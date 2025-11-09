Avec le soutien du gouvernement qui parle des grandes technologies, OpenAI est-il devenu « trop grand pour échouer » ?

Le battage médiatique autour de l’intelligence artificielle, ou IA, pourrait être sur le point d’entrer en collision avec la réalité. Les organismes de surveillance dénoncent le sentiment de « droit des entreprises » affiché par les dirigeants d’OpenAI alors qu’ils font des gaffes publiques et les investisseurs se méfient de plus en plus de l’éclatement de la bulle de l’IA qui soutient l’économie.

Dans une publication sur les réseaux sociaux du 6 novembre, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, a semblé revenir sur une déclaration précédente dans laquelle elle suggérait que la société recherchait des garanties de prêt gouvernementales pour les investissements financiers massifs nécessaires à l’achat de puces avancées et à la construction de centres de données nécessaires à l’alimentation de l’IA.

Cependant, les organismes de surveillance des entreprises préviennent que la tempête qui a éclaté à la suite des commentaires de Friar n’est que le dernier signe d’avertissement selon lequel OpenAI devient « trop gros pour échouer » alors que l’industrie fait pression de manière agressive auprès de tous les niveaux de gouvernement pour faire supporter un énorme fardeau financier aux contribuables. Le battage médiatique qui a initialement incité les investisseurs à injecter des dizaines de milliards de dollars dans les sociétés d’IA pourrait s’estomper en une vague de gros titres négatifs, et maintenant les craintes d’un éclatement de la bulle de l’IA ébranlent les marchés du monde entier.

OpenAI, qui est à l’origine de ChatGPT et du générateur vidéo Sora, a été fondée en 2015 en tant qu’organisation à but non lucratif qui prétendait avoir l’ambition de protéger l’humanité des méfaits potentiels de l’IA générative. Le mois dernier, la société a finalisé une restructuration tant attendue qui l’a transformée en une entité à but lucratif évaluée à 500 milliards de dollars, malgré le fait que ses produits n’ont pas encore généré de sources de revenus significatives (ce qui explique pourquoi ChatGPT peut désormais être utilisé comme sexbot). L’entreprise semble perdre de l’argent – ​​et beaucoup d’argent. OpenAI générerait environ 13 milliards de dollars de revenus annuels, mais prévoit de dépenser 1 000 milliards de dollars en infrastructures et en développement au cours des cinq prochaines années, y compris la construction continue de centres de données qui augmentent déjà les coûts énergétiques pour les consommateurs des communautés où ils se trouvent.

Interrogé sur le financement d’un boom de l’informatique IA à un moment donné Journal de Wall Street lors d’un événement du 5 novembre, Friar a déclaré qu’OpenAI recherchait un « écosystème de banques et de capital-investissement » ainsi qu’un « filet de sécurité » gouvernemental qui garantirait les investissements dans des puces et des centres de données de pointe. Ce commentaire a été largement interprété comme une demande de garanties de prêt de la part de l’administration Trump. Friar a également répondu aux inquiétudes des investisseurs selon lesquelles les sociétés d’IA pourraient être surévaluées, affirmant que le marché a besoin de plus « d’exubérance » à l’égard de l’IA.

« Je ne pense pas qu’il y ait suffisamment d’exubérance à propos de l’IA, quand je pense aux implications pratiques réelles et à ce qu’elle peut faire pour les individus », a déclaré Friar lors d’une interview sur scène mercredi. « Nous devrions continuer à y aller. »

Robert Weissman, co-président de l’organisme de surveillance des entreprises Public Citizen, a déclaré que l’attitude des dirigeants d’OpenAI débordait de « droits de l’entreprise ».

« OpenAI doit se classer parmi les entreprises les plus importantes et les plus audacieuses de l’histoire », a déclaré Weissman dans un communiqué jeudi. « Après avoir créé une société à but lucratif de 500 milliards de dollars à partir d’une organisation à but non lucratif, les dirigeants d’OpenAI espèrent désormais que les subventions du gouvernement fédéral pourront accroître encore davantage leur richesse. »

David Sacks, l’investisseur en capital-risque qui a été le tsar de l’IA du président Donald Trump, est également intervenu, affirmant sur les réseaux sociaux qu’il n’y aurait « pas de plan de sauvetage fédéral » pour l’industrie de l’IA.

« Les États-Unis comptent au moins cinq grandes entreprises modèles. Si l’une d’elles échoue, d’autres prendront sa place », a écrit Sacks dans un article sur X.

Alors que les réactions négatives se multipliaient sur les réseaux sociaux, Friar a tenté de clarifier ses commentaires le 6 novembre, expliquant dans un article sur LinkedIn que son utilisation du mot « filet de sécurité » avait « brouillé son propos ». Néanmoins, Friar a déclaré que le gouvernement et le secteur privé doivent « jouer leur rôle » dans le développement de l’infrastructure technologique – qui, dans ce cas, consisterait à construire des centres de données d’IA qui menacent d’engloutir l’eau et l’électricité au détriment des communautés locales.

