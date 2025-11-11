Stephen Miller accusé de diffusion de « propagande autoritaire » après la décision du juge

Le principal conseiller de l’administration Trump, Stephen Miller, a été accusé d’avoir diffusé une « propagande » dangereuse samedi soir concernant le juge fédéral qui a statué que la Maison Blanche ne pouvait pas déployer 200 soldats de la Garde nationale à Portland, dans l’Oregon.

La chef de cabinet adjointe de la Maison Blanche a accusé la juge de district américaine Karin Immergut, qui a été nommée par le président Donald Trump au cours de son premier mandat, d’« insurrection légale » après avoir constaté que les allégations du président concernant de violentes manifestations dans un centre américain d’immigration et de douane à Portland étaient « sans lien avec les faits » et que les expressions d’opposition des résidents à l’ICE ne répondent pas aux normes juridiques élevées pour appeler la Garde nationale.

Miller a affirmé que les autorités de l’Oregon et de Portland contribuaient à « une attaque terroriste organisée contre le gouvernement fédéral et ses officiers » en refusant d’aider les agents de l’ICE, et a affirmé qu’Immergut tentait d’assumer le rôle de « commandant en chef des forces armées » en se rangeant du côté des responsables de l’État et en émettant une ordonnance d’interdiction temporaire bloquant le déploiement de la Garde nationale, qui devait commencer ce week-end.

Immergut a déclaré que l’État avait fourni « des preuves substantielles que les manifestations dans les locaux du ICE de Portland n’étaient pas significativement violentes ou perturbatrices dans les jours – voire les semaines – qui ont précédé la directive du président ».

Les habitants de Portland qui s’opposent au programme d’expulsion massive de Trump ont commencé à organiser des manifestations nocturnes dans les locaux de l’ICE au cours de l’été, certains essayant d’empêcher les véhicules d’entrer et de sortir de la propriété. Les foules se sont rapidement dispersées pendant la journée, tandis que la nuit, les agents fédéraux ont parfois utilisé des gaz lacrymogènes et d’autres armes pour éloigner les gens du bâtiment. La police de Portland a fait état de 27 arrestations depuis début juin lors des manifestations, et au moins deux douzaines de personnes ont été arrêtées par des agents fédéraux.

Alors que le président a décrit Portland comme « ravagée par la guerre », Immergut a déclaré que les manifestations se situent bien en dessous du seuil requis pour ordonner aux troupes fédérales de se rendre à Portland, ce que le président a le pouvoir de faire uniquement en période d’invasion étrangère, de rébellion ou lorsque les autorités locales sont incapables de maintenir l’ordre.

« Les manifestations ont été un problème si mineur que la vie nocturne normale du centre-ville de Portland a nécessité plus de ressources policières que les installations de l’ICE », a déclaré Immergut.

Le juge a ajouté que les États-Unis « ont une longue tradition fondamentale de résistance aux excès du gouvernement, en particulier sous la forme d’intrusion militaire dans les affaires civiles… Cette tradition historique se résume à une proposition simple : nous sommes une nation de droit constitutionnel, pas de loi martiale. Les accusés ont avancé une série d’arguments qui, s’ils étaient acceptés, risquent de brouiller la frontière entre le pouvoir fédéral civil et militaire – au détriment de la nation. »

L’accusation de Miller selon laquelle Immergut participait à une « insurrection légale » en rejetant les fausses affirmations de Trump sur la nature des manifestations était « imprudente », a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

« C’est de la propagande autoritaire, pure et simple. Stephen Miller devrait être licencié », a déclaré le démocrate.

New York Times Le chroniqueur David French a ajouté que les affirmations de Miller mettent Immergut en danger potentiel, alors que des contre-manifestants de droite sont arrivés à Portland ces derniers jours.

Ce genre de rhétorique est incroyablement dangereux pour le juge. Miller déploie constamment une rhétorique dérangée, même s’il prétend que la gauche incite à la violence avec son propre langage.

Si Miller croit que la rhétorique peut conduire à la violence, alors il sait exactement ce qu’il fait. https://t.co/iGNcWYVnMb – David français (@DavidAFrench) 5 octobre 2025

L’ordonnance temporaire d’Immergut devrait expirer dans deux semaines, mais elle devrait se prononcer sur la demande de l’État visant à obtenir une injonction plus permanente interdisant le déploiement de la Garde nationale.

L’administration Trump a fait appel samedi soir de la décision d’Immergut devant la Cour d’appel du 9e circuit, qui avait précédemment statué que Trump pouvait envoyer la Garde nationale à Los Angeles pour mettre fin aux manifestations anti-ICE après qu’un juge fédéral ait décidé que le déploiement devait être interrompu.

En plus de chercher à déployer la Garde nationale, l’administration aurait envisagé d’envoyer à Portland la 82e division aéroportée de l’armée, généralement déployée en territoire étranger hostile.

Samedi, Miller a réitéré ses affirmations selon lesquelles « il existe dans ce pays un mouvement important et croissant de terrorisme de gauche » qui est « bien organisé et financé » et « protégé par des juges démocrates d’extrême gauche ». Immergut est républicain.

« Le seul remède est d’utiliser le pouvoir légitime de l’État pour démanteler le terrorisme et les réseaux terroristes », a déclaré Miller.

Depuis l’assassinat du militant de droite Charlie Kirk le mois dernier, le président et ses alliés ont insisté sur le fait que les groupes de gauche fomentaient la violence, Trump signant un décret affirmant faussement qu’il avait le pouvoir de désigner les « antifa » comme « organisation terroriste nationale » – malgré le fait qu’aucune organisation « antifa » n’existe.

Le président a également signé le Mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale 7 (NSPM-7), qui prescrit une « stratégie nationale pour enquêter et perturber les réseaux, entités et organisations qui fomentent la violence politique afin que les forces de l’ordre puissent intervenir dans les complots criminels avant qu’ils n’aboutissent à des actes politiques violents ».

Samedi, Miller a déclaré Newsmax que l’administration a l’intention d’appliquer le NSPM-7 à Portland, en ouvrant des enquêtes sur ce qu’il a appelé un « réseau terroriste national » chaque fois que des agents fédéraux procèdent à une arrestation lors d’une manifestation.

Le NSPM-7 sera appliqué à Portland, a déclaré Stephen Miller, conseiller à la sécurité intérieure de Trump.

STEPHEN MILLER : Chaque fois que nous procédons à une arrestation, nous ouvrons une enquête sur l’ensemble du réseau terroriste national.

Le président a publié une déclaration présidentielle sur la sécurité nationale… pic.twitter.com/BJcMnPyjVH – Ken Klippenstein (conforme NSPM-7) (@kenklippenstein) 4 octobre 2025

Miller, a déclaré le journaliste d’investigation Jim Stewartson, « a effondré les démocrates, les « juges démocrates d’extrême gauche » et les « antifa » en une seule menace terroriste intérieure comme prétexte pour des arrestations massives.