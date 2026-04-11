L’ordonnance du juge concernant « Alligator Alcatraz » pourrait façonner l’accès légal à d’autres prisons de l’ICE

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Lorsque l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) a commencé à envoyer des personnes dans une nouvelle prison sous tente surnommée « Alligator Alcatraz » au cœur des Everglades de Floride en juillet dernier, cela a indiqué une évolution vers l’utilisation de structures à parois souples rapidement ouvertes et d’entrepôts convertis pour détenir des milliers de personnes dans des cages grillagées sans accès à un avocat.

Désormais, un juge fédéral a ordonné aux responsables de l’ICE et du Département de gestion des urgences de Floride ainsi qu’aux entrepreneurs qui dirigent Alligator Alcatraz de garantir que les personnes détenues là-bas puissent accéder à des appels et à des réunions juridiques confidentielles et de permettre à leurs avocats d’effectuer des visites imprévues. Les droits garantis par la Constitution sont également inscrits dans les normes de détention de l’ICE et peuvent faire une énorme différence quant à l’expulsion d’une personne. L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et les défenseurs des droits des immigrants ont porté plainte. La façon dont cela se déroule pourrait façonner l’accès légal aux futures prisons de l’ICE.

« Cette affaire présente une cible mouvante », a écrit la juge Sheri Polster Chappell du tribunal de district des États-Unis dans son injonction préliminaire fin mars, avant de se lancer dans un résumé caustique de la façon dont elle a été confrontée à des « preuves de dernière minute » lorsque l’entrepreneur qui coordonne les visites juridiques a annoncé de nouvelles politiques à plusieurs reprises au cours de son témoignage.

« J’ai été réconfortée et franchement un peu surprise par certains propos du juge concernant le fait que les choses changent en un rien de temps ou ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Katie Blankenship, qui a des clients au camp et a fondé Sanctuary of the South, qui est plaignante dans l’affaire. « C’était un peu comme se sentir vu. »

Les responsables de l’Alligator Alcatraz affirment qu’il a d’abord été construit pour contenir des personnes pendant seulement 72 heures.

« Assurez-vous qu’ils sont tous prêts à partir, puis embarquez-les dans un avion et faites-les sortir du pays », c’est ainsi que Frank Lumm, commandant des incidents pour l’équipe d’intervention en cas de catastrophe de Floride chargée de superviser les sous-traitants, a décrit le plan initial. « Les personnes qui arrivent aujourd’hui ont besoin de davantage d’assistance juridique », a-t-il expliqué plus tard, et « ces politiques sont donc en train d’être remaniées et réécrites ».

La veille du témoignage de Lumm lors d’une audience de deux jours en janvier, un demandeur d’asile identifié comme JE a témoigné via Zoom depuis Haïti sur la façon dont il avait été expulsé plus tôt ce mois-là, même si ses demandes d’asile et de statut de protection temporaire étaient toujours en attente devant le tribunal.

« Parlons du moment où ICE vous a donné des papiers à signer pendant que vous étiez à Alligator Alcatraz », a déclaré Amy Godshall, avocate de l’ACLU de Floride.

« Ils m’ont donné un premier papier qui disait expulsion. Je n’y ai pas touché », a répondu JE par l’intermédiaire d’un interprète créole. « Ils m’ont donné un deuxième papier qui disait Mexique. »

Confus lorsque l’ICE lui a annoncé que « le président avait annulé » ses options juridiques pour défendre sa cause, JE a demandé à parler à un avocat qu’il avait déjà engagé. Les gardes lui ont dit qu’« ils ne pouvaient rien faire ».

Lors d’un appel avec sa famille, JE a obtenu le numéro de téléphone de l’avocat, « mais je n’avais ni stylo ni papier », a-t-il expliqué. « Alors je les écrivais avec du savon, le savon qu’ils nous donnaient, je les écrivais sur les murs. »

La loi de Floride autorise les prisonniers d’État à « avoir quatre stylos en leur possession personnelle », mais les responsables ont déclaré que des problèmes de sécurité les avaient incités à interdire les stylos et le papier à Alligator Alcatraz, où des personnes sont en attente de violations de l’immigration civile.

« Pourtant, lorsque les agents d’expulsion tentent de contraindre les gens à signer ces arrêtés d’expulsion, ils ont des stylos à portée de main », a noté Eunice Cho, l’un des avocats de l’ACLU qui a défendu l’affaire à l’origine.

JE a déclaré que lorsqu’il essayait d’appeler son avocat, il n’entendait qu’un son « tuk, tuk, tuk », et après plusieurs tentatives infructueuses, il a accepté de signer les papiers pour son auto-expulsion, soulignant que « chaque fois que vous êtes dans un endroit comme celui-là, si vous ne vous conformez pas à ce qu’ils font, ils vous punissent ».

Tout immigrant menacé d’expulsion a droit à un entretien privé avec son avocat, même en détention.

Après être monté à bord d’un avion ICE quelques semaines plus tard, l’agence lui a dit qu’il était en fait envoyé en Haïti, d’où il avait fui une catastrophe humanitaire dangereuse et qui s’aggravait deux ans auparavant. « Je pense que si j’avais eu un avocat pour mon cas, les chances d’être libéré auraient été plus grandes », a déclaré JE.

