels. En effet, il a été démontré que les systèmes d’IA encouragent les idées suicidaires chez les jeunes et rationalisent le bombardement des populations civiles, résultats que toute entité possédant une intelligence émotionnelle rejetterait.

Le secteur technologique insiste sur le fait que l’AGI est « au coin de la rue » depuis les années 1970, lorsque le pionnier Marvin Minsky a prédit l’intelligence robotique au niveau humain d’ici trois ans. Aujourd’hui, cependant, les dirigeants de la technologie insistent sur cette promesse avec une urgence sans précédent – ​​projetant l’AGI d’ici 2030 – car la survie financière des grandes technologies dépend de la nécessité de convaincre le public, et les investisseurs en particulier, que la percée est imminente. Ce désespoir est motivé par la dette astronomique que les entreprises ont contractée dans la poursuite de l’AGI : Anthropic a accumulé 80 milliards de dollars de dettes, tandis qu’OpenAI doit 665 milliards de dollars d’engagements économiques totaux. L’industrie de l’IA s’appuie essentiellement sur un seul pari : que ses dettes massives n’arriveront pas à échéance avant que l’AGI ne soit atteinte. Pour rester solvable, le secteur s’appuie sur des mécanismes complexes de financement par les fournisseurs, dans lesquels les géants de la technologie gonflent artificiellement la demande en finançant leur propre clientèle. Un excellent exemple de cette architecture circulaire est Nvidia, le producteur dominant de micropuces d’IA, qui a engagé 100 milliards de dollars dans OpenAI, alors même qu’OpenAI a promis des milliards pour acheter des puces à son rival AMD tout en acquérant simultanément une participation dans le fabricant de matériel concurrent.

Conclusion : le vrai problème est le déploiement, pas la démocratie

La Chine sert d’écran de fumée pratique pour dissimuler les dettes financières et les promesses non tenues des Big Tech. Le véritable danger auquel le public est confronté n’est pas l’IA superintelligente, mais le déploiement généralisé de modèles défectueux et inintelligents. Pendant cinquante ans, les législateurs ont permis aux entreprises technologiques d’intégrer leurs logiciels dans le tissu des systèmes bancaires, de santé, de commerce et juridiques sans surveillance. Comme l’ont démontré les révélations de Wiz en octobre 2026 sur les vulnérabilités PHP, la numérisation rapide de tout a créé d’énormes vulnérabilités de sécurité que les nations et les institutions s’efforcent désormais de réparer.

Plutôt que de résoudre ce problème, l’IA l’a aggravé. Les vulnérabilités PHP exposées par Wiz révèlent une contradiction fondamentale dans la technologie de l’IA : même si elle peut accélérer l’identification des failles de sécurité à des vitesses bien au-delà de la capacité humaine, elle reste un substitut peu intelligent au jugement humain lorsqu’il s’agit d’ingénierie de systèmes sécurisés.

Le développement de l’IA n’a rien fait pour freiner l’invasion des Big Tech dans la vie quotidienne, et les conséquences du déploiement d’une IA inintelligente s’étendent bien au-delà de la cybersécurité. L’adoption généralisée d’une IA non éprouvée a déjà contribué à des opérations chirurgicales bâclées dans les hôpitaux, à un déclin mesurable des capacités cognitives des étudiants dans les écoles et à des algorithmes de fixation des prix qui gonflent artificiellement les tarifs des locataires et des consommateurs dans des entreprises telles que McDonald’s. De plus, les retours financiers promis aux entreprises ne se sont pas concrétisés, 95 % des programmes pilotes d’IA se soldant finalement par un échec.

En cédant le pouvoir de régulation aux monopoles des entreprises par crainte d’une course aux armements fictive en matière d’IAG, la société a cédé son contrôle démocratique aux propriétaires du numérique. La menace à la liberté humaine n’est pas une superintelligence consciente d’elle-même qui prend le relais à distance, mais notre propre soumission volontaire à des logiciels non autonomes et axés sur le profit qui gèrent l’infrastructure de la vie quotidienne. Sans surveillance démocratique et contrôle civique, la société restera de simples locataires d’un domaine numérique qu’elle a permis aux Big Tech de construire et de gouverner.