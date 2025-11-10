Alors que la crise SNAP se poursuit, Trump se plaint des préoccupations des Américains en matière d’« abordabilité »

Jeudi, le président Donald Trump a rejeté l’hypothèse selon laquelle les préoccupations des électeurs concernant « l’abordabilité » et l’incapacité de son administration à faire face à la hausse des coûts à la consommation avaient joué un rôle dans les pertes électorales du Parti républicain en début de semaine.

Les données des sondages à la sortie des urnes indiquent que les Américains sont effectivement mécontents de l’état de l’économie. Dans deux courses au poste de gouverneur remportées par les démocrates cette semaine, les électeurs les plus préoccupés par l’économie dans son ensemble ont voté pour la gouverneure élue du New Jersey, Mikie Sherrill (D) et la gouverneure élue de Virginie, Abigail Spanberger (D), par rapport à leurs homologues républicaines, cette dernière battant son adversaire sur la question par plus de 20 points, un Actualités CBS sortie des urnes révélée.

Un Presse associée Les sondages à la sortie des sondages ont également révélé que, même si 6 électeurs sur 10 participant aux élections de cette semaine pensaient que leurs finances « restaient stables », la grande majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’allaient pas « en avant », tandis qu’environ un quart des électeurs se décrivaient en fait comme « en retard » en ce qui concerne leurs finances.

Les prix de détail, notamment ceux des produits d’épicerie, augmentent effectivement. Plusieurs produits alimentaires spécifiques, notamment le bœuf, les œufs, les jus, le pain et bien d’autres, ont connu des augmentations modérées à extrêmes d’une année sur l’autre. Les prix des épiceries ont augmenté, en général, de 2,7 % depuis à peu près à la même époque en 2024.

Dans ses commentaires aux journalistes à la Maison Blanche, Trump a écarté les inquiétudes des consommateurs.

« Nous venons de perdre une élection, ont-ils dit, sur la base de prix abordables. C’est une escroquerie de la part des démocrates », a déclaré Trump, ajoutant :

Ce que font les démocrates, c’est mentir. C’est nous qui avons obtenu d’excellents résultats en matière d’accessibilité financière, mais eux ont obtenu de très mauvais résultats en matière d’accessibilité financière.

Visiblement bouleversé par cette affaire, Trump a continué à insister à tort sur le fait que les prix baissaient et non augmentaient.

« Nos courses sont en baisse. Tout est en baisse, et la presse n’en parle pas », a insisté Trump. « La presse rapporte tout ce que disent les escrocs. Vous savez, j’appelle les démocrates des escrocs. Ils inventent des chiffres. »

Le service rendu par Trump à la classe des milliardaires manifeste actuellement une économie en forme de « K » – une économie dans laquelle les riches s’en sortent très bien et continuent de dépenser davantage, tandis que ceux aux revenus modérés ou faibles dépensent moins.

Le refus du président de reconnaître les réalités de l’économie actuelle survient alors que la paralysie du gouvernement fédéral approche de son 40e jour, sans aucune fin en vue. En plus d’une myriade d’autres préoccupations, la fermeture perturbe les prestations des bénéficiaires du Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP), communément appelé bons d’alimentation, qui a manqué de financement le 1er novembre.

Bien que le programme ait été financé sans interruption lors des fermetures précédentes, l’administration Trump a refusé de le financer cette fois-ci, même s’il existe un fonds de prévoyance pour le SNAP. Après qu’un juge fédéral ait déclaré que le programme devait reprendre, l’administration a annoncé qu’elle accorderait la moitié des prestations qu’elle accorde normalement aux bénéficiaires, ce qui a conduit ce même juge à décider jeudi que la Maison Blanche devait fournir l’intégralité des prestations, en utilisant pour ce faire les fonds de réserve et les fonds d’autres programmes.

Le juge de district John McConnell a déclaré que l’administration Trump avait décidé de sous-financer le programme pour des « raisons politiques ».

« Confronté à un choix entre avancer les secours ou imposer des retards, il a choisi cette dernière solution – un résultat qui, comme on pouvait s’y attendre, amplifie les dommages et sape l’objectif même du programme qu’il administre », a déclaré McConnell, ajoutant : « Cela ne devrait jamais se produire en Amérique. »

Malgré la décision ferme de McConnell, l’administration Trump a immédiatement fait appel devant la Cour d’appel du premier circuit des États-Unis, demandant la suspension de son ordonnance en attendant l’issue de l’affaire.

La présidente du Food Research & Action Center (FRAC), Crystal FitzSimons, a déclaré que son organisation était « indignée » par l’appel de la Maison Blanche.

« À l’heure où l’insécurité alimentaire augmente en raison de la hausse des prix des produits alimentaires, la manœuvre juridique de l’administration envoie un message clair et dévastateur : le bien-être des plus vulnérables d’Amérique n’est pas important », a déclaré FitzSimons.

Cet appel « crée encore une autre couche de confusion et de chaos » tant pour les bénéficiaires que pour les États qui tentent d’administrer leurs programmes SNAP, a-t-elle ajouté.

« L’administration du pays le plus riche du monde devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir à chacun la nutrition dont il a besoin pour sa santé et son bien-être, sans laisser des millions de personnes derrière », a déclaré FitzSimons.