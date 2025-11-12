Beaucoup ont prévenu qu’une falaise en matière de garde d’enfants était imminente. C’est maintenant ici.

Au cours de la dernière année, les familles ayant besoin d’une aide pour la garde d’enfants dans l’Indiana se sont retrouvées sur une liste d’attente qui est passée de 3 000 à 30 000 enfants. Ça continue de grimper – et personne n’en sort.

Emily Pike, directrice exécutive de New Hope For Families à Bloomington, qui s’occupe des enfants sans abri, ne se souvient pas d’une époque où aucune famille ne sortait de la liste d’attente. Avant cette année, a-t-elle expliqué, les familles à faible revenu pouvaient s’attendre à figurer sur la liste quelques semaines seulement avant de trouver un placement dans un centre qui acceptait les bons de garde d’enfants, ce qui, pour la plupart, ramenait leurs coûts à zéro.

Mais désormais, les responsables de l’État prévoient qu’aucun enfant ne sera retiré de la liste avant au moins 2027.

Ce n’est pas le seul changement radical. En septembre, l’Indiana a décidé de réduire ses taux de remboursement des services de garde d’enfants, ce qui signifie que l’État paiera les prestataires de 10 à 35 pour cent de moins pour s’occuper des enfants à faible revenu. Les centres ont dû répercuter ces coûts sur les parents en payant une quote-part plus élevée.

En conséquence, les centres ont déjà fermé leurs salles de classe. Des travailleurs ont été licenciés. Les parents ont retiré leurs enfants de la garde.

Des versions de cette histoire se sont déroulées discrètement à travers le pays, notamment en Arkansas, en Oregon, au Maryland et au New Jersey. Les raisons semblent être les mêmes : ces dernières années, les États ont utilisé une injection historique de fonds de secours contre le COVID-19 pour améliorer leurs systèmes de garde d’enfants, et maintenant que l’argent est épuisé, certains ne peuvent plus maintenir leurs taux de remboursement de garde d’enfants à un niveau élevé. Pour que les fonds continuent d’être versés aux familles bénéficiant déjà de l’aide de l’État, les États ont cessé d’accepter de nouveaux enfants dans leurs programmes de bons et ont mis en place des listes d’attente.

En même temps, ils font face à des réductions – ou à des réductions à venir – du financement fédéral.

Les hausses de tarifs douaniers du président Donald Trump restreignent les budgets des États qui dépendent du commerce international, comme l’Indiana, et son programme de dépenses Big Beautiful Bill réduira considérablement le financement de Medicaid et du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP. Se démenant pour combler ces nouveaux trous dans leurs coffres, les États se sont tournés vers les services de garde d’enfants.

« De nombreux États sont confrontés à des pressions budgétaires majeures pour diverses raisons et il est peu probable que ces conditions s’améliorent, voire s’aggravent, à la suite du Big Beautiful Bill, a déclaré Elliot Haspel, un expert national en matière de garde d’enfants. « D’une certaine manière, il est d’autant plus alarmant que les États agissent ainsi avant d’en ressentir tous les effets. »

En Arkansas, où l’État a proposé de niveler les taux de remboursement, la liste d’attente pour les bons de garde d’enfants est gelée.

Le Maryland a cessé d’offrir aux nouveaux candidats des bons de garde d’enfants parce qu’il compte actuellement plus d’enfants inscrits qu’il ne peut en supporter financièrement. L’État aurait besoin de davantage de financement pour réduire sa liste d’attente, et les législateurs ont déclaré que cela ne se produirait probablement pas en raison des réductions du financement fédéral.

Dans l’Oregon, le législateur a réduit de 10 pour cent le budget de son programme préscolaire gratuit en raison de mauvaises projections économiques concernant l’impôt sur les sociétés qui finance le programme de l’État. La raison de ces mauvaises projections ? Des tarifs douaniers qui frappent une économie d’État qui dépend fortement du commerce international. On estime que 640 enfants ne bénéficieront plus d’une école maternelle gratuite.

Helene Stebbins, directrice exécutive de l’Alliance for Early Success, un groupe qui rassemble la défense de la petite enfance au niveau des États, a déclaré que certains États « ne se sont pas préparés à la fin très prévisible des dollars COVID », tandis que d’autres, comme le Nouveau-Mexique et le Connecticut, ont plutôt investi plus d’argent de l’État dans la garde d’enfants après la fin des fonds.

« C’est un choix sur la manière dont ils collectent et redistribuent les revenus et le budget », a-t-elle déclaré.

En 2021, les services de garde d’enfants ont reçu une injection de 39 milliards de dollars après la fermeture de 16 000 garderies et foyers pendant la pandémie et plus de 370 000 travailleurs ont perdu leur emploi. C’était de l’argent que les États utilisaient pour toute une série de choses, notamment pour payer davantage les prestataires, augmenter les salaires et améliorer les infrastructures. Le dernier de ces dollars a expiré en septembre 2024. En 2023, de nombreux défenseurs ont averti qu’une falaise des services de garde d’enfants était imminente. Des années plus tard, il est maintenant ici.

