Les licenciements en 2025 seront les deuxièmes plus élevés depuis 2009, signe potentiel d’une récession imminente

Un nouveau rapport examinant les licenciements de travailleurs aux États-Unis cette année révèle que les chiffres jusqu’en octobre ressemblent beaucoup à ceux observés lors des récessions passées.

Le rapport de Challenger, Gray & Christmas, une entreprise privée qui suit les embauches et les licenciements sur les lieux de travail à travers le pays, révèle que 153 074 licenciements ont été signalés le mois dernier seulement, soit une augmentation de 183 pour cent par rapport à septembre. Octobre 2025 a également vu le plus grand nombre de licenciements pour ce mois en particulier au cours des 22 dernières années.

Aux États-Unis, environ 1,1 million de licenciements ont été signalés entre janvier et fin octobre, selon le rapport. Les principales entreprises qui ont enregistré un nombre élevé de licenciements incluent UPS, Amazon et Target, tandis que les emplois technologiques ont également connu un grand succès, avec un taux de licenciements de 17 % supérieur à celui de 2024, résultat d’un ralentissement de la demande et des nouvelles technologies.

« Certaines industries corrigent après le boom de l’embauche dû à la pandémie, mais cela survient alors que l’adoption de l’IA (intelligence artificielle), le ralentissement des dépenses des consommateurs et des entreprises et la hausse des coûts entraînent un resserrement de la ceinture et un gel des embauches », a déclaré Andy Challenger, directeur des revenus chez Challenger, Gray & Christmas. «Les personnes licenciées ont désormais plus de mal à trouver rapidement de nouveaux postes, ce qui pourrait assouplir encore davantage le marché du travail.»

Le nombre de 1,1 million de licenciements est 65 pour cent plus élevé que ce qui a été signalé au cours de la même période l’année dernière. Les chiffres de cette année sont également les plus élevés depuis le début de la Grande Récession, à l’exclusion des licenciements de 2020 pendant la pandémie mondiale.

Ce rapport intervient alors que le président Donald Trump propage constamment le faux discours selon lequel l’économie est dans la meilleure forme qu’elle ait jamais été, contredisant ce que les Américains voient et ressentent.

« Notre économie est en plein essor », a écrit Trump dans un récent article de Truth Social.

Il existe d’autres signes indiquant qu’une récession nationale pourrait être imminente, notamment le fait que près de la moitié des États américains – qui représentent un tiers du produit intérieur brut du pays – sont actuellement en récession ou sur le point d’y entrer, selon un récent rapport de Moody’s Analytics.

Un nouveau Économiste/YouGov montre que la plupart des Américains sont inquiets de l’état actuel de l’économie et pessimistes quant à son avenir.

Seuls 4 % des Américains jugent actuellement l’économie « excellente », et 21 % la qualifient de « bonne ». Trente-quatre pour cent qualifient l’économie de « passable », tandis que près de deux Américains sur cinq (39 %) la qualifient de « mauvaise ». Quant à savoir si l’économie s’améliore ou se détériore, 54 pour cent disent qu’elle se détériore, tandis que seulement 21 pour cent disent que les choses s’améliorent.