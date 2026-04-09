Des professeurs luttent contre les tactiques antisyndicales à l’Université St. John’s de New York

Il y a soixante-deux ans, l’Université St. John’s (SJU) de New York est devenue le théâtre de la première grande grève des professeurs de l’histoire des États-Unis – un conflit d’un an qui a suivi le licenciement de 33 enseignants, dont trois prêtres, sans procédure légale. Aujourd’hui, la lutte pour les conditions de travail a contraint les professeurs à se mobiliser une fois de plus, une décision précipitée par l’annonce soudaine de l’administration actuelle du collège selon laquelle elle ne reconnaîtrait plus deux syndicats de professeurs et ne poursuivrait plus les négociations pour conclure un nouveau contrat.

Le président de St. John’s, le révérend Brian J. Shanley, et le doyen et vice-président principal Simon Geir Møller, ont déclaré au Journaliste national catholique (NCR) que cette décision était nécessaire pour donner au collège « la flexibilité nécessaire pour innover… et tenir notre promesse envers nos étudiants ».

Mais les membres du corps professoral, qui réclamaient de meilleurs salaires et une plus grande transparence dans la manière dont leur part des primes d’assurance maladie est calculée, qualifient cela de lutte antisyndicale.

Les critiques voient cela comme faisant partie d’une tendance générale à droite dans l’enseignement supérieur.

À savoir, McCartin cite une lettre pastorale, Justice économique pour tous, rédigée par la Conférence des évêques catholiques des États-Unis en 1986. Le document vieux de 40 ans se concentre sur « la justice sociale et les principes bibliques et éthiques qui la soutiennent » et exige que les collèges et universités catholiques soient « exemplaires » en fournissant « des moyens de subsistance suffisants et des avantages sociaux » aux travailleurs. Le document exige en outre que les institutions catholiques « reconnaissent pleinement les droits des employés à s’organiser et à négocier collectivement… par l’intermédiaire de l’association ou de l’organisation qu’ils choisissent librement ».

Le professeur de théologie Chris Denny est président de la St. John’s Professor Association qui, avec l’American Association of University Professors (AAUP), représente les professeurs à temps plein et à temps partiel du campus de St. John’s Jamaica, New York depuis 1970.

Denny soutient que Béthanie cette décision n’aura peut-être aucune incidence sur St. John’s. « Nous sommes régis par la loi sur les relations d’emploi de l’État de New York, qui est supervisée par le Conseil des relations avec les employés publics (PERB) de l’État », dit-il. « Le PERB couvre des entités privées comme St. John’s et nous sommes maintenant dans une impasse avec l’administration sur le rôle du PERB dans la gouvernance.

Mais la question de la compétence fait actuellement l’objet de certaines contestations juridiques. La question de savoir si le PERB ou le NLRB a un pouvoir sur les relations employeur-employé à St. John’s sera au cœur d’une plainte pour pratiques déloyales de travail que l’Association des professeurs et l’AAUP envisagent de déposer. Ils demanderont aux juges du PERB de trancher cette question si l’administration continue de faire de l’obstruction et ne retourne pas à la table des négociations.

Mais les syndicats espèrent qu’on n’en arrivera pas là.

Néanmoins, elle affirme que l’équipe de négociation – 12 membres syndiqués et un nombre légèrement inférieur de gestionnaires et d’avocats – se réunissait régulièrement depuis le printemps 2025 et progressait lentement. « Nous travaillons sans contrat depuis le 1er juillet. Nous avons été inquiets lorsque la direction a engagé Proskauer Rose, un cabinet d’avocats antisyndical, pour les représenter, mais nous parlions toujours », dit-elle.

Mais maintenant que les discussions se sont arrêtées, Bell affirme que l’AAUP a trois exigences envers Shanley et le conseil d’administration : reprendre les négociations contractuelles ; reconnaître le droit de l’unité de négociation à un contrat juste et équitable ; et établir des lignes de communication ouvertes entre les professeurs et les administrateurs.

Fin mars, peu de progrès avaient été réalisés vers ces objectifs. Néanmoins, le syndicat a continué à s’organiser – en réunissant des centaines de manifestants au Madison Square Garden lors d’un match de championnat de basket-ball de la NCAA mettant en vedette St. John’s, et en recueillant le soutien d’un grand nombre d’organisations communautaires et syndicales, d’élus et de chefs religieux progressistes.

La ferveur antisyndicale s’était développée sur le campus

À cette époque, les services de l’immigration et des douanes avaient intensifié leurs descentes dans les communautés à travers le pays et, dit Farley, « en tant que professeurs concernés, nous avons rapidement répondu et lancé une pétition. Nous l’avons distribuée aux étudiants actuels, aux anciens élèves et au personnel, pour dire : ‘Ne fais pas ça. Cela va à l’encontre de la mission de justice sociale de l’université. En février, moins d’un an plus tard, le partenariat (CBP) a été dissous. Cette campagne victorieuse a galvanisé les professeurs et nous avons créé des liens les uns avec les autres d’une manière que nous n’avions jamais fait auparavant.

De plus, selon Perron et Farley, le mépris de la direction à l’égard de l’Association des professeurs et de l’AAUP est le ciment qui unit les professeurs, dont beaucoup considèrent ce qui se passe sur leur campus comme emblématique des attaques contre l’enseignement supérieur en général.

Pourtant, comme d’autres sur le campus, Vapnek est encouragé par l’activisme des professeurs en réponse à ce qui s’est passé sur le campus, depuis le soutien communautaire qu’ils ont reçu jusqu’à l’organisation qui a lieu sur et au-delà du campus de St. John’s. « Le genre de ville haut de gamme »,Détruisons-le et faisons comme si tout allait bien. « La mentalité ressemble beaucoup à celle du DOGE », dit-elle. « Cela correspond aux attaques contre les femmes, les personnes de couleur et la communauté queer, aux attaques contre l’enseignement de l’histoire et aux attaques contre le National Endowment for the Humanities. »

« Au fond, je vois ce qui se passe comme un rejet du savoir », conclut Vapnek. « Les professeurs de St. John’s sont formidables, mais nous sommes tous traités comme des éléments remplaçables. Nous pensons que nous apportons de la valeur aux étudiants et à l’université, mais l’administration nous traite comme si nous faisions obstacle au progrès. »

Cela dit, Vapnek et ses collègues admettent que la lutte contre les syndicats à St. John’s et dans d’autres collèges et universités pourrait en être la cause. Ils font référence à un audit de 2025 commandé par l’AAUP et réalisé par Howard Bunsis, professeur de comptabilité à l’Eastern Michigan State University.

L’enquête révèle que St. John’s est dans une « situation financière solide », mais souligne que l’école offre les salaires de direction les plus élevés du pays et, comme on pouvait s’y attendre, Bunsis a indiqué que les salaires des professeurs n’ont pas suivi le rythme de l’inflation.

Pendant ce temps, le contrat de six ans de l’entraîneur de basket-ball Rick Pitino prévoit un salaire annuel de 3,3 millions de dollars, les dépenses sportives dépassant de loin les dépenses pédagogiques. Le salaire annuel moyen des professeurs est de 80 757 $.

NDLR: Cet article a été corrigé pour préciser que 18 programmes, non majeurs, ont été annulés, en février, et non au printemps dernier, et de préciser que les administrateurs de l’Université St. John’s ont mis fin à un partenariat avec le CBP. Nous avons également corrigé un devis dire National Endowment for the Humanities au lieu de National Institutes of Santé.