Dans l’Indiana, l’État a déclaré que ses récents changements étaient en grande partie dus à un déficit de financement prévu de 225 millions de dollars créé par une utilisation « non durable » des fonds de secours liés au COVID par l’administration du gouverneur précédent. En 2021, les fonds ont permis à l’État de payer aux prestataires environ 20 % de plus pour s’occuper des enfants à faible revenu et ont élargi les conditions d’éligibilité, ce qui a conduit davantage de familles à s’inscrire à des bons de garde d’enfants. Mais après l’expiration des fonds, l’Indiana ne pouvait plus couvrir ces tarifs, même après avoir investi 147 millions de dollars supplémentaires dans la garde d’enfants plus tôt cette année.

L’État a refusé une interview sur les changements, mais un porte-parole du Bureau de la petite enfance et de l’apprentissage extrascolaire a déclaré Le 19 que l’Indiana est également aux prises avec des projections de revenus plus faibles, en partie à cause des tarifs douaniers. L’Indiana est le quatrième exportateur de marchandises vers la Chine aux États-Unis. Les coupes dans Medicaid et SNAP qui entreront en vigueur en 2027 affecteront très probablement également le budget de la garde d’enfants, a déclaré un porte-parole.

Dans un communiqué de presse, Adam Alson, directeur du bureau de la petite enfance de l’Indiana, a déclaré que l’État avait décidé de concentrer son financement sur les familles bénéficiant déjà d’une aide. Il a raisonné ainsi : « Il n’y a qu’une seule cagnotte : nous pourrions soit protéger les prestataires de soins, soit protéger les enfants, et nous avons choisi les enfants. »

Mais si les centres doivent licencier des enseignants, fermer des salles de classe ou fermer des bâtiments entiers, les enfants seront également touchés, ont déclaré plusieurs prestataires de services de garde d’enfants de l’Indiana. Le 19. La plupart des enfants bénéficiant de bons dans l’Indiana sont des enfants noirs ou Latinx issus de ménages monoparentaux. Environ 60 pour cent de ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté et presque toutes travaillent. Si ces enfants ne peuvent pas être pris en charge, leurs parents risquent de se retrouver sans emploi, voire de perdre leur emploi.

«Lorsque les décideurs politiques décident de supprimer quelque chose comme ça, ce qu’ils disent, c’est : ‘Oh, les gens s’en rendront compte.’ Je pense qu’ils s’attendent à ce que les soignants s’en rendent compte », a déclaré Pike. « C’est une incompréhension dramatique de ce que fait ce domaine, car en fin de compte, en tant que société, nous faisons des choix sur ce qui est le plus important pour nous. Lorsque nous choisissons de ne pas financer l’éducation préscolaire, nous faisons preuve d’une véritable myopie. »

Cori Kerns, défenseure de la petite enfance et consultante auprès du personnel des écoles d’apprentissage préscolaire Little Duckling à Indianapolis, a déclaré que les familles y voient leur quote-part passer de 5 $ à 15 $ par semaine, et que même cette modeste augmentation a un impact important. Si grand, en fait, que les centres ont dû regrouper leurs deux bâtiments en un seul, car de nombreux parents ont arrêté d’amener leurs enfants après la hausse des tarifs. Le centre ne survit que grâce à la contribution de la communauté pour couvrir les factures d’électricité et le paiement des loyers.

Dans tout l’Indiana, au moins 36 centres ont entièrement fermé leurs portes depuis le début de l’année, a déclaré Hanan Osman, directeur exécutif de l’Association de l’Indiana pour l’éducation des jeunes enfants, qui suit les fermetures.

L’Arkansas est confronté à une situation similaire : les prestataires envisageaient jusqu’à 400 licenciements et fermetures potentielles en raison des réductions importantes des taux de remboursement proposées par l’État, destinées à répartir l’argent entre davantage d’enfants et à réduire le nombre d’enfants sur la liste d’attente. La liste compte désormais 1 100 personnes et est également gelée depuis le début de l’année.

En septembre, l’État a informé les prestataires qu’il ne paierait plus de taux de remboursement plus élevés aux centres de meilleure qualité. En Arkansas, les centres sont notés pour leur qualité de 1 à 6 : plus leur note de qualité est élevée, plus l’État investit d’argent pour couvrir le coût de la prestation de ces soins, souvent parce que le prestataire dépense également davantage en programmes d’études, en rémunération des enseignants et en matériel. L’État a alors proposé que chaque prestataire perçoive une redevance forfaitaire. Des quotes-parts plus élevées pour les familles sont entrées en vigueur le 1er octobre, et le changement du taux de remboursement a été reporté au 1er novembre après une forte opposition du public au plan.

