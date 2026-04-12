Les allégements fiscaux du Texas pour les centres de données pourraient être les plus importants de tous les États américains

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Le Texas perdra au moins 3,1 milliards de dollars en recettes de taxe de vente au cours des deux prochaines années grâce à une exonération accordée au secteur en plein essor des centres de données de l’État, selon le bureau du contrôleur.

Ce chiffre est probablement largement sous-estimé compte tenu de l’explosion des nouvelles installations en construction, mais fait déjà de l’allégement fiscal l’un des programmes d’incitation les plus coûteux de l’État et sera bientôt le plus cher de son genre dans le pays.

Les législateurs, qui se réuniront en janvier pour la prochaine session législative, déclarent qu’ils envisagent des propositions visant soit à limiter la portée de l’allégement fiscal, soit à le supprimer complètement.

« Ces nouveaux chiffres sont extrêmement préoccupants et je dirai qu’ils ne sont pas viables », a déclaré la sénatrice d’État Joan Huffman, présidente du comité sénatorial des finances, dans une interview avec La Tribune du Texas. « Je prévois d’envisager de déposer une législation pour abroger l’exemption ou de l’examiner de très près et voir. »

Les législateurs ont approuvé cet allègement fiscal il y a plus de dix ans, à une époque où les centres de données étaient plus petits et nécessitaient moins de ressources. De 2014 à 2022, l’exonération s’est élevée à entre 5 et 30 millions de dollars de perte de revenus pour l’État par an. D’ici 2023, ce montant a grimpé à plus de 150 millions de dollars, et cette année, le Texas renoncera à au moins 1,3 milliard de dollars – un chiffre qui augmente rapidement chaque année, sur la base des projections de l’État.

L’argent que le Texas est sur le point de perdre chaque année en raison de l’allégement fiscal pourrait financer l’intégralité du nouveau programme de bons scolaires de l’État, ou pourrait doubler la taille d’un fonds d’État en cas de catastrophe pour aider les communautés locales comme le comté de Kerr à prévenir les inondations. Il dépasse également rapidement le coût du programme très controversé de réduction d’impôts du chapitre 313 du Texas, qui permettait aux entreprises manufacturières d’éviter de payer les taxes foncières scolaires locales, suscitant la colère des législateurs qui ont finalement fermé le programme l’année dernière, alors qu’il atteignait plus d’un milliard de dollars par an.

La croissance des centres de données était imprévue il y a à peine trois ans, lorsque le bureau du contrôleur prévoyait que l’allégement fiscal serait évalué à environ 180 millions de dollars dans le budget biennal 2027-2028. En 2025, la projection a été révisée à la hausse, à plus de 3 milliards de dollars – reflet du boom de l’intelligence artificielle qui a décollé après 2023 et nécessite d’énormes quantités de puissance de calcul.

Le Texas compte déjà plus de 300 centres de données opérationnels, avec plus de 100 projets supplémentaires prévus ou en cours de développement.

Au moins 142 autres sont actuellement en construction, ce qui est en tête du pays et devance la Virginie, qui en compte 141 en construction, selon une analyse de la société de données Aterio.

D’ici l’exercice 2030, le bureau du contrôleur prévoit que la valeur annuelle de l’allégement fiscal atteindra près de 1,8 milliard de dollars, soit une augmentation de 500 millions de dollars par rapport à l’exercice en cours, selon le rapport de 2025.

Les dirigeants de l’industrie des centres de données préviennent que la réduction ou la fin de l’allégement fiscal pourrait mettre fin au statut croissant du Texas en tant que destination n°1 du pays pour les centres de données, un statut qui, selon l’industrie, s’accompagne de nouveaux emplois et de milliards de dollars d’investissements locaux.

« Je pense que le message hostile que cela envoie… ferait réfléchir de nombreuses entreprises différentes sur l’état de la possibilité d’investir au Texas à long terme », a déclaré Dan Diorio, vice-président de la politique d’État de la Data Center Coalition, un groupe commercial qui représente les grandes entreprises technologiques.

Pendant ce temps, les centres de données deviennent de plus en plus impopulaires auprès des locaux.

Des villes comme San Marcos, Amarillo, College Station, Waco et Harlingen ont vu des mouvements populaires faire pression sur les autorités locales pour bloquer les projets de centres de données. Un récent sondage Quinnipiac a révélé que 65 % des Américains s’opposent à la construction d’un centre de données dans leur communauté.

Le Texas est l’un des 37 États offrant des exonérations fiscales pour les centres de données, dont la plupart sont des exonérations de taxe de vente liées aux exigences de croissance économique locale. Des États comme la Virginie, l’Illinois, le Michigan, l’Arizona et la Géorgie se demandent également s’il convient de réduire ou de modifier considérablement ces allégements fiscaux.

