Les infirmières forgent des alliances pour protéger les patients de la répression de l’immigration par Trump

Après que la Chambre des Représentants a adopté des projets de loi visant à envoyer 10 milliards de dollars de financement au Département de la Sécurité intérieure en janvier, le plus grand syndicat d’infirmières diplômées du pays a publié une demande demandant au Congrès d’abolir l’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

« Les infirmières exigent le retrait des agents chargés de l’application de l’immigration des communautés, l’abolition de l’ICE et la responsabilisation pour les crimes de cette administration contre tous les résidents des États-Unis », peut-on lire dans la déclaration du 23 janvier du National Nurses United (NNU), qui représente plus de 225 000 infirmières autorisées dans tout le pays.

La déclaration du syndicat du 23 janvier fait écho à un appel déjà lancé et mis en pratique par les infirmières de base, les infirmières auxiliaires et le personnel de soutien des établissements de santé du pays. Depuis que la répression contre l’immigration s’est intensifiée par l’administration Trump, les syndicats d’infirmières ont écrit des lettres ouvertes aux dirigeants et organisé des manifestations pour exiger que les politiques sur le lieu de travail soient améliorées afin de protéger les droits des patients en détention pour migrants. Ces droits incluent le droit de ne pas être enchaîné ou lié, le droit de communiquer avec ses proches, le droit de recevoir des visiteurs dans leur chambre d’hôpital pendant les heures de visite et le droit d’avoir des conversations médicales privées avec leurs équipes soignantes. Le renforcement des politiques contribue également à protéger les travailleurs de toute responsabilité si des agents fédéraux violent ces droits.

Les Twin Cities ont été le site de la soi-disant « opération Metro Surge » de l’administration Trump, une attaque fédérale qui a laissé les résidents de Minneapolis Alex Pretti et Renee Nicole Good morts aux mains des agents d’immigration l’hiver dernier. Au cours de cette attaque, des luttes ont éclaté dans les hôpitaux locaux alors que des agents fédéraux violaient les droits des patients et intimidaient les travailleurs de la santé.

En raison de leur rôle de première ligne dans les soins aux patients, les infirmières ont des opportunités uniques de soutenir les patients et de défendre leurs droits. « Nous, les infirmières, sommes toujours les défenseurs des patients et cela signifie que nous nous battrons pour vous protéger au chevet et dans la rue – tout comme Alex (Pretti) le faisait lorsqu’il a été exécuté de sang-froid par une patrouille frontalière », a déclaré Mary Turner, présidente du NNU et infirmière autorisée dans une unité de soins intensifs des Twin Cities, dans un communiqué publié après le meurtre de Pretti.

« Les travailleurs de couleur et les infirmières immigrées ont peur. Certains d’entre eux ont peur de venir travailler parce que nous avons vu l’ICE arrêter des gens juste devant l’hôpital. »

Les efforts d’organisation menés par des infirmières pour contrer la répression de l’immigration par l’administration Trump ont pris un nouveau sens lorsque des agents fédéraux ont tué Pretti, une infirmière qui travaillait dans l’unité de soins intensifs d’un centre médical des Anciens Combattants à Minneapolis. Les agents des douanes et de la protection des frontières ont tiré sur Pretti dans la rue quelques heures seulement après l’appel du NNU à abolir l’ICE. Après le meurtre de Pretti, le NNU s’est également mobilisé pour organiser une semaine de veillées aux chandelles pour lui rendre hommage et exiger la fin du financement de l’ICE.

« L’idée était de constituer une équipe d’intervention rapide spécifique à l’hôpital. »

Se sentant appelés à riposter, Konda et Willmeng se sont joints aux efforts d’organisation qui ont aidé les Twin Cities à traverser l’assaut hivernal. Ces efforts sont nés des structures syndicales, mais ont rapidement dépassé leurs limites, y compris les relations que Willmeng et Konda avaient entretenues en tant qu’anciens dirigeants de la Minnesota Nurses Association, une section locale du NNU. Travaillant avec les syndicats et avec des groupes de défense des droits des immigrants, les travailleurs de la santé du Minnesota ont organisé des formations « Connaissez vos droits », lancé des campagnes pour renforcer les politiques hospitalières et établi de nouveaux réseaux de communication et de réponse rapide sur le lieu de travail.

« Si l’ICE se présente à l’hôpital pour emmener un patient ou un employé, c’est nous qui avons accès pour pouvoir les arrêter. »

Anticipant une escalade de la répression de l’immigration menée par Donald Trump dans leur région, les travailleurs de l’hôpital de Jackson, y compris le personnel infirmier syndiqué, se préparent depuis des mois. Ils ont commencé par plaider en faveur de politiques hospitalières qui contribuent à protéger les patients et les travailleurs contre les agents fédéraux, en se renseignant sur les droits des patients et des travailleurs lors des rencontres avec des agents et en établissant un réseau de réponse rapide spécifique aux hôpitaux locaux.

Si un travailleur hospitalier repère des agents d’immigration sur place, il le signale au réseau régional. Le réseau spécifique à l’hôpital extrait les observations pertinentes du réseau plus large et émet une alerte supplémentaire via la plateforme de messagerie peer-to-peer Hustle. L’utilisation de Hustle garantit que les alertes parviennent à tout le monde sur le réseau de l’hôpital et évite qu’elles ne soient enfouies dans une discussion de groupe.

« Ces gens se soucient de leurs patients et veulent les aider de toutes les manières possibles ; ce n’est qu’une extension de cela. »

Craignant de voir des attaques de rue comme celles qui ont secoué les Twin Cities cet hiver, Jackson et ses collègues se préparent à proposer des formations en premiers secours et en médecine de rue aux membres de leur réseau d’intervention rapide à l’échelle de l’hôpital. Ils impriment également des cartes rouges, des ressources du Immigrant Legal Resource Centre qui expliquent comment exercer les droits constitutionnels fondamentaux, à offrir aux patients à risque.