Le conseil municipal de Minneapolis retarde les licences d’alcool pour 2 hôtels hébergeant des agents ICE

Un comité du conseil municipal de Minneapolis a retardé le renouvellement des permis d’alcool de deux hôtels du centre-ville de la ville, invoquant des inquiétudes quant au fait que des agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) séjournent à l’hôtel pendant les raids d’immigration en cours de l’administration Trump, « l’opération Metro Surge ».

Le « Comité plénier » (un comité qui comprend tous les membres du conseil municipal) s’est réuni mardi dans le but de discuter du renouvellement des permis d’alcool pour des dizaines d’entreprises à Minneapolis. Plus de 100 licences ont été renouvelées, mais les renouvellements pour les deux hôtels en question – Hilton Minneapolis-Mill District et The Depot Minneapolis – ont été bloqués jusqu’à la prochaine réunion plus tard ce mois-ci, le 17 février.

Le vote a été de 8 voix contre 5 en faveur du report des renouvellements.

Le retard n’interrompt pas pour le moment les opérations de vente d’alcool dans ces endroits, mais il permet de discuter davantage de la question de savoir si leurs licences doivent être révoquées. Les membres du Conseil favorables au report ont déclaré que leur décision était basée sur les commentaires reçus des électeurs, qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les activités des agents de l’ICE dans et autour des hôtels, y compris les plaintes pour nuisances et la conduite en état d’ébriété par des agents en congé.

« Je pense qu’il est vraiment important que nous puissions avoir des discussions plus approfondies entre nous, et je pense également qu’il est important que le public ait l’opportunité de partager les histoires qui proviennent des hôtels qui ont des agents ICE en leur sein », a déclaré Aurin Chowdhury, membre du conseil, lors de la réunion.

Aisha Chughtai, membre du Conseil, est d’accord et déclare :

Ce que nous voyons se produire en temps réel dans les hôtels qui ont ce type de contrats avec le gouvernement fédéral, c’est la nuit, lorsque les agents reviennent de leurs déplacements, tabassent les gens, séparent les familles et enlèvent des gens pour s’amuser toute la journée, ils boivent beaucoup au bar et ont des armes sur eux.

Chughtai a cité un incident au cours duquel « un agent ivre qui n’était pas en service a brandi une arme sur un habitant de notre ville ».

« C’est un danger, c’est un danger réel pour la sécurité publique dans notre communauté et cela nous oblige donc à avoir d’autres conversations pour essayer de comprendre comment nous pouvons assurer une plus grande sécurité publique aux résidents que nous servons », a ajouté Chughtai.

Les hôtels ont été le théâtre de manifestations d’habitants qui en ont assez des près de 3 000 agents du DHS envoyés dans les Twin Cities par l’administration Trump pour terroriser, enlever et expulser des gens.

Bien que les membres du conseil aient déclaré vouloir discuter de la question plus en détail, la révocation des licences d’alcool des hôtels serait un défi, a déclaré un avocat de la ville, car les hôtels semblent se conformer à toutes les lois sur les licences et le conseil aurait besoin de faits plus substantiels pour retirer leurs licences.

Néanmoins, le conseil pourrait prendre des mesures qui entraîneraient la révocation des licences, notamment en modifiant certaines règles sur les personnes pouvant obtenir une licence. Changer les règles d’attribution des permis n’est pas inhabituel, a déclaré le président du Conseil, Elliott Payne, ajoutant que le comité devrait avoir une « conversation fondée sur des faits » sur la question.

Alors que certains membres du conseil ont exprimé leurs inquiétudes quant à un éventuel procès, ainsi que la nécessité d’être équitable dans le processus, d’autres ont exprimé leur consternation face aux manifestants, un membre les qualifiant de manière désobligeante d’« agitateurs ». Cette caractérisation a suscité une réfutation acerbe de la part du vice-président du Conseil, Jamal Osman, qui est un immigrant somalien.

« Notre président nous a traités d’ordures et a envoyé des troupes ici pour nous terroriser. Les agitateurs sont nos héros », a déclaré Osman.