L’industrie technologique affirme que les allègements fiscaux sont essentiels pour maintenir les investissements de l’industrie dans l’État, qui créent des emplois et génèrent des recettes fiscales locales. Les critiques affirment que l’industrie choisit le Texas pour son abondance de terrains bon marché et d’électricité, ainsi que pour ses allégements fiscaux.

Dick Lavine, ancien analyste fiscal du groupe politique de gauche Every Texan, a déclaré qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une entreprise décide de construire dans une zone particulière, « et les impôts sont loin d’être le plus important ».

« Quelqu’un donne de l’argent ; (les entreprises) veulent s’aligner. Mais ce n’est pas vraiment la manière dont les décisions sont prises, surtout quand il y a des éléments fondamentaux comme la terre et l’énergie qui sont bien plus importants que leur taux d’imposition », a ajouté Lavine.

Il existe actuellement 121 centres de données bénéficiant de l’allégement de la taxe de vente, selon la base de données du bureau du contrôleur. Une demande d’enregistrement visant à obtenir des données sur les allégements fiscaux individuels pour les installations a été rejetée par le bureau du contrôleur, citant la loi de l’État qui protège ces informations commerciales concurrentielles.

Les centres de données éligibles sont exonérés du paiement des taxes de vente de 6,25 % de l’État sur les achats liés à la construction et à l’entretien de l’installation, y compris les serveurs et autres matériels de stockage de données, les logiciels, le matériel de bureau, le système de refroidissement, les générateurs de secours et la plomberie.

Les centres de données sont également exonérés du paiement des taxes de vente de l’État sur le coût de l’électricité, ce qui est remarquable compte tenu de l’énorme demande énergétique des installations. D’ici 2030, un centre de données sur cinq devrait dépasser 1 gigawatt de demande énergétique maximale, ce qui équivaut à la quantité nécessaire pour alimenter environ 700 000 foyers pendant un an.

Pour bénéficier de l’allégement fiscal, les propriétaires de centres de données de plus de 100 000 pieds carrés doivent accepter de créer au moins 20 emplois rémunérés au moins 120 % du salaire médian de la région et investir 200 millions de dollars dans le projet sur cinq ans. Un ajout en 2015 à l’allégement fiscal a ajouté une catégorie pour les propriétaires de centres de données de plus de 250 000 pieds carrés, qui doivent accepter de créer 40 de ces emplois, investir 500 millions de dollars et payer l’opérateur du réseau énergétique pour réserver 20 mégawatts de capacité de transmission, selon le code des impôts de l’État. L’exemption expire après 15 ans maximum pour les petits centres de données et jusqu’à 20 ans pour les plus grands, selon que l’entreprise répond ou non aux critères d’investissement en capital.

En 2013, lorsque le représentant de l’État de l’époque, Harvey Hilderbran, a rédigé le projet de loi initial créant l’exonération de la taxe de vente, les centres de données étaient axés sur le stockage dans le cloud et étaient plus petits et moins gourmands en ressources.

Hilderbran a plaisanté en disant que ce projet de loi s’est avéré être sa loi la plus réussie de tous les temps, mais il n’aurait jamais pu deviner ce que l’industrie serait devenue et a suggéré que l’allégement fiscal devrait être réexaminé par les législateurs.

« Si j’étais encore membre du comité, je l’examinerais certainement pour avoir une perspective équilibrée de ce qu’ont été les avantages et comment ils se comparent aux autres coûts de l’État pour les autres avantages que nous avons reçus », a déclaré Hilderbran, qui a pris sa retraite en 2015.

Les États repensent leurs allégements fiscaux

Les États accordent régulièrement des allégements de taxe de vente aux entreprises manufacturières pour stimuler de nouveaux investissements qui, espérons-le, créeront des emplois et des recettes fiscales. Et les centres de données doivent être considérés comme n’importe quel autre fabricant, a déclaré Diorio.

« Le produit final du centre de données est l’économie du 21e siècle », a déclaré Diorio. « Ce sont les achats en ligne, ce sont les transactions bancaires et financières, ce sont les rendez-vous de télésanté… Je veux dire, c’est essentiellement l’élément vital de notre vie quotidienne. »

La coalition a fait valoir ce point dans tout le pays alors que les États envisagent de supprimer leurs allégements fiscaux pour les centres de données, au milieu de débats sur leur consommation d’électricité, d’eau et de terrain.