Le mois dernier, le secrétaire à l’Éducation de l’Arkansas, Jacob Oliva, a déclaré que l’incertitude entourant la fermeture du gouvernement fédéral en faisait partie, tout comme une réduction inattendue des fonds fédéraux que l’État reçoit pour la garde d’enfants en raison d’un changement dans la façon dont les allocations de l’État sont calculées. Cela nous a amené à réaliser que le programme de bons dépassait considérablement le budget, à hauteur de 9 millions de dollars de plus par mois, car beaucoup plus d’enfants recevaient des services.

Fin octobre, un groupe de travail composé d’experts en matière de garde d’enfants a présenté à l’État des recommandations visant à réduire les coupes budgétaires, dont la plupart ont maintenant été mises en œuvre. Au lieu d’un nouveau taux de remboursement forfaitaire, les prestataires notés de 3 à 6 en qualité bénéficieront toujours de taux plus élevés, mais pas aussi élevés qu’auparavant.

Tout cela a été incroyablement stressant pour McKinley Hess, directeur exécutif de Conway Cradle Care à Conway, Arkansas, qui s’adresse principalement aux parents adolescents. Dans le passé, ces adolescents pouvaient contourner la liste d’attente parce qu’ils étaient considérés comme une population prioritaire, mais l’Arkansas a supprimé l’exception fin août. Le centre est au niveau 3 sur 6 en termes de qualité, mais avec les réductions proposées, elle aurait vu une réduction de 20 $ de moins par nourrisson et par jour et de 16 $ par enfant en bas âge et par jour. Désormais, les réductions seront moins drastiques : 5 $ par jour chacun pour les nourrissons et les tout-petits.

Pourtant, « c’est un désastre », a déclaré sans ambages Hess. Le centre a pris en charge tous les frais de huit familles inscrites sur la liste d’attente de l’État pour obtenir de l’aide et prévoit de continuer à le faire jusqu’à ce que ces familles en sortent.

« Même si les nouveaux taux de remboursement ne sont pas aussi préjudiciables que les réductions initialement proposées, notre défi le plus urgent reste le nombre de parents adolescents qui sont sur liste d’attente et incapables de recevoir de l’aide », a déclaré Hess. « Pour nos parents adolescents, l’accès à des services de garde constitue le pont entre la poursuite de leurs études et l’abandon scolaire. »

À Mountain Home, Arkansas, Jill Wilson, directrice exécutive de l’Open Arms Learning Center, envisageait un manque à gagner de 32 000 $ par mois en raison des changements de tarifs. Désormais, le manque à gagner s’élèvera plutôt à 3 200 $. Son centre est accrédité 5 étoiles sur 6, un niveau de qualité qu’elle a obtenu grâce à des investissements importants comme un programme spécialisé pour chaque salle de classe – 4 000 $ chacune pour 17 salles.

Elle a déjà dû supprimer deux postes et regrouper les salles de classe.

« Je suis ici depuis 20 ans et cela n’a jamais été comme ça », a déclaré Wilson. « J’ai l’impression qu’on m’a coupé l’herbe sous le pied. »

Pour Pike, dans l’Indiana, la situation va bien au-delà des dollars et des centimes du budget de l’État. Pour les familles qu’elle dessert, l’accès à des services de garde d’enfants est la clé pour conserver un emploi et sortir de l’itinérance.

« J’ai vu des familles prendre des décisions extrêmement difficiles lorsqu’elles n’ont pas accès à des services de garde. Cela me rend ému d’en parler. J’ai vu des familles choisir de laisser leurs enfants avec une personne ayant un problème de consommation de substances actives. J’ai vu des familles laisser leurs petits enfants à la maison avec de grands enfants. Et j’utilise assez vaguement de grands enfants là-bas – ils peuvent avoir 8, 9 ou 10 ans. J’ai vu des familles perdre leur emploi », a déclaré Pike.

Elle a ouvert son centre il y a 10 ans lorsqu’elle a rencontré une maman en pleurs avec une fillette de 4 ans et un bébé dans le stationnement d’un refuge. La petite fille avait été mordue par un chien dans une garderie non agréée la veille et avait reçu 17 points de suture au cou. Le patron de la mère menaçait de la licencier si elle s’absentait du travail, et la mère n’avait donc d’autre choix que de renvoyer sa fille.

Pike a aidé la famille ce jour-là et a ensuite ouvert son centre, une expérience qui a alimenté sa conviction que couper l’accès au financement des services de garde d’enfants ne signifie pas que les enfants n’ont plus besoin de soins. Ils doivent encore aller quelque part.

En termes simples, elle a déclaré : « Lorsque nous supprimons les subventions, nous supprimons l’accès des familles à faible revenu à des soins sûrs. »