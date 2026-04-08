Le droit anti-migrants au Royaume-Uni est en plein essor. Les élections locales mettront leur pouvoir à l’épreuve.

Ces derniers mois, alors que le Parti réformiste britannique, anti-immigration, s’est hissé en tête des sondages, le gouvernement travailliste du Royaume-Uni a cherché à rendre plus difficile pour les immigrés l’obtention d’un « congé de séjour indéfini » – essentiellement une version britannique de la carte verte américaine – et à restreindre l’accès aux allocations pour les immigrés.

Actuellement, les immigrants peuvent demander un « congé de séjour indéfini » après cinq ans dans le pays. Le gouvernement travailliste prévoit désormais de doubler ce délai d’attente pour le porter à 10 ans. Il a également proposé d’obliger les réfugiés à attendre 20 ans pour obtenir la citoyenneté ; saisir les avoirs des demandeurs d’asile ; et freiner le regroupement familial.

La stratégie du Parti travailliste, poussée par la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood, est de couper le souffle au Parti réformiste britannique en cooptant certaines de ses politiques les plus toxiques en matière d’immigration, même si l’impact est d’éloigner les travailleurs nécessaires, dans les soins de santé et d’autres secteurs, qui peuvent plus facilement obtenir des droits de résidence dans d’autres pays d’Europe et au-delà.

Il existe peu de preuves que cette stratégie anti-immigration fonctionne réellement à l’avantage politique du parti travailliste. Il est vrai que les sondages montrent que Reform UK semble avoir atteint son apogée au milieu de l’année 2025 et que, ces derniers mois, son soutien a commencé à faiblir – comme le font habituellement les partis étrangers dans le système britannique. Pourtant, dans les sondages, il reste nettement en avance sur les travaillistes. Et, lors des élections générales, il recevra presque certainement une aide massive de propagande de la part de l’administration Trump aux États-Unis, qui ne cache pas sa répugnance envers les gouvernements sociaux-démocrates européens et qui s’est explicitement alliée à Reform UK dans ses aspirations à expulser les immigrants du Royaume-Uni, de la même manière que Donald Trump les expulse actuellement en bloc des États-Unis.

En fait, si les élections générales avaient lieu demain, le parti réformiste britannique pourrait très bien se retrouver avec le plus grand nombre de députés, ce qui le placerait en pole position pour former un gouvernement de coalition. Pendant ce temps, le Parti travailliste, arrivé au pouvoir il y a quelques années avec l’une des plus grandes majorités parlementaires de l’histoire britannique, est confronté à un quasi-effacement électoral. La modélisation suggère que le parti pourrait perdre plus de 80 pour cent de ses sièges.

Si les élections générales avaient lieu demain, le Parti réformiste britannique pourrait très bien se retrouver avec le plus grand nombre de députés.

Étonnamment, le taux d’approbation du Premier ministre Keir Starmer n’est, dans certains sondages, qu’à 15 pour cent, ce qui le rend bien plus impopulaire que tout autre chef de parti au Royaume-Uni, y compris le leader réformiste britannique notoirement polarisant, Nigel Farage. (Vous savez que vous êtes en difficulté lorsque vos sondages font de Joe Biden, après sa débâcle du débat de juin 2024, un modèle de popularité.)

De nombreux électeurs britanniques vont faire l’objet d’un test le 7 mai, lorsqu’ils éliront les membres des conseils locaux ainsi que les membres des parlements gallois et écossais décentralisés (un sondage suggère que le Parti travailliste pourrait chuter à la troisième place au Pays de Galles). Les décisions des électeurs en mai prochain pourraient être un indicateur pour les élections générales qui devraient avoir lieu dans trois mois. Bien que les élections pour plus de 600 postes au conseil aient été retardées en raison d’une réorganisation du gouvernement local dans de nombreuses régions d’Angleterre, plus de 4 200 membres du conseil seront élus ce jour-là, notamment à Londres et dans de nombreuses autres grandes zones métropolitaines du sud-est du pays, ainsi que dans certaines parties des Midlands industriels et du nord de l’Angleterre. Dans des villes comme Newcastle, dans le nord, dont le conseil municipal est actuellement contrôlé par les travaillistes mais dont la population reste sceptique à l’égard de l’Europe et hostile à une immigration à grande échelle, les électeurs sont susceptibles d’exprimer leur mécontentement à l’égard du parti travailliste en se tournant vers le parti réformiste britannique. Ailleurs, les libéraux démocrates et les verts pourraient attirer des électeurs travaillistes désillusionnés, tout comme le nouveau « Votre parti » de Jeremy Corbyn, qui courtise les piliers travaillistes de gauche rebutés par la direction de Starmer.

