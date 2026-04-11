Le projet de budget de Trump détruit les programmes de santé et d’alimentation pour alimenter la machine de guerre

La semaine dernière, lors d’un déjeuner privé de Pâques, Donald Trump a été surpris en train de dire qu’avec le pays en guerre, le gouvernement fédéral devrait se décharger des dépenses de Medicaid, Medicare et de garde d’enfants sur les États. « Nous avons 50 États. Nous avons tous ces autres peuples. Nous menons des guerres », a déclaré le leader du MAGA. « Il ne nous est pas possible de nous occuper des garderies, de Medicaid, de Medicare, de toutes ces choses. »

Décharger d’énormes dépenses médicales sur les États, a reconnu le président, pousserait les États à augmenter leurs impôts, mais c’est simplement le prix à payer pour faire la guerre pour Trump. Pour quelqu’un qui a fait campagne sur la promesse ferme de renforcer l’assurance-maladie et de ne pas déclencher de « nouvelles guerres », il s’agit d’un revirement radical qui pourrait mettre en danger l’accès aux soins de santé de dizaines de millions d’Américains.

Confrontés à une débâcle en matière de relations publiques, les spécialistes d’image de la Maison Blanche ont immédiatement entrepris de limiter les dégâts, affirmant de manière invraisemblable que Trump ne parlait que de lutter contre la « fraude » au sein de ces systèmes. Pourtant, leurs efforts ont été sapés par la proposition de budget publiée par Trump quelques jours plus tard, qui réitérait l’engagement d’augmenter massivement les dépenses militaires, y compris une augmentation de près de 50 % d’une année sur l’autre du budget du Pentagone, aux dépens de presque tous les éléments du filet de sécurité existant. Trump exhorte désormais le Parti républicain à l’adopter dans les deux prochains mois par un rapprochement budgétaire. Si les dirigeants républicains décidaient de s’engager dans cette voie, ils pourraient contourner les démocrates et, malgré la profonde impopularité des coupes dans les dépenses de santé, lancer une attaque contre les services de santé du pays sans passer par le processus normal de négociations et de compromis.

Le budget de Trump – qui s’ajoute aux coupes de mille milliards de dollars dans les dépenses de santé au cours de la prochaine décennie grâce à son « grand et beau projet de loi » – comprend une réduction de 12,5 % (soit 5 milliards de dollars) dans la santé et les services sociaux ; d’énormes coupes dans l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé ; une suppression des services de soins de santé destinés à la communauté LGBTQ ; d’importantes réductions des dépenses consacrées aux services de santé comportementale ; et un démantèlement des infrastructures visant à réduire les disparités socio-économiques en matière de soins de santé.

Weinstein souligne la demande du budget d’éliminer le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu (LIHEAP), d’une valeur de 4 milliards de dollars, qui fournit une aide financière à des millions de familles qui ont du mal à chauffer ou à climatiser leur maison – et qui sera encore plus vital cette année, compte tenu des coûts énergétiques élevés déclenchés par la décision de Trump d’entrer en guerre avec l’Iran.

« Il l’effacerait totalement (LIHEAP) », explique Weinstein. « Il nous a dit qu’il n’y avait pas d’argent pour la garde d’enfants. Il a poussé à des coupes gigantesques dans Medicaid. Ses priorités sont claires : il ne se soucie pas de nous. »

Pour Weinstein, le bourbier militaire en Iran risque de déclencher une série de coupes budgétaires en cascade aux États-Unis. « Plus ils y resteront coincés », dit-elle à propos de la guerre en Iran, « plus ils voudront payer pour cela en réduisant davantage les programmes alimentaires et les programmes de santé. »

Plus tôt cette semaine, Politique a rapporté que la proposition budgétaire éviscérerait les programmes d’éducation nutritionnelle, réduirait l’aide alimentaire rurale et éliminerait complètement le programme Food for Peace. Les bienfaits des fruits et légumes pour les femmes enceintes et les jeunes enfants seraient également supprimés du Programme spécial de nutrition supplémentaire pour les femmes, les nourrissons et les enfants (connu sous le nom de WIC) – de 54 dollars par mois pour les femmes enceintes à seulement 13 dollars. Weinstein note que les réductions interviennent « à un moment où les prix des denrées alimentaires augmentent » et qu’elles continueront probablement à augmenter en raison de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite une grande partie de l’approvisionnement mondial en engrais. Aux prix actuels, ces 13 $ suffisent pour acheter seulement quelques petits paniers de myrtilles par mois.

Aucune de ces propositions ne « rendra l’Amérique à nouveau en bonne santé », comme le définit Robert F. Kennedy Jr. dans son programme. Presque par définition, ces coupes vont exacerber les disparités en matière de soins de santé en rendant plus difficile l’accès des Américains les plus pauvres aux soins de base et aux aliments sains.

« Ils utilisent le langage anti-réveil comme masque pour procéder à des coupes beaucoup plus abruptes », affirme Wright. Et ils le font face à une opposition populaire écrasante. « Les coupes dans les soins de santé », dit Wright, « sont extrêmement impopulaires et elles ne font que devenir encore plus impopulaires avec le temps. »