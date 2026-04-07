Les travailleurs du Colorado poursuivent leur grève historique chez le plus grand transformateur de viande des États-Unis

Plus de 3 000 ouvriers du conditionnement de viande à Greeley, dans le Colorado, sont en grève depuis la mi-mars, la première grève majeure dans l’industrie américaine du conditionnement de la viande depuis 1985. Les travailleurs de JBS USA, la filiale américaine de la multinationale brésilienne JBS, protestent contre des conditions de travail injustes et dangereuses, notamment de bas salaires, le manque d’équipement de protection individuelle et la discrimination à l’encontre de sa main-d’œuvre majoritairement immigrée. «Cette entreprise est l’une des plus riches au monde, et les augmentations de salaire qu’elle propose ne suivent tout simplement pas le rythme de l’économie et du coût de la vie élevé», déclare Kim Cordova, présidente du syndicat qui représente les travailleurs de JBS à Greeley. « Ces travailleurs nourrissent littéralement l’Amérique », ajoute l’organisatrice Caitlyn Clark, directrice de l’organisation à but non lucratif de défense des droits du travail Essential Workers for Democracy. « Il s’agit vraiment d’une grève historique. Ces travailleurs ne défendent pas seulement leur propre usine, mais l’industrie de la transformation de la viande dans son ensemble. »

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AMY GOODMAN : C’est La démocratie maintenant !démocratienow.org. Je m’appelle Amy Goodman.

À Greeley, dans le Colorado, plus de 3 800 ouvriers du secteur de la transformation de la viande en sont à leur troisième semaine de grève. Il s’agit de la première grève majeure dans l’industrie de la transformation de la viande depuis 40 ans. Les travailleurs protestent contre les conditions de travail injustes et dangereuses chez JBS USA, le plus grand producteur mondial de produits alimentaires. L’usine de Greeley traite 6 000 têtes de bétail par jour. Les membres de la section locale 7 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce se battent pour des augmentations de salaire qui tiennent compte de la hausse des coûts des soins de santé et obligent l’entreprise à payer pour des équipements de protection individuelle qui sauvent des vies – c’est-à-dire les EPI – comme des tabliers métalliques qui empêchent les travailleurs de se couper. Actuellement, les travailleurs doivent payer leur propre équipement. Cela vient de leur propre salaire.

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par deux invités. À Greeley, nous sommes rejoints par Kim Cordova, présidente de la section locale 7 des TUAC, qui représente les travailleurs de JBS. Et ici à New York, Caitlyn Clark, directrice d’Essential Workers for Democracy.

Allons d’abord à Greeley. Kim, pourriez-vous commencer par parler de l’importance de cette troisième semaine de grève et de ce que vous exigez exactement ?

KIM CORDOVA : Ouais. Bonjour.

Comme vous l’avez dit, il s’agit d’un combat historique mené par ces travailleurs très courageux, qui est principalement mené — la grève est principalement menée par des travailleurs immigrés. Cette main-d’œuvre est composée de travailleurs qui parlent environ 57 langues différentes du monde entier et accomplissent ce travail très important, nourrir nos communautés, notre pays et, en fait, le monde entier.

Vous savez, nous nous battons contre les pratiques de travail déloyales de JBS. C’est une entreprise qui ne respecte pas la loi. Ils violent les droits des travailleurs ainsi que les droits de la personne pour ces travailleurs qui travaillent dans cette industrie très dangereuse, comme vous l’avez dit, en facturant et en saisissant les travailleurs pour le remplacement de l’équipement de protection individuelle. Et les travailleurs peuvent mourir ou subir des blessures graves et dangereuses s’ils ne disposent pas de l’équipement approprié au travail.

Cette entreprise est l’une des plus riches au monde, et les augmentations de salaire qu’elle propose ne suivent tout simplement pas le rythme de l’économie et du coût de la vie élevé. Cela représente moins de 2 % par an pour leurs augmentations de salaire, alors qu’ils déplacent le coût des soins de santé. Et nous avons constaté une augmentation des soins de santé au cours des cinq dernières années, de plus de 37 %. En réalité, les augmentations de salaire qu’ils proposent s’élèvent en réalité à environ huit cents de l’heure, ce qui ne va pas aider les travailleurs ni soutenir la main-d’œuvre dans une industrie qui a un taux de roulement élevé, car elle est si rapide, si dangereuse et où les travailleurs sont exploités. C’est un très gros combat, et nous nous battons vraiment pour apporter des changements dans l’ensemble de l’industrie.

