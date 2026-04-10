Les restrictions imposées par Israël au système bancaire de Gaza ont conduit à une crise monétaire

Une partie de la série Lutte et solidarité : écrire pour la libération palestinienne

Dans les marchés étouffants de Gaza, ou même dans les tentes boueuses des déplacés où je vis depuis des mois, avoir de l’argent sur son compte en banque ne signifie rien si vous ne pouvez pas rassembler cinq shekels de métal pour un paquet de pain ou même assurer votre transport. Je reste épuisé après avoir parcouru des kilomètres à la recherche de monnaie, serrant dans mes mains un billet de 100 shekels froissé qui ressemble à une blague cruelle. Les marchands et les changeurs d’argent exploiteurs (qui sont apparus quand Israël a interdit les transactions électroniques et a effondré le système bancaire) ne m’offrent que 70 shekels en pièces en lambeaux. Il s’agit d’un apartheid économique : une guerre délibérée des liquidités conçue pour transformer l’argent liquide en une arme d’usure, érodant notre dignité, une transaction humiliante à la fois.

À Gaza, nos souffrances proviennent non seulement de la guerre politique entre le Hamas et Israël mais aussi de la guerre économique que nous vivons depuis le 7 octobre 2023.

Le matin, je me réveille avec la voix de ma mère qui dit à mon frère : « As-tu apporté du pain pour le petit-déjeuner ? et je l’entends lui dire : « Où puis-je trouver de la monnaie pour acheter ? J’ai donné au vendeur un billet de 20 shekels. Il a refusé de me vendre et m’a dit d’apporter de la monnaie pour que j’aie du pain. »

Chaque matin, notre souffrance commence par la fourniture de pain au petit-déjeuner. En raison de la rareté du bois de chauffage et du gaz entrant à Gaza, faire du pain à la maison est devenu plus cher que le prix du pain tout préparé à la boulangerie. Tout le monde à Gaza est dans cette situation difficile.

La lutte actuelle pour accéder aux espèces physiques en 2026 est une évolution directe de l’étranglement économique que nous avons enduré il y a un an. Alors que 2025 a été définie par une inflation galopante et une famine, la crise actuelle est définie par la disparition littérale de la monnaie elle-même et du marché noir prédateur qui a comblé le vide.

Il y a un an, en avril 2025, 200 shekels équivalaient à 20 shekels en raison des prix élevés ; Gaza était le seul endroit au monde où le prix du kilo d’oignons atteignait 100 dollars. Ce caractère inabordable était aggravé par le fait que les changeurs de monnaie exploiteurs vendaient des liquidités contre des monnaies électroniques sur des comptes bancaires. Une personne à Gaza aurait 1 800 shekels restants après avoir retiré 3 000 shekels de la banque en échange d’espèces. En effet, les changeurs de monnaie facturaient 40 pour cent pour ces papiers usés. À Gaza, la pièce de 10 shekels a disparu pendant la guerre et personne n’a accepté d’effectuer des transactions avec elle. De même, les vendeurs ont eu du mal à accepter des billets de 20 shekels en mauvais état.

La véritable crainte est que Gaza ne devienne une prison numérique qu’Israël pourrait contrôler en coupant Internet et l’électricité.

Je me souviens très bien de cette époque où je me promenais sur le marché avec un billet de 20 shekels à la main, espérant désespérément que quelqu’un le changerait pour moi. Chaque vendeur m’a refoulé avec le même prétexte : « C’est déchiré. » Mais avec l’arrêt complet des flux de trésorerie vers Gaza depuis le 7 octobre, où étais-je censé trouver des billets de banque frais et impeccables ? Suivant la politique des commerçants consistant à refuser le papier usé, les citoyens ont tenté d’inventer une manière primitive d’économiser le peu d’argent qui leur restait en installant des stands spécialisés dans la restauration des pièces endommagées. Ces stands sont devenus monnaie courante sur les marchés, où les gens s’assoient pour recoller les billets de banque ou les renforcer avec des adhésifs dans le but de prolonger leur durée de vie commerciale après que de nombreux commerçants ont refusé de les accepter en raison de la détérioration de leur état.

