Les personnes âgées noires sans actes de naissance pourraient être privées de leurs droits en vertu de la loi SAVE America

Lorsque Courtney Patterson est né dans la ferme familiale du comté de Lenoir, en Caroline du Nord, il y a 80 ans, il a eu la chance qu’un médecin de campagne ait enregistré sa naissance, garantissant ainsi qu’il disposerait d’un document plus tard.

« Mais beaucoup d’autres personnes qui ont grandi avec moi n’avaient même pas cela », se souvient Patterson. Les bébés étaient généralement accouchés à domicile par des sages-femmes analphabètes. Dans les rares occasions où un médecin lui rendait visite, il pouvait repartir avec un jambon ou des produits alimentaires – paiement versé par des familles disposant de peu d’argent. La documentation des naissances, si elle existait, était consignée dans une Bible familiale.

Cette absence de casier judiciaire – qui découle d’un système de santé séparé et de pratiques d’accouchement informelles – fait désormais partie d’une âpre lutte politique sur l’éligibilité des électeurs.

Le Safeguard American Voter Eligibility Act, un projet de loi soutenu par les Républicains qui a été adopté par la Chambre et actuellement débattu au Sénat, obligerait les gens à présenter une preuve de citoyenneté, comme un acte de naissance ou un passeport, pour s’inscrire sur les listes électorales et à fournir une pièce d’identité avec photo aux urnes. Les défenseurs du droit de vote affirment que la mesure, connue sous le nom de SAVE America Act, restreindrait l’accès au vote, en particulier pour les communautés noires.

Selon le Brennan Center for Justice, quelque 21 millions d’Américains en âge de voter n’ont pas de preuve de citoyenneté facilement accessible. Mais le fardeau de ce manque frappe avec une force particulière les Noirs américains.

Bien que les actes de naissance soient souvent considérés comme universels, leur accès est inégal, en particulier pour les Noirs américains nés dans le sud de Jim Crow. Un cinquième des Noirs américains nés en 1939 et 1940 n’ont jamais reçu d’acte de naissance, selon le Center on Budget and Policy Priorities. Et seulement environ un tiers des Noirs américains possèdent un passeport, contre la moitié de tous les adultes américains.

« Ce n’est pas une loi sur l’identité », a déclaré Demetria McCain, directrice des politiques du NAACP Legal Defence and Educational Fund. Majuscule Bfaisant référence au SAVE America Act. « Votre permis de conduire ne vous aidera pas, dans ce cas, à prouver votre citoyenneté. Vous devez avoir quelque chose comme un passeport ou un acte de naissance. »

Les obstacles à la documentation ne sont pas seulement ancrés dans la politique et l’histoire ; c’est aussi une question de coût.

Obtenir un acte de naissance signifie souvent s’absenter du travail, voyager – parfois sur de longues distances – et payer des frais. L’obtention d’un passeport pourrait être plus coûteuse et prendre plus de temps, nécessitant le paiement de frais de dossier et la soumission de photographies. Les obstacles s’accumulent rapidement pour les travailleurs horaires.

Tout cela coûte de l’argent, a déclaré McCain, avant de tracer un lien direct avec l’histoire et les mécanismes qui ont été utilisés dans le passé pour empêcher les Noirs américains de voter. « Et devinez à quoi servait la capitation ? C’était une question d’argent », a-t-elle déclaré, faisant référence aux frais que les gens devaient payer pour exercer leur droit de vote.

Le SAVE America Act, s’il est promulgué, pourrait également perturber le nombre de Noirs américains qui entrent pour la première fois sur l’électorat.

Pendant des décennies, l’inscription des électeurs a tourné autour de la vie civique noire : les églises, les fraternités et sororités historiquement noires, et d’autres organisations communautaires. Ces campagnes visent à rencontrer les gens là où ils se trouvent, que ce soit dans les foyers après les offices du dimanche ou à l’extérieur des épiceries. Mais pour prouver la citoyenneté, il faut faire vérifier les documents officiels.

« Et vous ne pouvez pas faire cela lors d’une campagne d’inscription d’églises », a déclaré McCain. « Vous ne pouvez pas faire ça devant une épicerie. »

Ce changement pourrait déplacer l’inscription des électeurs des espaces communautaires vers les bureaux gouvernementaux, des lieux qui nécessitent du temps, des transports et de l’argent pour y accéder. Le résultat est un système qui pèse de manière disproportionnée sur les communautés mêmes que ces campagnes ont été conçues pour atteindre.

De plus, le SAVE America Act pourrait injecter des risques administratifs dans le paysage électoral, a déclaré McCain. Faire correspondre les listes électorales avec les documents soulève la possibilité d’introduire des erreurs telles que des purges injustifiées. Même de petits écarts pourraient déclencher des discordances. Et les personnes portant des noms communs, ainsi que les femmes qui ont changé de nom après le mariage, pourraient faire l’objet d’un examen minutieux si leurs papiers ne correspondent pas parfaitement.

Dans le même temps, le problème auquel la législation prétend remédier – le vote des non-citoyens – est extrêmement rare. Cela est dû en partie au fait que la loi existante exige déjà que les électeurs attestent de leur citoyenneté sous peine de parjure.

