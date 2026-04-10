Sondage : la majorité des Américains s’opposent à l’envoi d’agents d’immigration dans leur État

Un nouveau sondage national démontre une profonde méfiance à l’égard des agences fédérales d’immigration à la suite de leur violent raid dans le Minnesota, la majorité des personnes interrogées indiquant qu’elles ne voudraient pas que de tels agents viennent dans leur propre État d’origine.

Un Économiste/YouGov, publié mardi, a également montré un fort soutien à une désescalade des opérations d’immigration dans les villes jumelles. Le scrutin intervient alors que des agents ont enlevé et arrêté des personnes (y compris des enfants) avec des dossiers d’asile en cours, utilisé la force violente contre des manifestants et abattu des habitants de Minneapolis, Renee Nicole Good et Alex Pretti.

Selon le sondage, seulement 21 % des Américains pensent que davantage d’agents d’immigration devraient être envoyés à Minneapolis, tandis que 13 % pensent que l’administration Trump devrait y maintenir le même nombre d’agents. Pendant ce temps, 15 pour cent des Américains pensent que les chiffres devraient être réduits, et 37 pour cent estiment que tous les agents d’immigration à Minneapolis devraient être renvoyés.

Ensemble, une majorité d’Américains, 52 pour cent, pensent que le nombre d’agents fédéraux d’immigration dans la ville devrait être soit réduit, soit complètement supprimé.

Alors que les manifestations s’intensifient à Minneapolis et à St. Paul, les personnes interrogées ont également indiqué un fort soutien à ceux qui participent aux manifestations, 50 % d’entre elles considérant la totalité ou la plupart des manifestations comme étant pacifiques. En ce qui concerne les agents de l’Immigration et des Douanes (ICE) dans les villes, seuls 35 pour cent les considèrent comme étant pour la plupart pacifiques, tandis que 47 pour cent ont déclaré qu’ils étaient engagés dans des actions principalement violentes.

Dans l’ensemble, seulement 33 pour cent des personnes interrogées dans le sondage considèrent que l’ICE rend les États-Unis plus sûrs, et 50 pour cent estiment que l’agence rend le pays moins sûr.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils souhaitaient que des agents fédéraux d’immigration soient envoyés dans leurs propres États, de la même manière qu’ils ont été envoyés au Minnesota, une majorité d’Américains, 54 pour cent, ont répondu qu’ils ne voulaient pas que cela se produise. Seulement 32 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles souhaitaient que cela se produise, et 14 pour cent ont exprimé leur incertitude quant à cette idée.

Une majorité d’Américains ont également reconnu que le récit initial de l’administration Trump sur la fusillade d’Alex Pretti, un infirmier de soins intensifs qui a été tué par des agents de la patrouille frontalière à Minneapolis, était faux, car les responsables de la Maison Blanche avaient affirmé sans fondement qu’il était un « terroriste domestique » dans les premiers jours après le meurtre.

Seulement 13 pour cent des Américains estiment que l’administration a été « totalement honnête » sur la manière dont Pretti a été tué, et 16 pour cent ont déclaré que les responsables étaient « pour la plupart honnêtes ». Pendant ce temps, 12 pour cent ont déclaré qu’ils étaient « pour la plupart malhonnêtes », et 40 pour cent ont déclaré que les responsables étaient « totalement malhonnêtes », soit 52 pour cent qui estimaient que l’administration avait décrit de manière inexacte les circonstances ayant conduit à la mort de Pretti.

Après être revenu sur son insinuation initiale selon laquelle Pretti était responsable de son propre meurtre, Trump a depuis recommencé à essayer de diffamer Pretti, écrivant dans un article de Truth Social la semaine dernière que, depuis qu’une nouvelle vidéo montrait un résident de Minneapolis en train d’éteindre le feu arrière du véhicule d’un agent d’immigration quelques jours avant sa mort, le « stock de Pretti a considérablement baissé », le décrivant comme un « agitateur et, peut-être, un insurgé ».

Les critiques ont toutefois souligné que, peu importe ce que Pretti avait fait dans les jours, voire les heures et les minutes précédant son assassinat, son meurtre n’était en aucun cas justifié, car les agents l’avaient retenu, lui avaient retiré une arme qu’il portait légalement, puis lui avaient tiré dessus à plusieurs reprises.

Steve Schleicher, un avocat représentant les parents de Pretti, a publié une déclaration en réponse à la nouvelle vidéo.

« Une semaine avant qu’Alex ne soit abattu dans la rue – alors qu’il ne représentait aucune menace pour qui que ce soit – il a été violemment agressé par un groupe d’agents de l’ICE », a déclaré Schleicher. « Rien de ce qui s’est passé une semaine auparavant n’aurait pu justifier le meurtre d’Alex par l’ICE le 24 janvier. »