La présence de l’ICE persiste à Chicago alors que les raids évoluent vers des tactiques plus silencieuses

Lorsque les agents de la patrouille frontalière qui ont participé à l’opération Midway Blitz ont quitté Chicagoland en novembre dernier, Tricia McLaughlin, alors secrétaire adjointe à la sécurité intérieure, a affirmé « nous ne quittons pas Chicago ». Le même jour, les journalistes du Horaires du soleil Une source gouvernementale leur a prévenu que les agents fédéraux de l’immigration pourraient revenir en force au printemps.

Mais comme l’a dit McLaughlin, ils ne sont jamais vraiment partis.

Greg Bovino, officier de haut rang de la patrouille frontalière et ancien commandant du Midway Blitz, a tenu la promesse de McLaughlin à la mi-décembre, lorsque lui et les agents fédéraux de l’immigration ont mené deux jours de raids chaotiques à travers Chicago et plusieurs banlieues, arrêtant plus d’une douzaine de personnes. À la fin de 2025, il a de nouveau menacé Chicagoland.

« Si vous pensez que nous en avons fini avec Chicago, vous feriez mieux de vous contrôler avant de vous détruire.

N’appelez pas cela un retour ; nous allons être ici pendant des années », a déclaré Bovino dans une publication sur les réseaux sociaux du 30 décembre 2025.

Le printemps est maintenant arrivé, et même si les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et du Customs and Border Protection (CBP) ne sont pas encore là dans les chiffres observés à l’automne, les communautés de Chicago ressentent toujours leur impact.

« Bien que l’opération globale ait clairement diminué depuis septembre, octobre et novembre derniers, l’ICE reste dans la région et continue d’enlever des voisins quotidiennement », a déclaré Brandon Lee, porte-parole de la Coalition de l’Illinois pour les droits des immigrants et des réfugiés (ICIRR). Hebdomadaire.

L’ICIRR suit les rapports sur l’activité des agents fédéraux d’immigration et maintient une ligne d’assistance téléphonique de soutien aux familles pour les personnes touchées par la détention de l’immigration. Lee a déclaré que la hotline continue de recevoir des appels tous les jours. Selon les données recueillies par l’ICIRR depuis le début de l’année, a déclaré Lee, la présence d’agents fédéraux à Chicagoland est inférieure à celle observée à l’automne, mais plus élevée qu’avant le début du Midway Blitz.

Contrairement aux raids chaotiques et très médiatisés menés par de grands groupes de patrouilles frontalières en automne et en hiver, les activités ont récemment été plus ciblées, plus discrètes et plus rapides, selon un représentant du groupe de réponse rapide et de défense des droits des immigrants Organización Hijos de Migrantes qui s’appelle Logos. Il a expliqué que les rencontres ne durent parfois que quelques minutes et sont menées par de petits groupes d’agents de l’ICE.

Ces tactiques sont peut-être moins perturbatrices, a déclaré Logos, mais elles rendent également plus difficile la réponse des intervenants rapides et de la communauté dans son ensemble.

« Par jour, nous enregistrons en moyenne entre deux et six (rapports d’enlèvements) », a déclaré Logos. « Et avec les tactiques ICE, il est plus difficile d’y répondre. »

Le DHS a refusé de commenter le nombre d’agents actifs dans la région de Chicago, invoquant la « sécurité opérationnelle ». Lee a également refusé de partager les données spécifiques que l’équipe de l’ICIRR avait rassemblées, mais a déclaré que le niveau de signalements d’enlèvements par des agents fédéraux de l’immigration était resté constant depuis le début de l’année.

« Les données de la hotline de mars ne sont pas en décalage avec celles des mois précédents jusqu’à présent. Le suivi quotidien est à peu près le même qu’en février, lorsque nous avons terminé le mois avec plus de 2 800 appels au total », a déclaré Lee. « Pour l’instant, nous pouvons catégoriser le niveau de présence de l’ICE dans la région comme étant supérieur à ce qu’il était avant le « Midway Blitz », avec des rapports réguliers d’enlèvements dans toute la région, mais toujours inférieur au niveau de septembre, octobre et novembre 2025. »

Comme à l’automne dernier, les banlieues et les communautés fortement latino-américaines du sud-ouest de Chicago continuent d’être des points chauds. Lee a cité Brighton Park et ses environs à Chicago, ainsi que les banlieues de Bolingbrook, Cicero, Berwyn, Oak Park, Melrose Park, Elgin, Aurora et Wheeling.