AMY GOODMAN : À quel point est-ce dangereux ? Je veux dire, vous parlez du fait qu’ils sont obligés d’acheter leur propre EPI, leur équipement de protection individuelle, avec leur maigre salaire ?

KIM CORDOVA : Ce qui se passe, c’est que JBS conserve un stock très faible d’équipements de protection individuelle. Ainsi, lorsque les travailleurs sont embauchés, soit ils reçoivent au départ du matériel qui peut être utilisé, soit endommagé, soit qui ne leur convient pas. Et si vous êtes peut-être d’une taille grande et qu’ils vous donnent un 5X, il est facile de se faire déchirer. Ils travaillent à un rythme rapide, avec un équipement pointu, pour démonter un très gros animal. Ainsi, si quelque chose arrive à votre équipement et qu’il est volé, qu’il est endommagé, qu’il ne vous convient pas, votre chèque est saisi pour remplacer cet équipement. Et certains travailleurs travaillent avec du matériel endommagé parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer la saisie-arrêt, ce qui met la vie de nos membres en danger.

AMY GOODMAN : Et tu en as mille…

KIM CORDOVA : Et c’est illégal.

AMY GOODMAN : Vous avez un millier de travailleurs haïtiens à l’usine de Greeley qui ont intenté un recours collectif pour pratiques discriminatoires chez JBS qui les poussent à travailler à des vitesses dangereusement élevées ?

KIM CORDOVA : Oui, oui, y compris les allégations de traite des êtres humains. Il y a eu, vous savez, des allégations de recours au travail des enfants ici. Il y a eu un procès à ce sujet. C’est du vol de salaire qui se produit avec ces saisies-arrêts sur ces travailleurs.

Et il y a beaucoup de problèmes autour des pauses toilettes dans cette usine. Je veux dire, nous en avons entendu parler au sein de l’industrie. Cela se produit chez JBS, où les travailleurs ne sont pas autorisés à utiliser les toilettes, à disposer de toilettes – une pause toilettes appropriée. Ils subissent des représailles s’ils demandent à utiliser les toilettes. Ils ont été disciplinés à ce sujet. Les conditions de travail sont vraiment horribles pour le plus grand producteur alimentaire du monde.

AMY GOODMAN : Et, Caitlyn Clark, vous êtes directrice d’Essential Workers for Democracy. Placez cela dans un contexte national. Je veux dire, il y a le mouvement plus large des travailleurs immigrés, y compris des endroits comme Omaha, Nebraska, et aussi toute cette question des conditions de travail et de la façon dont la répression des immigrants affecte leur travail au quotidien.

CAITLYN CLARK : Ouais. Ainsi, JBS est l’une des plus grandes entreprises de conditionnement de viande au monde, et 5 % de tout le bœuf consommé aux États-Unis provient uniquement de cette usine JBS Greeley qui est actuellement en grève. Ces travailleurs nourrissent littéralement l’Amérique. Et pourtant, JBS a payé plus de 100 millions de dollars en règlements judiciaires, frais juridiques et amendes rien que l’année dernière pour collusion illégale avec d’autres abattoirs de viande du secteur visant à réprimer les salaires des travailleurs et à augmenter les prix pour les consommateurs.

Et c’est vraiment une grève historique. Ces travailleurs ne défendent pas seulement leur propre usine, mais aussi l’industrie de la transformation de la viande dans son ensemble, qui, comme vous l’avez mentionné, est une industrie qui emploie principalement des travailleurs immigrants. Et ce que nous avons vu chez JBS lorsque ces travailleurs ont voté pour l’autorisation de grève il y a plusieurs semaines, c’est que plusieurs agents d’immigration étaient postés à l’extérieur de l’usine ce jour-là. Mais ces travailleurs ont finalement voté à 99 % pour autoriser la grève.

Et étant sur la ligne de piquetage, c’est tout simplement incroyable de voir des travailleurs du monde entier s’enseigner des chants dans leur langue, jouer de la musique ensemble, danser, partager de la nourriture. Et c’est vraiment une image juste et incroyable de solidarité au-delà des barrières que les abattoirs tentent généralement d’utiliser pour diviser les travailleurs et les empêcher de s’organiser. Mais maintenant, nous voyons beaucoup de solidarité en jeu.

AMY GOODMAN : Caitlyn Clark, directrice d’Essential Workers for Democracy, et Kim Cordova, présidente de la section locale 7 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce. Nous continuerons à couvrir cette grève. Je m’appelle Amy Goodman. Merci de nous rejoindre.