Les propres enquêtes de l’ICE révèlent des décès en détention causés par la négligence médicale

Le Chronique de San Francisco a obtenu des enquêtes internes de l’ICE sur la mort de dizaines de personnes sous sa garde au cours de la première année du deuxième mandat du président Donald Trump, concluant que 23 des 29 personnes sont décédées faute de soins médicaux appropriés.

Les gardes, les prestataires médicaux et le personnel des installations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) n’ont pas fourni de soins d’urgence, n’ont pas envoyé des personnes aux urgences ou ont ignoré d’autres signes d’avertissement critiques, indique le rapport. Selon les propres enquêtes de l’ICE, des soins médicaux déficients ont directement contribué à 20 des 23 décès. Les six autres personnes décédées en 2025 avaient reçu des soins dans des limites suffisantes, affirme l’agence.

Le Chronique a acquis les rapports via une demande de la Freedom of Information Act (FOIA). Les résultats contredisent l’affirmation du Département de la Sécurité intérieure (DHS) selon laquelle ses prisons pour immigrants fournissent « des soins médicaux opportuns et appropriés » et que « les soins médicaux en détention au sein de l’ICE sont les meilleurs soins » que de nombreux immigrants « ont reçus dans leur vie entière ».

Le Chronique avait précédemment fait état de 48 décès en détention au sein de l’ICE depuis le début du deuxième mandat de Trump, constatant que le retard des soins médicaux et l’incapacité de fournir des soins intensifs avaient contribué à 17 de ces décès et qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations sur au moins 15 cas. Ce rapport, datant d’avril, a été publié avant que le média n’obtienne les propres enquêtes de l’ICE sur les décès de 2025, qui faisaient état d’un nombre encore plus important directement causé par une négligence médicale.

Au moins 62 personnes sont mortes en détention par l’ICE depuis le début du deuxième mandat de Trump, soit plus du double du nombre de décès enregistrés sous la première administration Trump et le taux le plus élevé depuis plus d’une décennie.

L’ICE n’a pas enquêté sur tous les décès causés par l’agence et ses prisons pour immigrants. Par exemple, Prisciliano Trejo Ricano est décédé peu de temps après que l’ICE l’ait libéré alors qu’il était dans le coma ; son nom n’a pas été compté parmi les personnes décédées en détention après que l’agence a modifié sa politique en juin afin de ne plus signaler ni enquêter sur les décès de personnes décédées dans les 30 jours suivant leur libération. De même, au moins deux personnes handicapées sont décédées en 2026 peu après que l’ICE les ait libérées par temps glacial, et n’ont pas été comptées dans le décompte officiel des décès de l’ICE.

Au cours de la seule seconde quinzaine d’octobre, trois personnes sont mortes en détention par l’ICE : Emiliano Andrade-Covarrubias, un résident permanent mexicain de 56 ans décédé le 17 octobre au centre de traitement de Rio Grande à Laredo, au Texas, dont la famille a déclaré qu’on lui avait refusé des médicaments et des soins ; Luis Sandoval, un Salvadorien de 48 ans décédé le 23 octobre en détention par l’ICE en Géorgie et, selon le DHS, s’est suicidé ; et Roberto Jimenez Gutierrez, un Guatémaltèque de 43 ans retrouvé inconscient le 24 octobre.

Dans certains cas, le personnel pénitentiaire s’est moqué des personnes qui appelaient à l’aide et qui mouraient par la suite à cause de leur négligence. Dans d’autres cas – comme les décès au Camp East Montana au Texas, qui ont été qualifiés de suicides – les conditions comprenaient la négligence médicale, l’isolement cellulaire et la violence physique et sexuelle.

Les personnes emprisonnées dans les prisons de l’ICE ont entamé des grèves de la faim pour protester contre les conditions de vie à l’intérieur, notamment la négligence médicale et la détention illégale et prolongée. En mai, plus de 300 personnes détenues ont lancé une grève de la faim et du travail à Delaney Hall, dans le New Jersey, qui a duré environ un mois et a attiré l’attention nationale sur les conditions dans les prisons pour immigrants. En septembre, les immigrants détenus au centre de détention d’El Valle, au Texas, ont lancé une grève de la faim ; et en octobre, au moins 73 personnes ont entamé une grève de la faim dans un centre de traitement en Géorgie. D’autres grèves de la faim ont été signalées dans les prisons pour immigrants de Pennsylvanie, du Michigan, de Californie et de Washington – une prison pour immigrants à Tacoma, dans l’État de Washington, ayant connu au moins 20 grèves de la faim en 2026.