Pour Patterson, qui a siégé au conseil électoral du comté de Lenoir pendant près de 15 ans, ce décalage entre la réalité et les ambitions affichées du SAVE America Act ne fait que renforcer son point de vue selon lequel la législation concerne moins la sécurité que l’accès pour certains et pas pour d’autres.

« Depuis que je siège au conseil d’administration », a déclaré Patterson, « nous n’avons jamais eu à enquêter » sur un cas dans lequel quelqu’un aurait faussement revendiqué sa citoyenneté pour voter. Ce qu’il voit dans le projet de loi, dit-il, est un comportement similaire à celui des époques antérieures de l’histoire des États-Unis, lorsque des pratiques telles que demander à quelqu’un de passer un test d’alphabétisation ou de deviner le nombre de bonbons dans un pot étaient utilisées pour empêcher les Noirs américains de s’inscrire sur les listes électorales.

« C’est le même schéma », a-t-il déclaré Majuscule B.

Le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer a également fait des parallèles historiques : « C’est Jim Crow 2.0 », a déclaré le démocrate à l’émission MS Now. Joe du matin en février. « Ce qu’ils essaient de faire ici, c’est la même chose qui a été faite dans le Sud pendant des décennies pour empêcher les personnes de couleur de voter. »

Les électeurs noirs âgés de 50 ans et plus sont moins susceptibles de s’identifier comme républicains ou plutôt républicains (7 %) que ceux de moins de 50 ans (17 %), selon le Pew Research Center.

Préparez-vous à la suite

Les partisans du SAVE America Act, dont le président Donald Trump, soutiennent qu’il est nécessaire pour garantir les élections, citant des allégations non fondées de fraude électorale lors de la présidentielle de 2020.

Le sénateur américain Tim Scott de Caroline du Sud, républicain et sénateur noir le plus ancien, a défendu la législation, affirmant samedi qu’elle « rendrait plus difficile la tricherie ». Scott a historiquement reçu une petite part du vote noir, ce qui montre un écart entre son soutien et celui de son parti parmi ces électeurs et son rôle dans l’influence des politiques qui les affectent de manière disproportionnée.

En réponse à ces efforts, les organisateurs en Caroline du Nord et au-delà se préparent à un scénario dans lequel la législation serait promulguée, malgré la bataille difficile à laquelle elle est confrontée au Sénat.

Patterson travaille avec un réseau d’organisations à but non lucratif qui se concentrent sur la construction d’un système politique plus juste, notamment par l’éducation électorale et la protection des élections. Une partie de ce travail consiste à aider les gens, en particulier les aînés noirs, à s’assurer qu’ils disposent de tout ce dont ils ont besoin pour voter.

Cela fait des années, a déclaré Patterson, qu’il n’a pas eu de conversation avec quelqu’un qui n’avait pas d’acte de naissance – beaucoup de membres de cette génération ont commencé à décéder. Mais il a ajouté que son travail est guidé par sa conscience personnelle d’une époque où les gens naissaient dans des circonstances qui les empêchaient d’avoir une naissance documentée.

Ce type de travail de terrain, a-t-il déclaré, a longtemps servi de rempart contre la répression des électeurs, et il se poursuit aujourd’hui – parfois sous de nouvelles formes.

En Louisiane, les défenseurs du droit de vote ont annoncé publiquement ce mois-ci leur volonté d’adopter une loi sur le droit de vote au niveau de l’État. Contrairement au SAVE America Act, il est conçu pour élargir l’accès aux urnes en protégeant contre la dilution du vote et la suppression des électeurs.

« Une loi sur le droit de vote de l’État est la manière dont la Louisiane décide si nous sommes une démocratie pour tout le monde ou seulement pour quelques-uns », a déclaré Ashley Shelton, présidente et directrice générale de la Power Coalition for Equity and Justice, dans un communiqué.

« À une époque où les protections fédérales sont menacées, les États ont la responsabilité de renforcer et de protéger les droits fondamentaux de leurs citoyens », a-t-elle ajouté. « La Louisiane a la possibilité de prendre l’initiative en garantissant que chaque électeur, en particulier ceux historiquement exclus, ait une chance équitable de participer et d’être représenté. »

Neuf États ont actuellement leur propre loi sur le droit de vote : Colorado (2025), Minnesota (2024), Connecticut (2023), New York (2022), Virginie (2021), Oregon (2019), Washington (2018), Illinois (2011) et Californie (2002).

Pour Patterson, adopter un large éventail de protections des électeurs est essentiel pour accroître la participation démocratique – tout comme se rappeler à quel point le présent est lié au passé.

Les lacunes dans la documentation sur lesquelles certains législateurs se concentrent désormais ne sont pas le fruit du hasard, a-t-il déclaré. Ils ont plutôt été façonnés par les réalités d’une ségrégation profondément enracinée qui a régi la vie des Noirs américains pendant des générations.

Patterson a réussi à obtenir un acte de naissance qui, huit décennies plus tard, allait devenir une assurance tranquille. Beaucoup de ses pairs, dit-il, n’ont pas eu cette chance.