En Virginie, les législateurs ont convoqué une session extraordinaire pour déterminer s’il fallait supprimer progressivement l’allégement annuel de la taxe de vente de 1,6 milliard de dollars accordé par l’État aux centres de données. Les partisans de son abrogation soutiennent que la cession de recettes fiscales n’est pas nécessaire pour maintenir l’industrie investie dans l’État et que les recettes fiscales sont nécessaires pour équilibrer le budget.

Dans l’Illinois, où la valeur de l’allégement de la taxe de vente accordé par l’État aux centres de données a récemment atteint 1 milliard de dollars, le gouverneur JB Pritzker a annoncé en février une suspension de deux ans de l’allégement de la taxe de vente de l’État, craignant que les centres de données n’entraînent une augmentation des coûts énergétiques pour les résidents.

La Virginie, l’Illinois et le Texas constituent les trois États les plus généreux envers l’industrie des centres de données en termes de valeur annuelle de leur allègement fiscal. Tout comme le Texas, les deux États ont vu la valeur de cet allègement fiscal croître rapidement depuis le début du boom de l’IA.

Diorio a fait valoir que l’abrogation d’un allégement de la taxe de vente n’est pas un bon moyen de combler un trou budgétaire, car les États perdront des revenus si l’industrie investit moins dans un État. Il a souligné une étude commandée par son association qui a révélé que les centres de données en 2024 ont généré 3,2 milliards de dollars provenant d’autres taxes locales et étatiques, y compris les taxes locales de vente et foncières, la taxe de franchise de l’État et les taxes de vente imposées sur les centres de données qui ne sont pas admissibles à l’allégement fiscal de vente et d’utilisation de l’État. Toutefois, les centres de données concluent souvent des accords locaux visant à supprimer les charges fiscales foncières.

« Le Texas est sur le point de devenir le leader (des centres de données) et le leader du pays, et très probablement le leader mondial », a-t-il déclaré. « Et… se débarrasser de l’exonération de la taxe de vente qui mettrait considérablement cela en péril. »

Nathan Jensen, professeur à l’Université du Texas à Austin qui étudie le développement économique national et local, a déclaré que l’argument selon lequel une industrie pourrait se retirer d’un État est courant dans les débats sur les incitations économiques. Il a déclaré que les États devraient rechercher le juste équilibre d’incitations qui attirent et développent les industries sans trop sacrifier la collecte des impôts.

« Le but est d’obtenir des recettes en matière de taxe de vente », a déclaré Jensen. « Donc, même si vous perdez la moitié de l’investissement, mais que vous l’imposez à sa pleine valeur, du point de vue des contribuables, c’est une victoire, n’est-ce pas ? »

Le Texas tiendra des audiences sur les incitations aux centres de données

La législature commencera à débattre de son allègement fiscal pour les centres de données en juillet, lorsque le comité sénatorial des finances de Huffman se réunira pour une audience intermédiaire avant la session législative de 2027.

Huffman a déclaré qu’elle avait l’intention de profiter de l’audition du comité pour jeter un regard sceptique sur l’industrie avant d’éventuellement déposer une législation visant à abroger complètement l’allégement fiscal, arguant que la longue liste d’achats exonérés est trop généreuse.

Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick, un républicain, a souligné la semaine dernière le coût croissant de l’allégement fiscal et a demandé au Sénat d’étudier et de formuler des recommandations « fournissant des garanties pour garantir que les Texans bénéficient des investissements dans les centres de données ».

Le représentant de l’État Trey Martinez Fischer, D-San Antonio, et vice-président du comité des voies et moyens de la Chambre, a déclaré que les prévisions en hausse concernant la valeur de l’allégement fiscal avaient également déclenché des signaux d’alarme pour lui.

« Nous avons l’une des plus grandes économies du monde », a déclaré Martinez Fischer. « Nous recherchons des partenaires commerciaux, et cela nécessite une relation bilatérale de concessions mutuelles. Si vous voulez bénéficier des avantages, vous devez supporter une partie du fardeau. »

Les législateurs pourraient adopter diverses approches, notamment abroger l’allégement fiscal, le réduire, limiter davantage le nombre d’années pendant lequel il reste en vigueur ou lier l’allégement fiscal à des exigences de développement économique plus strictes.

Diorio a déclaré que l’industrie prévoyait de faire valoir ses arguments auprès des législateurs lors des audiences, « pour aider à illustrer le bon travail que font les centres de données pour être de bons gestionnaires des ressources dans l’État et réellement diffuser les données pour le montrer et démontrer la grande valeur économique que nous apportons à l’État du Texas ».

Cette histoire a été soutenue par le Centre Pulitzer.

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