Depuis le début du mois, les banlieues où les équipes d’intervention rapide de la région de Chicago ont signalé que des agents détenaient des personnes comprennent Naperville, Cicero, Joliet et Oak Park. La présence d’agents à Chicago a été signalée à Back of the Yards, West Loop, West Lawn et North Lawndale.

La récente détention à Oak Park a eu lieu le matin du vendredi 20 mars, près du bureau du président du Sénat de l’Illinois, Don Harmon. Selon un intervenant rapide, un véhicule a été abandonné sur place. John Patterson, porte-parole du bureau de Harmon, a déclaré que le personnel « avait vu ce qui semblait être la dernière partie d’un contrôle routier se déroulant à environ un pâté de maisons à l’est » du bureau. Patterson a déclaré que Harmon n’avait pas vu la détention elle-même, mais avait vu d’autres véhicules partir.

« Ce à quoi nous pensons avoir assisté est un rappel que la présence fédérale dans nos communautés n’a pas pris fin », a déclaré Harmon dans un communiqué préparé. « Tout le monde doit rester vigilant et faire attention à nos voisins. »

L’incident d’Oak Park fait suite aux récentes tactiques de l’ICE décrites par Hijos de Migrantes, qui gère une page de médias sociaux avec un décompte quotidien des enlèvements signalés par des agents fédéraux dans la région de Chicago.

Logos a également déclaré que même si les agents de l’ICE semblaient se concentrer tôt le matin en hiver, avec l’arrivée du printemps, ils ont déplacé leurs activités plus tard dans la journée. Les contrôles routiers et le blocage des voitures sont une tactique courante, ont-ils déclaré, faisant écho au scénario décrit par le bureau du président du Sénat Harmon.

Ce changement de tactique intervient après que des agents de l’ICE et de la Border Patrol ont abattu deux citoyens américains de 37 ans, Renee Good et Alex Pretti, à Minneapolis l’hiver dernier, déclenchant l’indignation nationale et alimentant les appels à l’abolition de l’ICE.

À la suite de l’opération Metro Surge à Minneapolis, Greg Bovino, Tricia McLaughlin et finalement la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem ont tous quitté leur poste, le soi-disant « tsar des frontières » Tom Homan étant intervenu pour combler le manque de leadership et le sénateur républicain de l’Oklahoma, Markwayne Mullin, a été nommé à la tête du Département de la sécurité intérieure (DHS), qui administre l’ICE et le CBP.

Le président Donald Trump a déclaré BNC en février, « nous pourrions peut-être utiliser une touche un peu plus douce, mais il faut quand même être dur ».

En plus de la réaction du public, le DHS et le ministère de la Justice ont également subi de multiples pertes devant un tribunal fédéral depuis novembre, ce qui a permis de libérer les détenus de l’immigration, de limiter le recours à la force par les agents et d’améliorer les conditions dans les installations de traitement de l’ICE à Broadview.

Certaines de ces pertes ont été contestées ultérieurement par le gouvernement ; plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel du septième circuit a annulé l’injonction préliminaire dans le recours collectif intenté par la presse et le clergé, qui a abouti à des restrictions sur le recours à la force contre les agents fédéraux. Mais d’autres décisions de justice, notamment une ordonnance du 5 novembre du juge de district Robert Gettleman, qui exigeait de meilleures conditions et un accès à un avocat à l’établissement de Broadview, sont restées inchangées.

Gettleman a rendu son ordonnance, initialement prévue pour seulement deux semaines, mais désormais prolongée « jusqu’à nouvel ordre du tribunal », dans le cadre d’un recours collectif que les détenus de l’immigration ont intenté contre le gouvernement fédéral en octobre pour le traitement prétendument inhumain qu’ils auraient subi à l’intérieur de l’établissement de Broadview. Avant le 5 novembre, les détenus de Broadview ont déclaré avoir été détenus dans des conditions insalubres et surpeuplées, avoir subi des pressions pour signer des documents juridiques qu’ils ne comprenaient pas et ne pas avoir reçu suffisamment de nourriture ou d’eau. Pablo Moreno González, un ancien détenu agissant comme représentant de classe dans cette affaire, a témoigné le 4 novembre qu’il avait été détenu dans une pièce de l’établissement de Broadview avec 150 autres personnes.

L’établissement est au cœur des efforts d’expulsion dans la région de Chicago. Étant donné les lois de l’Illinois qui interdisent l’utilisation des installations de l’État pour l’application de l’immigration civile, c’est l’un des seuls endroits où les agents peuvent emmener les détenus de Chicagoland pour traitement avant qu’ils ne soient transférés ailleurs.

Le bureau du procureur américain à Chicago a fait valoir dans des documents déposés devant le tribunal que le fait d’accéder aux demandes de la classe concernant de meilleures conditions de détention, notamment des zones de détention propres, plus de literie et plus d’espace au sol par détenu, entraverait les efforts d’expulsion locaux.

