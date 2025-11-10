Trump envoie des agents d’immigration à San Francisco

L’assaut du président Donald Trump contre les immigrants dans les villes dirigées par les démocrates s’est poursuivi mercredi avec la confirmation de la Garde côtière américaine que sa base à Alameda, en Californie, se prépare à accueillir 100 agents fédéraux – dont l’arrivée imminente est considérée comme « un précurseur probable » du déploiement républicain de troupes de la Garde nationale à San Francisco.

Le Chronique de San Francisco a initialement rapporté que des agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) – une agence du département américain de la Sécurité intérieure – se dirigeaient vers la région de la Baie, citant une source qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. Un porte-parole de la Garde côtière, qui fait également partie du DHS, avait alors confirmé que la base servirait de « lieu d’opérations ».

« Ce soutien des agences du DHS poursuit les opérations de la Garde côtière visant à contrôler, sécuriser et défendre les frontières et les approches maritimes des États-Unis », a déclaré le porte-parole dans une déclaration à plusieurs médias locaux. « Grâce à une approche pangouvernementale, nous tirons parti de nos autorités et de nos capacités uniques pour détecter, dissuader et interdire les étrangers illégaux, les narcoterroristes et les individus intentionnels de terrorisme ou d’autres activités hostiles avant qu’ils n’atteignent notre frontière. »

Comme KQED Comme l’a souligné mercredi la région, la région a déjà connu un renforcement des contrôles en matière d’immigration ces derniers mois :

Depuis mai, les responsables de l’immigration et des douanes et du CBP ont intensifié leurs opérations dans toute la région de la Baie, s’efforçant de faire rejeter les dossiers d’asile des immigrants sans papiers et de les arrêter en dehors des salles d’audience et des bureaux extérieurs de l’ICE. Plus de 2 000 personnes ont été arrêtées dans la « zone de responsabilité » de San Francisco entre janvier et juillet 2025, selon Mission locale.

Les reportages sur les agents fédéraux qui devraient commencer à arriver dans la Bay Area jeudi font suite à diverses menaces de Trump d’envoyer des soldats de la Garde nationale à San Francisco, comme il l’a fait à Los Angeles, en Californie ; Washington, DC ; Portland, Orégon ; et Chicago, Illinois. Le président et le gouverneur républicain du Tennessee, Bill Lee, ont également collaboré pour déployer des troupes de la Garde nationale à Memphis.

Un juge fédéral a bloqué le déploiement de la Garde nationale dans l’Illinois – où se déroule l’opération Midway Blitz de l’ICE – mais l’administration Trump a fait appel devant la Cour suprême des États-Unis. Citant deux responsables anonymes, Actualités CBSCamilo Montoya-Galvez a rapporté mercredi sur les réseaux sociaux que Gregory Bovino, de la Border Patrol, qui a dirigé des raids d’immigration à Chicago et à Los Angeles, « devrait être impliqué dans l’opération » dans la Bay Area.

Les élus de toute la Californie ont condamné le déploiement d’agents fédéraux et les menaces de Trump d’envoyer des troupes de la Garde nationale. Le gouverneur démocrate Gavin Newsom – probablement candidat à la présidentielle de 2028 – a déclaré mercredi dans une vidéo sur les réseaux sociaux que « cela sort tout droit du manuel du dictateur ».

Newsom a accusé Trump d’avoir envoyé des agents d’immigration masqués pour provoquer « de l’anxiété », afin qu’il puisse ensuite justifier le déploiement de la Garde nationale. Comme l’a dit le gouverneur : « Ce n’est pas différent du pyromane qui éteint le feu. »

RUPTURE : Donald Trump envoie des agents fédéraux à San Francisco.

Nous connaissons son livre de jeu. Nous savons quelle est la prochaine étape. Montre. pic.twitter.com/NeyCXNDo8q – Gavin Newsom (@GavinNewsom) 22 octobre 2025

Le maire démocrate de San Francisco, Daniel Lurie, a déclaré mercredi que « nos communautés ont déjà subi l’impact douloureux d’une répression agressive de l’immigration. Dans le même temps, nous continuons de constater une escalade des opérations à travers le pays, avec du personnel militaire sur le terrain dans des villes comme Chicago et Portland ».

« Au cours des 10 derniers mois, nous avons pris des mesures pour nous préparer à ce genre d’escalade ici à San Francisco », a-t-il poursuivi. « Il y a quelques minutes à peine, j’ai signé une directive exécutive qui s’appuiera sur ces préparatifs, renforcera le soutien de la ville à nos communautés d’immigrants et garantira la coordination de nos services avant tout déploiement fédéral.

« Les immigrants sont les propriétaires de petites entreprises, les travailleurs essentiels, les dirigeants communautaires et les voisins qui font de San Francisco un endroit que nous sommes fiers d’appeler notre chez-soi. Ils alimentent notre économie, contribuant à près de 275 milliards de dollars de production et 23 milliards de dollars de recettes fiscales annuelles dans toute la Californie », a-t-il ajouté. « San Francisco ne restera jamais les bras croisés alors que nos voisins sont pris pour cible, et moi non plus. »

Pendant ce temps, à Alameda, où se trouve la base, la ville a déclaré mercredi dans un communiqué que « le service de police d’Alameda (APD) ne fait pas partie de cette opération, et l’APD n’applique pas les lois fédérales sur l’immigration ni les mandats civils associés ».

La ville a également partagé diverses ressources et souligné son engagement « en faveur des valeurs de dignité, d’inclusion et de respect de tous les individus, quels que soient leur origine ethnique ou nationale, leur sexe, leur race, leur appartenance religieuse, leur orientation sexuelle ou leur statut d’immigration ».

San Francisco ne cédera pas devant un président qui utilise nos troupes à des fins de représailles politiques.

Il est temps de faire ce qui est bien envers nos troupes et envers les Californiens. Rappellez la Garde nationale. pic.twitter.com/rqqEmzvw2V – Sénateur Alex Padilla (@SenAlexPadilla) 22 octobre 2025

La députée Nancy Pelosi (Démocrate de Californie), ancienne présidente de la Chambre des représentants, a déclaré mardi que « San Francisco ne veut ni n’a besoin du chaos de Donald Trump. Notre ville est très fière des mesures que nous avons prises pour accroître considérablement la sécurité publique et réduire la criminalité – sans l’interférence d’un président qui cherche simplement à faire la une des journaux ».

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a menacé cette semaine de poursuivre tout déploiement de la Garde nationale, tout comme le procureur de la ville de San Francisco, David Chiu, qui a exhorté lundi la Cour suprême des États-Unis « à respecter le principe juridique fondamental selon lequel l’application des lois nationales n’est pas le travail de l’armée ».

« San Francisco a connu une baisse historique de la criminalité », a déclaré Chiu, « et nos forces de l’ordre locales sont plus que capables d’assurer la sécurité de notre ville tout en respectant les droits du premier amendement. »

Les attaques de l’administration contre les droits du Premier Amendement se sont étendues bien au-delà des immigrants et des manifestants contre le programme anti-migrants du président ; Trump et ses collaborateurs ont également ciblé des journalistes et des sociétés de médias, des comédiens, des cabinets d’avocats, des employés fédéraux, des antifascistes et toute personne exprimant des opinions considérées comme « anti-christianisme », « anti-capitalisme » ou « hostiles envers ceux qui ont des opinions américaines traditionnelles sur la famille, la religion et la moralité ».