« Comme je l’ai dit, le gouvernement américain a été incroyablement avant-gardiste et a vraiment compris que l’IA est un atout stratégique national », a déclaré Friar.

De nombreuses personnes dans la section commentaires de l’article n’étaient pas convaincues.

« Ces mots presque naïfs cachent une vérité simple : les dépenses en IA sont devenues le « trop important pour échouer » de ce dernier cycle », a déclaré Magrino Bini, scientifique et analyste de marché britannique. « Et cette déclaration franche vient du directeur financier de l’entreprise au centre même de la frénésie de l’IA, quelqu’un qui a probablement effectué l’analyse des flux de trésorerie 101 et connaît la vérité derrière ces engagements de dépenses. »

Sam Altman, le PDG d’OpenAI qui fait récemment face à ses propres gros titres embarrassants, a déclaré jeudi dans un long article que l’entreprise n’accepterait pas de plan de sauvetage du gouvernement en cas d’échec. Altman a déclaré que la société avait discuté de garanties de prêt fédérales pour la construction d’installations de fabrication de semi-conducteurs, ce que souhaite le gouvernement américain. Il estime néanmoins qu’un investissement massif dans les infrastructures d’IA est nécessaire pour « quelque chose d’aussi important » qui « améliorera la vie des gens ».

Cependant, Altman n’a pas fourni de détails sur la façon dont une technologie qui menace de faire disparaître des emplois et de déclencher des deepfakes et de la désinformation en ligne améliorerait nos vies.

« C’est le pari que nous faisons, et compte tenu de notre point de vue, nous nous sentons bien », a écrit Altman. « Mais nous pouvons bien sûr nous tromper, et le marché – et non le gouvernement – ​​s’en chargera si c’est le cas. »

Les tentatives d’Altman et Friar pour limiter les dégâts n’ont pas apporté beaucoup de clarté sur la manière dont l’entreprise envisage réellement d’interagir avec le gouvernement fédéral, mais l’administration Trump a en effet embrassé le boom de l’IA plutôt que de réglementer ce secteur de plus en plus controversé. Peu de temps après son entrée en fonction, Trump a révoqué les politiques plus prudentes du président Joe Biden en matière d’IA et a publié un décret pour protéger l’industrie de la réglementation. L’administration a également signé des contrats lucratifs avec des sociétés telles que Palantir pour des outils d’IA utilisés pour surveiller et expulser les immigrants.

Trump a également déjà manifesté son intérêt pour une implication plus profonde du gouvernement dans les infrastructures technologiques. Dans une démarche inhabituelle pour le gouvernement américain, l’administration Trump a obtenu en août une participation de 10 % dans Intel, une société qui fabrique des puces informatiques, notamment celles utilisées dans les centres de données. La participation du gouvernement résultait d’un accord négocié avec le fabricant de puces sur des milliards de dollars de subventions promises à Intel mais non encore reçues.

En septembre, Nvidia, le plus grand fabricant de puces au monde, a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, et les deux sociétés collaborent désormais sur l’infrastructure de l’IA. Nvidia a également accepté d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI pour financer la construction massive d’un centre de données, et en retour, OpenAI a accepté de gérer ces centres sur des puces Nvidia.

Les accords entre Nvidia et Intel, et par extension, Intel et la Maison Blanche, ont été critiqués comme des « accords circulaires » qui menacent de faire s’effondrer l’économie si la bulle de l’IA éclate. Voici comment Bloomberg Les journalistes financiers Emily Forgash et Agnee Ghosh ont décrit le mois dernier le risque posé par les accords circulaires sur l’IA :

Jamais auparavant autant d’argent n’avait été dépensé aussi rapidement pour une technologie qui, malgré tout son potentiel, reste largement à prouver en tant que moyen de réaliser des profits. Et souvent, ces investissements remontent à deux entreprises leaders : Nvidia et OpenAI. La récente vague d’accords et de partenariats impliquant les deux parties accroît les inquiétudes quant au fait qu’un réseau de transactions commerciales de plus en plus complexe et interconnecté soutient artificiellement le boom de l’IA qui coûte des milliards de dollars. L’enjeu concerne pratiquement tous les pans de l’économie, avec le battage médiatique et le développement des infrastructures d’IA qui se répercutent sur tous les marchés, de la dette et des actions à l’immobilier et à l’énergie.

En réfléchissant au commentaire initial de Friar sur le « filet de sécurité », Weissman a déclaré qu’il semble qu’OpenAI ait discrètement discuté de la perspective de subventions fédérales avec l’administration Trump et ait reçu des signaux positifs. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le président d’OpenAI, Greg Brockman, était parmi les participants à un dîner pour les donateurs de la salle de bal très controversée de Trump à la Maison Blanche, même si ni lui ni OpenAI n’ont été signalés comme étant de véritables donateurs du projet.

« Étant donné l’empressement du régime Trump à accorder des subventions et des avantages aux entreprises favorisées, il est tout à fait possible qu’OpenAI et la Maison Blanche concoctent un plan visant à siphonner l’argent des contribuables dans les coffres d’OpenAI, avec peut-être un certain hommage rendu à Trump et à sa famille », a déclaré Weissman.