L’immigration jouera probablement un rôle considérable lors des élections locales. Depuis la pandémie de COVID, le nombre de demandes d’asile au Royaume-Uni a augmenté rapidement, atteignant 100 000 par an, contre une moyenne précédente de moins de 40 000. Environ la moitié de ces candidats entrent dans le pays « de manière irrégulière », souvent en empruntant de petits bateaux pour traverser la Manche. Le gouvernement a hébergé des milliers de demandeurs d’asile dans des hôtels pendant que leur dossier était traité – et des groupes politiques d’extrême droite ont organisé, ces dernières années, des manifestations, pour la plupart violentes, devant ces refuges.

Parallèlement à l’augmentation des demandes d’asile, les taux de migration globaux vers le Royaume-Uni ont en fait diminué ces dernières années…. Parmi les électeurs du parti réformiste britannique, 80 % pensent à tort que l’immigration est en hausse.

Mais parallèlement à l’augmentation des demandes d’asile, les taux de migration globaux vers le Royaume-Uni ont en réalité diminué ces dernières années. C’est une réalité dont la majorité des électeurs britanniques, qui absorbent d’énormes quantités de désinformation via les réseaux sociaux et autres moulins à rumeurs, n’ont pas conscience. Au moins les deux tiers des électeurs britanniques déclarent aux sondeurs qu’ils estiment que les taux d’immigration sont en augmentation. Parmi les électeurs du parti réformiste britannique, 80 % pensent à tort que l’immigration est en hausse. Pour cette raison, le parti travailliste au pouvoir a décidé que la meilleure façon de rester au pouvoir était d’imiter au moins certaines des positions politiques de Reform UK. C’est une approche similaire à droite en matière d’immigration que l’administration Biden a tenté au cours de sa dernière année de mandat ; cela ne s’est pas très bien passé pour Biden et il existe peu de preuves que la stratégie fonctionne pour Starmer.

Comme aux États-Unis, l’augmentation des demandes d’asile a alimenté une montée plus générale du sentiment anti-immigrés, dont les bénéficiaires sont les mouvements politiques d’extrême droite, du mouvement MAGA de Trump au Parti réformiste britannique anti-immigrés. En septembre dernier, le provocateur d’extrême droite Tommy Robinson a contribué à l’organisation d’une manifestation anti-immigrés massive, intitulée « Unite the Kingdom », dans le centre de Londres. Plus de 100 000 personnes y ont participé.

« La lutte contre l’immigration » est désormais considérée comme le problème le plus important auquel le pays est confronté, avec 23 pour cent des électeurs affirmant que cela devrait être la priorité numéro un du gouvernement, loin devant les 16 pour cent qui estiment que le coût de la vie devrait être la priorité principale du gouvernement. En revanche, seulement 5 pour cent citent le Service national de santé et 3 pour cent optent pour la lutte contre le changement climatique.

Les efforts de Starmer pour contrôler le discours en adoptant des mesures anti-immigration toujours plus strictes n’ont clairement pas fonctionné. Au lieu de cela, ils ont simplement ajouté de l’huile sur le feu et renforcé davantage le parti réformiste britannique de Farage. Il s’agit d’une combinaison particulière d’opportunisme et d’ineptie politique, qui risque de donner une raclée au Parti travailliste lors des élections locales de mai prochain. Si cela se produit, il deviendra presque certain que Starmer sera confronté à une contestation de son leadership au sein de son propre parti avant la fin de l’année.