En effet, tout immigrant menacé d’expulsion a droit à un entretien privé avec son avocat, même en détention. Mais Nakamoto Group, la société sous-traitée par Critical Response Strategies, l’entrepreneur qui exploite Alligator Alctraz, pour fournir un accès légal, n’a jamais précisé clairement cette politique ou d’autres politiques juridiques jusqu’à ce que son vice-président, Mark Saunders, prenne la parole en janvier.

« Il n’y avait pas de formule, si vous voulez », a témoigné Saunders, un ancien directeur de prison qui a contribué à la réouverture des prisons irakiennes après la guerre. « Les politiques ont été rédigées assez rapidement. »

Au cours de son témoignage, il a déclaré que le personnel de l’établissement « affiche et distribue désormais des dépliants ordonnant aux détenus d’informer leurs avocats de demander des visites juridiques en envoyant un e-mail à [email protected] » puisque cette information n’est toujours pas incluse dans le manuel du détenu.

Saunders a reconnu que « les politiques sont à la traîne par rapport aux pratiques » mais « allaient être respectées quoi qu’il en soit ». Lui et d’autres responsables appelés par la défense ont déclaré que ces politiques étaient en vigueur depuis Thanksgiving.

Nakamoto détenait autrefois le principal contrat fédéral pour inspecter les prisons de l’ICE, mais a perdu son contrat de plusieurs décennies après avoir été accusé d’avoir approuvé sans discussion ses conclusions ; cela a fait l’objet d’un rapport de 2018 du Bureau de l’Inspecteur général du Département de la Sécurité intérieure qui a révélé que même le propre personnel de l’ICE considérait les inspections comme « inutiles ».

Le témoignage de Saunders en janvier a semblé être contredit par JE, qui a déclaré avoir été expulsé en janvier sans avoir eu la possibilité de parler à son avocat.

Pendant ce temps, l’avocate chargée de l’immigration, Diane Aburto, a déclaré que son client avait demandé début février à un agent d’Alligator Alcatraz l’autorisation de passer un appel juridique confidentiel, mais n’avait pas été autorisé à le faire, comme le prétendait Saunders, c’était désormais possible.

Un autre avocat, Andrea Jacoski, a envoyé un e-mail à [email protected] pour « confirmer si je peux rendre visite à un client chez Alligator Alcatraz sans planifier la visite à l’avance ». Le lendemain, elle a reçu une réponse de « l’équipe de détention de Floride » lui demandant de soumettre en pièce jointe un « formulaire de visite du conseiller juridique et le formulaire G28. Une fois que nous les aurons reçus, nous planifierons la visite/l’appel en conséquence ».

La prochaine audience dans le cas de l’ACLU est fixée au 13 avril, lorsque la juge Chappell pourrait demander une mise à jour sur la question de savoir si les responsables ont publié les nouvelles politiques et ont donné suite à son ordre de fournir au moins un téléphone fonctionnel pour 25 personnes, au lieu des deux actuellement disponibles sur demande pour environ 1 500 personnes.

Cette affaire pourrait avoir un impact sur l’accès légal des personnes détenues dans des entrepôts qu’ICE envisage d’acheter à l’échelle nationale pour les transformer en huit sites de détention de masse.

Cette affaire pourrait avoir un impact sur l’accès légal des personnes détenues dans des entrepôts qu’ICE envisage d’acheter à l’échelle nationale pour les transformer en huit sites de détention de masse, avec 16 sites de collecte supplémentaires, pour ajouter 92 000 lits supplémentaires d’ici novembre. Les plans d’étage pour convertir un entrepôt à Social Circle, en Géorgie, ne montrent aucun endroit où les gens pourraient rencontrer leurs avocats. Haddy Gassama, de l’ACLU, a déclaré lors d’une récente réunion avec des militants qu’elle était « alarmée par l’ampleur et le rythme » de la manière dont l’ICE progresse, avec peu de transparence et de surveillance pour les milliards déjà dépensés.

Le juge Chappell n’est pas le premier juge à décider que les personnes détenues dans divers établissements de l’ICE ont toujours le droit fondamental de consulter confidentiellement un avocat.

Alors que cette affaire et d’autres contestations contre Alligator Alcatraz se frayent un chemin devant le tribunal, la prison ICE sous tente reste ouverte. Bon nombre des 1 500 personnes détenues là-bas ont d’abord été arrêtées par la police dans le cadre de partenariats 287(g) que l’ICE a noués avec les forces de l’ordre des 67 comtés de l’État, ainsi qu’avec de nombreuses universités publiques.

Les immigrés et les militants des droits de l’homme continuent d’organiser des veillées hebdomadaires aux portes de la prison et se sont également organisés contre d’éventuelles nouvelles ventes d’entrepôts ICE à Orlando et Palm Beach.

« Je pense que nos communautés ont à juste titre peur de ce qui se passe », a déclaré Yareliz Mendez-Zamora, coordinatrice politique de l’American Friends Service Committee en Floride. « Mais cela ne veut pas dire que nous abandonnons ou que nous gardons le silence… il existe des moyens pour nous d’organiser et de faire valoir que c’est mal. »