Des groupes de défense des droits poursuivent l’administrateur de Trump pour utilisation de logiciels espions israéliens pour cibler les immigrants

Les avocats des droits civiques poursuivent l’administration Trump pour forcer la publication de documents détaillant si les agences fédérales d’immigration utilisent des logiciels espions israéliens sophistiqués pour suivre, surveiller et cibler les immigrants et les militants à travers le pays.

Le procès, déposé le 30 octobre devant un tribunal fédéral par Just Futures Law et le Center for Constitutional Rights, exige que l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et le US Customs and Border Protection (CBP) se conforment aux demandes de la Freedom of Information Act liées à leurs contrats avec les sociétés technologiques Cellebrite et Paragon Solutions. Les deux sociétés sont liées à la surveillance gouvernementale des journalistes, des défenseurs des droits humains et des manifestants du monde entier.

Les avocats affirment que les droits des immigrants sont menacés de toute urgence alors que l’administration multiplie les arrestations, les détentions et les accusations liées aux manifestations sous le deuxième mandat du président Donald Trump.

« Le public a le droit de savoir si et dans quelle mesure le gouvernement américain déploie de puissants logiciels espions pour infecter les téléphones des gens, extraire des données et surveiller les communications quotidiennes des gens », a déclaré Julie Mao, avocate chez Just Futures Law, dans un communiqué de presse.

« Comme d’autres organismes chargés de l’application de la loi, l’ICE utilise diverses formes de technologie pour enquêter sur les violations de la loi, tout en respectant de manière appropriée les libertés civiles et les intérêts en matière de vie privée », a déclaré un porte-parole de l’ICE en réponse à une demande de commentaires.

Le CBP n’a pas répondu Prismedemande de commentaire.

ICE travaille avec la société israélienne de logiciels espions Cellebrite depuis plus d’une décennie. L’agence détient actuellement deux contrats actifs totalisant 11 millions de dollars avec la société, qui commercialise des outils de piratage téléphonique permettant aux forces de l’ordre d’extraire des données d’appareils verrouillés, selon le communiqué de presse des avocats. CBP, qui détient également au moins 20 licences de logiciels Cellebrite, est partenaire de l’entreprise depuis 2008, indique le communiqué de presse.

Les logiciels espions de Paragon Solutions, basé en Israël, connus sous le nom de Graphite, sont considérés comme encore plus invasifs. Selon des chercheurs techniques, l’outil peut pirater les smartphones, y compris les applications de messagerie cryptée, à l’insu de l’utilisateur. ICE a conclu un contrat avec Paragon en septembre 2024, mais l’administration Biden a suspendu l’accord en raison de problèmes de sécurité nationale après avoir publié un décret limitant l’utilisation de logiciels espions par les agences fédérales. Trump est revenu sur cette décision en août, autorisant ICE à reprendre le contrat.

Les membres du Congrès ont envoyé une lettre le mois dernier exigeant des réponses de l’ICE sur son utilisation du graphite, qualifiant le secret entourant le programme de « profondément alarmant ».

Les communautés d’immigrés craignent que ces outils ne renforcent la surveillance et la criminalisation de longue date. Les défenseurs affirment que les technologies s’inscrivent dans un paysage plus large dans lequel les immigrés et leurs partisans sont de plus en plus traités comme des menaces à l’ordre public. Les organisateurs, de Dallas à Los Angeles, rapportent que les publications sur les réseaux sociaux concernant les manifestations ont attiré l’attention de l’ICE. Les appareils des membres de la famille ont été fouillés lors de perquisitions à domicile. Les réseaux de défense communautaire pensent que le gouvernement surveille les discussions WhatsApp utilisées pour coordonner l’assistance judiciaire et l’aide juridique.

Le niveau d’intrusion reste flou, et c’est précisément ce que le procès cherche à changer.

« Nous ne devrions pas avoir à nous adresser à un tribunal fédéral pour forcer le gouvernement à remettre ces documents », a déclaré Ian Head, directeur du projet Open Records au Center for Constitutional Rights, dans le communiqué de presse. « Cette administration veut cacher son comportement abusif et orwellien, mais nous ripostons. »

Plus tôt cette année, le groupe canadien de surveillance numérique Citizen Lab a publié un rapport retraçant les déploiements de logiciels espions Paragon ciblant des militants politiques et des journalistes en Italie, en Australie, au Canada et au Danemark. Les défenseurs des droits craignent que les mêmes tactiques soient désormais adoptées à l’intérieur des frontières américaines et dirigées contre des groupes déjà vulnérables.

Les chercheurs en surveillance affirment que cette expansion reflète une tendance qui s’accentue : les services de police nationaux utilisent de plus en plus des technologies de qualité militaire développées pour les opérations de renseignement étrangères.

« À la suite du 11 septembre, les agences fédérales ont fourni un financement considérable aux forces de l’ordre étatiques et locales pour collecter, analyser, partager et déployer un large éventail de nouvelles données », a déclaré la chercheuse Sarah Brayne à l’organisme de recherche Data & Society. « De plus en plus, les forces de l’ordre locales ont reconnu que ces données pouvaient être utiles pour leur propre surveillance quotidienne. »

Prisme est une rédaction indépendante et à but non lucratif dirigée par des journalistes de couleur. Nous faisons des reportages à partir de la base et aux carrefours de l’injustice.