Le 19 octobre 2025, la Banque de Palestine a été partiellement rouverte conformément à l’accord de cessez-le-feu. La population de Gaza espérait que la crise de liquidité qui s’aggravait prendrait fin grâce à cette nouvelle. Cependant, le choc a été que les banques ont ouvert leurs portes aux citoyens pour des transactions administratives uniquement, sans aucun mouvement d’argent liquide vers Gaza. Cela a entraîné une stagnation de la vie dans la bande de Gaza, ainsi que des difficultés dans les transactions de la vie, car Israël continue d’empêcher l’Autorité monétaire palestinienne d’introduire des liquidités dans la bande de Gaza, même après avoir affirmé que la guerre était terminée.

Ainsi, le 16 janvier 2026, les Chambres de commerce palestiniennes, l’Autorité monétaire palestinienne, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont collaboré pour lancer la campagne nationale « Cash Belzmanash » pour soutenir les paiements électroniques dans la bande de Gaza. Ce jour-là, le Dr Samah Hamad, ministre du Développement social et des secours, a confirmé qu’elle soutenait pleinement la campagne nationale.

Compte tenu des circonstances économiques difficiles auxquelles est confrontée la bande de Gaza, cette campagne constitue une étape importante dans la promotion de la culture du paiement électronique en tant que substitut sûr et efficace aux transactions financières conventionnelles. Cette campagne a allégé le fardeau des habitants de Gaza, qui ne sont plus obligés de retirer 40 pour cent, voire 50 pour cent de nos fonds pour les transactions financières à l’intérieur de Gaza. Cependant, la commission sur les transferts d’argent depuis l’extérieur de Gaza effectués via les courtiers PayPal ne peut être inférieure à 15 pour cent.

Désormais, les habitants de Gaza peuvent acheter des produits en ligne auprès de commerçants sans payer de frais, mais de nombreuses personnes, notamment les personnes âgées, ont des difficultés avec leurs opérations bancaires. Mon grand-père, Ahmed Abo Aisha, âgé de 83 ans, dit : « Je ne fais pas confiance aux devises ; comment puis-je payer quand je veux tenir le papier dans ma main ? » C’est ce que disent toutes les personnes âgées de Gaza.

Des foules se rassemblent devant une banque le 30 mars 2026, dans le quartier Al-Nasr de la ville de Gaza, où une simple transaction coûte désormais des heures d’attente éreintante. À Gaza, les files d’attente sont devenues un mode de vie ; une tâche qui prenait autrefois une heure en consomme désormais six. Le désespoir est si grand qu’une place de choix en première ligne peut se vendre jusqu’à 50 $. Nour Abo Aïcha

Les souffrances à Gaza n’ont pas pris fin avec cette campagne ; en fait, la situation a empiré. Nous traversons actuellement la pire crise à Gaza. L’argent est difficile à trouver parce que tout le monde utilise les paiements électroniques, et la monnaie est difficile à trouver parce que le marché clandestin est de retour et que les usuriers vendent tous les 100 shekels de papier sans une égratignure pour 70 shekels de monnaie. À Gaza, on ne peut pas continuer sans monnaie. En tant que journaliste, je dois me rendre chaque jour dans un espace de travail pour rapporter l’actualité dans un endroit doté d’une connexion Internet stable et d’un bureau. Je dois fournir de l’argent pour le transport, pour conserver mon énergie pour le travail, mais je lutte quotidiennement et je n’arrive pas à trouver de la monnaie, je dois donc parcourir de longues distances à pied. Quel est l’avantage de mon salaire mensuel à la banque si je ne parviens pas à retirer de l’argent ? L’argent ne m’a pas soulagé des difficultés de la vie. Ici, l’argent ne vaut plus rien quand je le vois et je ne peux pas l’obtenir, car il reste électronique.

Bien que l’impact économique de ce conflit sans fin ait à peine fait la une des journaux, il a un impact plus important sur nous que la guerre elle-même. Tous les aspects de la vie à Gaza sont rendus impossibles par une politique systématique. Nous terminons par la question la plus courante à Gaza : et si nous devions utiliser uniquement des crypto-monnaies pour rester en vie dans un monde où tout est numérique ? La véritable crainte est que Gaza ne devienne une prison numérique qu’Israël pourrait contrôler en coupant Internet et l’électricité, comme nous l’avons vu lors des périodes de black-out total depuis le début de la guerre. Dans une telle prison, nous n’aurons pas besoin de murs en béton pour nous retenir. Il suffirait de nous déconnecter pour arrêter la vie.