« En fin de compte, la longue liste de demandes limiterait la capacité des accusés à gérer les détentions de courte durée et, si elle était accordée, mettrait effectivement un terme à l’application actuelle des lois sur l’immigration dans la région », a écrit le bureau du procureur américain dans un dossier deux jours avant que Gettleman ne rende son ordonnance largement favorable à la classe des détenus.

Lorsque deux prêtres catholiques et une religieuse sont allés remettre l’eucharistie et les cendres au centre de Broadview le mercredi des Cendres – fruit d’une autre victoire judiciaire – ils n’ont pas signalé 150 personnes détenues dans une seule pièce comme l’a fait Moreno González. En fait, ils ont constaté que personne n’était détenu dans l’établissement à leur arrivée.

Cependant, des personnes continuent d’être amenées dans l’établissement et certaines sont désormais arrêtées à leur arrivée à des rendez-vous d’enregistrement pour l’immigration.

Lee a confirmé que l’ICIRR était au courant de telles détentions.

« Bien que nous n’ayons pas de chiffre total à ce sujet, nous savons que c’est une tactique que l’ICE utilise actuellement », a-t-il déclaré, ajoutant que l’ICIRR travaillait avec des groupes d’intervention rapide et le groupe de défense des immigrants Sanctuary Working Group pour mettre en place un accompagnement pour les personnes appelées dans l’établissement.

Danielle Berkowsky, avocate au MacArthur Justice Center, l’un des cabinets d’avocats représentant la catégorie des détenus de Broadview, a en outre confirmé la tendance des personnes détenues aux check-ins de Broadview. Comme Lee, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de chiffre exact, mais a ajouté qu’elle le considérait comme un « chiffre significatif ». Berkowsky a déclaré que les avocats du MacArthur Justice Center avaient également été informés d’arrestations lors des enregistrements au bureau extérieur de l’ICE à Chicago, au 101 W. Ida B. Wells Drive.

« J’ai parlé à quelques personnes qui m’ont dit… ‘Je suis ici depuis plusieurs années, j’ai demandé l’asile, j’ai un rendez-vous ou une date d’audience prévue, je viens à Chicago chaque année pour mon enregistrement, et je suis venu ici et ils m’ont arrêté' », a déclaré Berkowsky. « Ce sont des gens qui ont un permis de travail, qui ont toutes sortes de papiers en ordre, ils assistent à leurs enregistrements. »

Elle a en outre fait référence à un agent de l’ICE qui aurait déclaré à un détenu qu’en raison d’un changement de politique, il resterait en détention jusqu’à ce qu’un juge puisse le voir. On ne sait pas exactement quelle politique pourrait être en cause, mais en février, un panel de la Cour d’appel du cinquième circuit, basée à la Nouvelle-Orléans, a rendu une décision historique selon laquelle ceux qui sont entrés aux États-Unis sans inspection peuvent être placés en détention obligatoire sans caution.

Berkowsky a exhorté les personnes appelées pour un enregistrement à l’établissement de Broadview à mettre leurs affaires en ordre, à avoir le numéro de téléphone d’un avocat à portée de main si possible et à avoir à portée de main tous les médicaments nécessaires. Elle a également exhorté les personnes détenues à demander un appel juridique privé, l’une des conditions imposées dans l’ordonnance du juge Gettleman.

« Une partie de notre argument est qu’il devrait y avoir – il y a – une salle privée avec un appel téléphonique qui n’est pas surveillé, vous devriez donc pouvoir utiliser cette salle et avoir un appel légal privé et confidentiel sur demande », a déclaré Berkowsky. « Ils ne vont pas le proposer, donc si vous êtes là, demandez-le. »

Malgré la présence continue d’agents fédéraux d’immigration dans la région de Chicago et les tactiques qu’ils suivent dans la rue et dans les centres de traitement de l’immigration, Logos a déclaré que Hijos de Migrantes a récemment eu connaissance d’autres incidents où les membres de la communauté parviennent à échapper à leur emprise.

« Ils deviennent négligents… les gens sont capables de s’échapper davantage », ont-ils déclaré. « Je pense qu’ils entrent dans cette période où ils veulent désespérément procéder à des arrestations. »

Des agents de l’ICE ont également été déployés dans les aéroports du pays lundi dernier, dans un contexte de fermeture partielle du gouvernement en raison du financement du DHS, qui administre la Transportation Security Administration. Des dizaines de personnes furent envoyées à O’Hare, avec un ensemble nébuleux de responsabilités.